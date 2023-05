"Tanqueada" de gasolina cai R$ 144 em um ano em Mato Grosso do Sul

Diante das quedas progressivas sobre os custos dos combustíveis, o Correio do Estado constatou que, nos últimos 12 meses, o tanque da gasolina comum barateou R$ 144 reais em Mato Grosso do Sul.

A baixa nos preços aparece quando aplicada em um tanque médio de combustível, com capacidade para 60 litros, visto que os postos de Campo Grande contam com o combustível em torno de R$ 4,95/litro.

Com a gasolina a R$7,35 no mesmo período de 2022, os custos para encher um tanque giravam em torno de R$441,57, ao passo que neste ano, os custos ficam em torno de R$ 294. Com nova queda anunciada em sua política de preços, a Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,40 por litro da gasolina e de R$ 0,44 por litro do óleo diesel.

Do mesmo modo, a direção do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de MS (Sinpetro-MS), informou que o litro da gasolina deveria recuar cerca de R$ 0,29 nas bombas, e R$ 0,39 por litro sobre o diesel, fato que não havia se confirmado ao fim da tarde desta quarta-feira (17).

Com a redução já anunciada, os gastos com a gasolina podem chegar a R$ 4,82, ao passo que o óleo diesel comum pode cair de R$ 5,52 para R$ 5,13.

Consumidores

Nascido em Amambai, e morador de Campo Grande desde 1988, o empresário Denilson Lima (51), disse ao Correio do Estado que as quedas sequenciais nos preços dos combustíveis, fizeram com que ele retomasse o uso dos dois carros e de sua moto.

Dentro da cidade mantinha o abastecimento aos poucos, não deixava acabar, e não tinha controle. Nesse momento a economia é muito grande.

“No período da pandemia nem rodava com minha Hilux, deixava em casa e utilizava meu Celta, além da moto. Com dois carros os gastos ficam muito pesados, inclusive, em comparação com o ano passado, tenho andado com todos os veículos, busco as crianças na escola com a caminhonete”, disse.

Dono de um Pet-Shop, ele destacou que a redução dos gastos, intensificada pela pandemia de Covid-19, foi reduzida somente no início deste ano.

“Minha economia por litro em comparação com o período anterior é de quase R$ 2 por litro, imagina abastecer um tanque de 80 litros, que é a capacidade da Hilux,economia visível”, finalizou.

Motorista de aplicativo, Samuel Campos (41) disse gastar cerca de R$ 1.100 apenas para abastecer o carro em que trabalha. natural de São Paulo, o trabalhador destacou que em razão do grande volume de passageiros e das dinâmicas de trabalho, economizar cada centavo é muito importante.

“Para mim, a diferença de centavos é muito significante, às vezes, e neste local uma diferença de R$ 0,10, R$ 0,20 centavos, é muito significante. Para os motoristas de aplicativo, as baixas tendem a melhorar muito porque, como eu disse, nossa rotatividade é muito grande e quanto mais baratear é melhor ainda”, frisou.

A fala do motorista de aplicativo se ampara nas declarações do técnico em informática, Alex Sander (41). Dono de uma moto, o campo-grandense, Alex Sander disse que mesmo que abasteça em pouca quantidade, os centavos são de grande importância em suas economias, as quais utiliza para investir na compra de ações da bolsa de valores.

“Essa pesquisa por baixa nos preços e o balanço de centavos é muito importante. Em um curto período de tempo consegui economizar cerca de R$ 1 mil, não só com combustível, mas comparando preços em todos os lugares, mercados, tudo isso me auxilia na compra de ações da bolsa, meu negócio secundário”, disse.

Histórico

Entre 2021 e 2022, a gasolina havia encarecerido cerca de R$104 em Mato Grosso do Sul, é o que destacavam os dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP) no período.

De acordo com a empresa responsável por mapear os valores dos combustíveis no país, em abril de 2021, o sul-mato-grossense pagava em média, cerca de R$5,61 reais por litro de gasolina comum; em 2022,o aditivo custava em média R$7,35, acréscimo de 1,74 reais por litro de combustível.

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, um tanque médio de gasolina suporta cerca de 60 litros de combustível, desta forma, encher o tanque em 2021 custava em média R$336,75 reais, no ano passado, o tanque cheio com gasolina comum em Mato Grosso do Sul custava em média R$441,57, acréscimo de 30% em relação ao período anterior.

No período, as pesquisas divulgadas pela pasta consideram preços de 87 postos de combustíveis espalhados por Campo Grande (42), Três Lagoas (12), Dourados (10), Corumbá (8), Coxim e Nova Andradina (6), Ponta Porã (3).

Os dados de abril de 2021, consideraram preços de 184 postos, sendo 145 de Campo Grande e 39 de Corumbá.

