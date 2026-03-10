Tensão entre Irã x EUA dispara preço do Diesel em MS, com alta de até R$ 0,68 por litro

Maior preço do diesel foi encontrado no Posto Figueira - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A escalada da tensão entre Irã e Estados Unidos, com envolvimento de Israel, já provoca reflexos no mercado de combustíveis em Mato Grosso do Sul, que já registra aumento de até R$ 0,68 por litro em postos do Estado.

O crescimento refletivo no preço do diesel foi impulsionado pela disparada do petróleo no mercado internacional após o agravamento do conflito no Oriente Médio, além do temor de restrições no fornecimento global da commodity, dizem os especialistas.

Em Campo Grande, segundo a ANP, o diesel custava em média R$ 5,91/litro na primeira semana de março, ao passo que neste momento, pode ser encontrado em média a R$ 6,59, evidenciando a volatilidade do mercado diante do cenário geopolítico atual. Em um dos postos, o preço do combustível chegou a casa dos R$ 7/ litro.

Na última semana, o barril do petróleo chegou a ultrapassar US$ 100 (cerca de R$ 515), atingindo o maior patamar desde fevereiro de 2022.

A instabilidade foi agravada pelo fechamento do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de escoamento do petróleo, o que elevou as preocupações com a oferta internacional e pressionou os preços de combustíveis e derivados.

De acordo com Edson Lazarotto, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro), a escalada do conflito teve impacto imediato na cotação internacional do petróleo.

"Todo o setor do petroleo escalonou, para se ter uma noção, antes da guerra, o preço do barril e petróleo estava sendo comercializado em US$ 62 e chegou a US$ 109 no início da semana", disse Lazarotto.

Segundo ele, o pronunciamento recente de Donald Trump de que a guerra estaria por terminar, fez com que o o preço da commoditie recuasse para US$ 90, causando oscilação principalmente no preço do diesel", destacou Edson Lazarotto.

Estabilidade

Apesar da alta mais perceptível no diesel, especialistas avaliam que gasolina e etanol devem permanecer relativamente estáveis no curto prazo, devido ao volume de combustíveis armazenados nas refinarias brasileiras.

"O conflito entre EUA e Israel x Irã é uma estratégia de queda do regime político e religioso dos Aiatolás, significando a continuidade da guerra iniciada nos anos 1990 contra o Iraque. Como a região é produtora de petróleo, a queda na produção é transporte do óleo faz com que ocorre um novo choque dos preços do petróleo igual aos choques das décadas de 1970-80", destacou o economista Eugênio Pavão.

Para ele, apesar do aumento sobre o preço do diesel repassado ao consumidor, os valores de revenda do etanol e da gasolina devem seguir estaveis em virtude das grande reserva nas refinarias do país.

"Diante desse novo choque de oferta de petróleo, temos o Brasil em melhores condições que outros países, pois temos boas reservas à disposição, com possibilidades de exportação", declarou.

Perguntado sobre o impacto a longo prazo, disse que o país deve ser impactado somente se a guerra perdurar ao menos por mais 30 dias.

"Com certeza a duração da operação irá trazer maiores prejuízos, mas no Brasil ainda temos estoque grande nas refinarias, só em caso da guerra durar mais um mês, ai sim poderíamos sentir impactos", destacou.

"No caso os mais afetados serão os países europeus, a China. Mato Grosso do Sul pode ter o impacto direto a médio prazo", destacou.

Oscilação

Em cenário nacional, a gasolina passou de R$ 6,28 para R$ 6,30 entre a última semana de fevereiro e 7 de março, enquanto o diesel aumentou de R$ 6,03 para R$ 6,08 no mesmo período.

Em Mato Grosso do Sul, o preço de revenda da gasolina comum estava em R$ 6,06, com valor mínimo de R$ 5,65 e máximo de R$ 6,95. Já o etanol apresentava preço médio de R$ 4,26, com mínimo de R$ 4,03 e máximo de R$ 5,07.

Pesquisa realizada na tarde desta terça-feira (10) pelo Correio do Estado constatou variação de 7,5% no preço do etanol, com o menor valor registrado no Posto Alloy, localizado entre a Rua Padre João Crippa e a Rua Marechal Rondon.

Em relação à gasolina, o valor máximo encontrado entre os 20 postos pesquisados foi de R$ 6,19, preço de seis estabelecimentos, enquanto o menor preço foi de R$ 5,89, identificado em dois postos da Avenida Costa e Silva.

