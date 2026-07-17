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Economia

IMPACTO IRRISÓRIO

Tarifaço dos EUA não deve afetar exportações de Mato Grosso do Sul

Carne bovina, celulose, ferro, tilápia e outros produtos que lideram as exportações do Estado para o país ficaram fora da sobretaxa de 25%

Súzan Benites

Súzan Benites

17/07/2026 - 08h00
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O novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros deve ter impacto praticamente irrisório para Mato Grosso do Sul. Os principais produtos exportados pelo Estado ao mercado norte-americano ficaram de fora da lista de mercadorias atingidas pela sobretaxa anunciada pelo governo de Donald Trump.

Entre os itens preservados estão carne bovina, celulose, ferro-gusa, pescados, minérios, fécula de mandioca e outros produtos que concentram a maior parte da pauta exportadora sul-mato-grossense.

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, os números mostram a importância desse mercado para a economia estadual.

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), apontam que Mato Grosso do Sul exportou US$ 371,02 milhões aos Estados Unidos entre janeiro e junho deste ano, alta de 14% em relação aos US$ 325,37 milhões registrados no mesmo período de 2025.

Em volume, o crescimento foi ainda mais expressivo. Os embarques alcançaram 437,49 mil toneladas no primeiro semestre, um avanço de 33,6% em volume sobre as 327,39 mil toneladas exportadas no mesmo intervalo de 2025.

A concentração das exportações explica por que o impacto da nova tarifa tende a ser mínimo para Mato Grosso do Sul. Somente as carnes bovinas desossadas congeladas responderam por US$ 190,36 milhões no primeiro semestre, mais da metade de tudo o que o Estado vendeu aos Estados Unidos.

O produto integra a lista de exceções divulgada pelo governo americano.

Na sequência aparecem o ferro fundido bruto, com US$ 74,23 milhões, e as pastas químicas de madeira (celulose), que somaram US$ 59,37 milhões.

Também figuram entre os principais produtos exportados as carnes bovinas frescas ou refrigeradas, com US$ 20,08 milhões, o sebo bovino, com US$ 9,8 milhões, além de carnes processadas, tilápia, couro bovino, minério de ferro, fécula de mandioca, tapioca e outros produtos agroindustriais.

A lista de exceções anunciada pelos Estados Unidos contempla justamente esses segmentos, preservando carne bovina, pescados, celulose, ferro fundido, minérios, amidos, farinhas e vitaminas.

Em contrapartida, a sobretaxa recairá principalmente sobre produtos industrializados, como máquinas agrícolas, etanol, vestuário, calçados, papel, açúcar orgânico e bens de capital, itens com participação menor na pauta exportadora de MS.

Os dados de 2025 reforçam esse cenário. No ano passado, os Estados Unidos importaram de Mato Grosso do Sul US$ 224,84 milhões em carnes bovinas congeladas, equivalentes a 44,6 mil toneladas.

A celulose movimentou US$ 136,25 milhões, com 325,3 mil toneladas, enquanto o ferro-gusa respondeu por US$ 68,51 milhões e 162,5 mil toneladas.

Também tiveram destaque o sebo bovino, com US$ 59,65 milhões e 56,1 mil toneladas, além das carnes bovinas salgadas, tilápia e couro bovino, todos contemplados pela lista de exceções.

DECISÃO

Para o analista em comércio exterior, Aldo Barrigosse, a ampla relação de produtos que ficaram de fora da sobretaxa demonstra que o governo americano precisou equilibrar a decisão.

“A lista de exceção é grande, como, por exemplo, a carne bovina, o café, o ferro-gusa e o peixe; entram na lista de exceção, porque, se realmente tiverem a tarifação, vão elevar muito a inflação americana. Isso faz com que diminua ainda mais a popularidade de Trump”.

Barrigosse diz que além do cenário de inflação elevada, os EUA enfrentam juros altos, custos maiores com energia e combustíveis e um ambiente econômico mais desafiador.

“Tudo isso é um combo que tende a prejudicar bastante o consumidor americano. Se esses produtos fossem realmente tarifados, os impactos seriam grandes para as nossas exportações”.

O especialista destaca ainda a importância do mercado americano para a cadeia da carne. “O Brasil vendeu este ano, até junho, cerca de US$ 1 bilhão em carne bovina para o mercado americano. Desse total, 20% saiu aqui de MS. Precisamos desse mercado, porque a China praticamente já absorveu toda a cota disponível.

Mesmo com a lista de exceções, o mercado continua inseguro, com escalas de abate menores e preços oscilando bastante, mas o fato de esses principais produtos terem ficado de fora evita um impacto muito maior para MS”.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7067, quinta-feira (16/07): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/07/2026 08h22

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7067 da Quina na noite desta quinta-feira, 16 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 123 apostas ganhadoras, (R$ 3.381,31)
  • 3 acertos - 6.706 apostas ganhadoras, (R$ 59,06)
  • 2 acertos - 119.128 apostas ganhadoras, (R$ 3,32)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7037 são:

  •    25 - 05 - 55 - 08 - 18 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7038

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 17 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 7038. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3737, quinta-feira (16/07): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

17/07/2026 08h20

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3737 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 16 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 6 apostas ganhadoras, R$ 1.371.194,90
  • 14 acertos - 796 apostas ganhadoras, R$ 1.343,82
  • 13 acertos - 24274 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos - 265231 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos - 1320040 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Confira o reesultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3737 são:

  •  03 - 15 - 13 - 22 - 05 - 08 - 11 - 09 - 14 - 02 - 25 - 23 - 17 - 12 - 06 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões. 

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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