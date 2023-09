DE OLHO NO FUTURO

Aceleração do crescimento no Estado passa por transporte eficiente e sustentável e cobre pontos como educação, transição energética e água para todos

Evento do Novo PAC divulgou R$ 29,1 bilhões (dos R$ 44,7 bi) em investimentos já alocados para Mato Grosso do Sul Marcelo Victor/ Correio do Estado

Investimentos bilionários para as mais diversas áreas foram anunciados, como parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na manhã desta quinta-feira (21), em auditório da Universidade Estadual de mato Grosso do Sul, pelo governador Eduardo Riedel e ministros do Governo Federal.

Rui Costa, Simone Tebet e Marcio França, respectivamente ministros da Casa Civil; do Planejamento e do Empreendedorismo, estiveram em Campo Grande para o evento regional do Novo PAC, que divulgou os R$ 29,1 bilhões (dos R$ 44,7 bi) já alocados para Mato Grosso do Sul.

Aqui, cabe pontuar que, nesses R$ 29 bilhões não estão presentes, por exemplo, investimentos referentes a programas como o Minha Casa Minha Vida, financiamento habitacional e valores destinados aos editais de seleção, lançados em setembro, nas seguintes áreas:

Cidades : urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana e prevenção a desastres naturais;

Saúde: UBSs, policlínicas e maternidades;

Educação: creches, escolas e ônibus escolares;

Cultura: CEUs da cultura e projetos de patrimônio histórico;

Esporte: espaços esportivos comunitários.

Conforme já anunciado pela Casa Civil, o Novo PAC trará R$ 1,7 trilhões em investimentos, fracionados em duas partes. Os primeiros R$ 1,4 trilhões serão empenhados nos próximos três anos, com o R$ 0,3 tri reservado para o pós-2026.

Entre as obras em MS destacam-se melhorias estruturais em rodovias, hidrovias e aeroportos, como o do município de Dourados, que passará por melhorias nas pistas.

Outra inclusão como empreendimento prioritários no Estado foi a dragagem do Rio Paraguai, de trecho entre Corumbá e Cáceres (MT), que devem estimular a economia através do transporte hidroviário.

Esses nove eixos compreendem:

Transporte Eficiente e Sustentável

Cidades Sustentáveis e Resilientes

Saúde

Transição e Segurança Energética

Educação, Ciência e Tecnologia

Água para Todos

Inclusão Digital e Conectividade

Infraestrutura Social Inclusiva

Inovação para Indústria e Defesa

Há também melhorias em escolas; expansão das redes 4 e 5g em Mato Grosso do Sul; modernização da usina de Caarapó para a produção de etanol de segunda geração, entre outros empreendimentos que você confere no quadro abaixo.

Como destacou o Governador, as expectativas de Mato Grosso do Sul para com o Programa são positivas, já que esses investimentos - somados ao capital privado - criam sinergia para o Estado.

"Quando falamos de alça de acesso da ponte da Bioceânica, estamos falando de empresas chegando por conta desse investimento. Quando a gente fala de saneamento; escolas; conectividade; água e habitação... tudo isso chega diretamente à população, e o resultado mais expressivo talvez seja o menos de 4% de desemprego", disse.

Rui Costa comentou também que o PAC não traz apenas orçamento público da União, mas trará ainda a possibilidade de que os Estados contraiam orçamento

"Aquelas obras que não couberam dentro do limite orçamentário da União, nós disponibilizamos crédito através do BNDES do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para que os estados acessem e possam realizar aquelas obras que não se encaixaram dentro do limite orçamentário da União", pontuou.

