Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

IMPACTO

Tarifaço de Trump derrubou em 15% as exportações aos Estados Unidos

Entre junho e julho deste ano, as exportações de ferro-gusa ao país norte-americano reduziram 79%

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

09/08/2025 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O total negociado com os Estados Unidos já registrou um recuo de 15% em Mato Grosso do Sul. Conforme os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), tanto no comparativo mensal de junho e julho quanto no interanual – entre julho de 2024 e julho de 2025 – o recuo foi parecido.

Em junho, o total exportado aos EUA foi de US$ 55,4 milhões, enquanto no mês passado o volume negociado foi de US$ 47 milhões. O principal produto que registrou recuo foi o ferro-gusa, cuja produção de Mato Grosso do Sul vai quase completamente para o país, e reduziu 79%, saindo de US$ 9 milhões para US$ 1,9 milhão.

Já no comparativo entre julho de 2024 e julho deste ano, o montante negociado tanto de carnes quanto de celulose apresentou reduções. Na carne bovina, o volume comercializado passou de US$ 19,8 milhões para US$ 18,3 milhões. A queda da celulose foi ainda mais acentuada, de 31%, saindo dos US$ 26,3 milhões negociados no ano passado, para US$ 18 milhões em julho deste ano.

Os dados reforçam que a relação comercial entre Mato Grosso do Sul e os Estados Unidos, que responde por 5,88% das exportações estaduais, já sente os reflexos do chamado tarifaço implementado pelo presidente norte-americano, Donald Trump. A medida passou a vigorar a partir do dia 6 de agosto, no entanto, as especulações e o cancelamento do envio de cargas já impactaram a balança comercial.

Segundo o próprio governo norte-americano, o objetivo das tarifas foi proteger a indústria local de aço e derivados, por causa do aumento da concorrência externa.

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, o presidente norte-americano anunciou mais de 690 exceções, que acabaram por livrar o minério, a citricultura e a celulose das taxas de 50%, mas as taxas de 10% já em vigor foram mantidas.

O senador Nelsinho Trad chegou a explicar que “a missão oficial do Senado aos EUA não foi para falar contra ninguém, foi para abrir o canal de negociação, preservando uma relação comercial de mais de 200 anos”.

No caso das carnes, o impacto ainda persiste, mesmo com movimentações do setor para reduzir as perdas. O vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados de MS, Alberto Sérgio Capuci, afirmou que “sim, já está tudo normal, foi tudo redirecionado”, referindo-se ao fato de que frigoríficos conseguiram destinar parte da produção para mercados como China, Chile, Oriente Médio e Filipinas. 

Ainda assim, a tarifa extra sobre o produto brasileiro nos EUA continua em vigor e limita a competitividade da carne bovina sul-mato-grossense naquele mercado.

Já a celulose, produto que responde pela maior fatia das exportações do Estado, não foi atingida pelas tarifas, o que evitou perdas ainda maiores. Conforme já noticiado pela reportagem, o setor que mais preocupava o Estado, o ferro-gusa, não será sobretaxado, assim como o setor da celulose e a garantia da expansão da citricultura em MS.

BALANÇA

O recuo nas vendas para os EUA ocorreu mesmo com o bom desempenho geral das exportações sul-mato-grossenses neste ano. De janeiro a julho, o Estado totalizou  US$ 6,33 bilhões em vendas externas, aumento de 3,8% em relação ao mesmo período de 2024. O saldo positivo da balança comercial chegou a 
US$ 4,83 bilhões, alta de 7,93%, puxado por celulose, soja e carne bovina fresca.

A celulose foi o principal produto da pauta, com alta de 53,3% em valor e de 70,23% em volume exportado. A carne bovina fresca também cresceu, 40% em valor e 23,5% em volume, e o minério de ferro teve salto de 29,1% em valor e expressivos 90,4% em volume, passando de 2,7 para mais de 5,1 milhões de toneladas. A soja, por outro lado, apresentou queda de 20,8% em valor e de 12,4% em volume.

O ferro-gusa já havia registrado retração de 11,2% em valor e de 10% no volume exportado, no acumulado do ano até julho, mesmo antes de o efeito pleno das tarifas ser sentido. Essa tendência negativa foi agravada nos últimos dois meses.

A China continua liderando o destino das exportações de Mato Grosso do Sul, absorvendo 47,68% dos embarques. Depois aparecem Estados Unidos (5,88%), Itália (3,81%) e Argentina (3,62%). A principal via de escoamento é o Porto de Santos, responsável por 40,28% da movimentação, seguido por Paranaguá (31,7%) e São Francisco do Sul (11,32%).

Entre os municípios, Três Lagoas é o maior exportador, com 16,46% do total, seguido por Ribas do Rio Pardo (9,79%), Dourados (7%), Campo Grande (6,68%) e Corumbá (6,27%).

A logística fluvial também tem se destacado: os portos de Corumbá e Ladário tiveram aumento de 50,52% no valor exportado, passando de US$ 202,6 milhões para  US$ 305 milhões, enquanto Porto Murtinho mais que triplicou seu desempenho, saltando de US$ 50,8 milhões para US$ 133,5 milhões, alta de 162,55%.

 

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2844, sexta-feira (08/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/08/2025 08h15

Compartilhar
Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2844 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 8 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 3 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 8.254,03 cada);
  • 4 acertos - 513 apostas ganhadoras (R$ 147,10 cada);
  • 3 acertos - 11.033 apostas ganhadoras (R$ 3,41 cada).

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 14 apostas ganhadoras (R$ 4.244,93 cada);
  • 4 acertos - 781 apostas ganhadoras (R$ 96,62 cada);
  • 3 acertos - 13.635 apostas ganhadoras (R$ 2,76 cada).

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2844 são:

Primeiro sorteio

  • 23 - 20 - 28 - 27 - 49 - 21

Segundo sorteio

  • 47 - 16 - 07 - 14 - 43 - 27

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2845

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 11 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2845. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIA

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 730, sexta-feira (08/08): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/08/2025 08h10

Compartilhar
Confira o concurso da Super Sete

Confira o concurso da Super Sete Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 730 da Super Sete na noite desta sexta-feira, 8 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5,2 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 4,6 milhões.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 13.422,28 cada);
  • 5 acertos - 69 apostas ganhadoras (R$ 1.111,57 cada);
  • 4 acertos - 1.359 apostas ganhadoras (R$ 56,43 cada);
  • 3 acertos - 11.693 apostas ganhadoras (R$ 5,00 cada).

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 730 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 6
  • Coluna 2: 4
  • Coluna 3: 5
  • Coluna 4: 7
  • Coluna 5: 0
  • Coluna 6: 0
  • Coluna 7: 3

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 731

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 11 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 731. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 19h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores
MATO GROSSO DO SUL

/ 3 dias

Contingenciamento do governo vai congelar salários dos servidores

2

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF
Até agosto de 2026

/ 15 horas

Juíza de Mato Grosso do Sul é convocada para prestar auxilio ao STF

3

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo
Política

/ 16 horas

PT oficializa rompimento com Riedel e promete expulsar quem não devolver cargo

4

"Uberização" da CNH deve contribuir para baratear documento no Estado
TRÂNSITO

/ 23 horas

"Uberização" da CNH deve contribuir para baratear documento no Estado

5

Primeira-dama de município do interior de MS, daquelas que gosta de causar...Leia na coluna de hoje
Correio B

/ 1 dia

Primeira-dama de município do interior de MS, daquelas que gosta de causar...Leia na coluna de hoje

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 01/08/2025

Juliane Penteado: Regras, requisitos e planejamento da aposentadoria do servidor público PCD