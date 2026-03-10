Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Aumento

Tensão entre Irã x EUA dispara preço do Diesel em MS, com alta de até R$ 0,68 por litro

Conflito no Oriente Médio eleva cotação do petróleo acima de US$ 100 e provoca oscilações no mercado de combustíveis

Alison Silva

Alison Silva

10/03/2026 - 18h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A escalada da tensão entre Irã e Estados Unidos, com envolvimento de Israel, já provoca reflexos no mercado de combustíveis em Mato Grosso do Sul, que já registra aumento de até R$ 0,68 por litro em postos do Estado. 

O crescimento refletivo no preço do diesel foi impulsionado pela disparada do petróleo no mercado internacional após o agravamento do conflito no Oriente Médio, além do temor de restrições no fornecimento global da commodity, dizem os especialistas.

Em Campo Grande, segundo a ANP, o diesel custava em média R$ 5,91/litro na primeira semana de março, ao passo que neste momento, pode ser encontrado em média a R$ 6,59, evidenciando a volatilidade do mercado diante do cenário geopolítico atual. Em um dos postos, o preço do combustível chegou a casa dos  R$ 7/ litro.

Na última semana, o barril do petróleo chegou a ultrapassar US$ 100 (cerca de R$ 515), atingindo o maior patamar desde fevereiro de 2022.

A instabilidade foi agravada pelo fechamento do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de escoamento do petróleo, o que elevou as preocupações com a oferta internacional e pressionou os preços de combustíveis e derivados.

De acordo com Edson Lazarotto, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro), a escalada do conflito teve impacto imediato na cotação internacional do petróleo.

"Todo o setor do petroleo escalonou, para se ter uma noção, antes da guerra, o preço do barril e petróleo estava sendo comercializado em US$ 62 e chegou a US$ 109 no início da semana", disse Lazarotto.

Segundo ele, o pronunciamento recente de Donald Trump de que a guerra estaria por terminar, fez com que o o preço da commoditie recuasse para US$ 90, causando oscilação principalmente no preço do diesel", destacou Edson Lazarotto. 

Estabilidade

Apesar da alta mais perceptível no diesel, especialistas avaliam que gasolina e etanol devem permanecer relativamente estáveis no curto prazo, devido ao volume de combustíveis armazenados nas refinarias brasileiras.

"O conflito entre EUA e Israel x Irã é uma estratégia de queda do regime político e religioso dos Aiatolás, significando a continuidade da guerra iniciada nos anos 1990 contra o Iraque. Como a região é produtora de petróleo, a queda na produção é transporte do óleo faz com que ocorre um novo choque dos preços do petróleo igual aos choques das décadas de 1970-80", destacou o economista Eugênio Pavão.

Para ele, apesar do aumento sobre o preço do diesel repassado ao consumidor, os valores de revenda do etanol e da gasolina devem seguir estaveis em virtude das grande reserva nas refinarias do país.

"Diante desse novo choque de oferta de petróleo, temos o Brasil em melhores condições que outros países, pois temos boas reservas à disposição, com possibilidades de exportação", declarou.

Perguntado sobre o impacto a longo prazo, disse que o país deve ser impactado somente se a guerra perdurar ao menos por mais 30 dias.

"Com certeza a duração da operação irá trazer maiores prejuízos, mas no Brasil ainda temos estoque grande nas refinarias, só em caso da guerra durar mais um mês, ai sim poderíamos sentir impactos", destacou.

"No caso os mais afetados serão os países europeus, a China. Mato Grosso do Sul pode ter o impacto direto a médio prazo", destacou.

Oscilação

Em cenário nacional, a gasolina passou de R$ 6,28 para R$ 6,30 entre a última semana de fevereiro e 7 de março, enquanto o diesel aumentou de R$ 6,03 para R$ 6,08 no mesmo período.

Em Mato Grosso do Sul, o preço de revenda da gasolina comum estava em R$ 6,06, com valor mínimo de R$ 5,65 e máximo de R$ 6,95. Já o etanol apresentava preço médio de R$ 4,26, com mínimo de R$ 4,03 e máximo de R$ 5,07.

Pesquisa realizada na tarde desta terça-feira (10) pelo Correio do Estado constatou variação de 7,5% no preço do etanol, com o menor valor registrado no Posto Alloy, localizado entre a Rua Padre João Crippa e a Rua Marechal Rondon.

Em relação à gasolina, o valor máximo encontrado entre os 20 postos pesquisados foi de R$ 6,19, preço de seis estabelecimentos, enquanto o menor preço foi de R$ 5,89, identificado em dois postos da Avenida Costa e Silva.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 820, segunda-feira (09/03): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/03/2026 08h28

Compartilhar
Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Super Sete

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 820 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 9 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,3 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 11.449,22)
  • 5 acertos - 43 apostas ganhadoras, (R$ 1.141,11)
  • 4 acertos - 658 apostas ganhadoras, (R$ 74,57)
  • 3 acertos - 6.267 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 820 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 3
  • Coluna 2: 0
  • Coluna 3: 1
  • Coluna 4: 8
  • Coluna 5: 8
  • Coluna 6: 5
  • Coluna 7: 5

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 821

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 11 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 821. O valor da premiação está estimado em R$ 3,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6971, segunda-feira (09/03): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/03/2026 08h24

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6971 da Quina na noite desta segunda-feira, 9 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 16,5 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 61 apostas ganhadoras, (R$ 10.133,18)
  • 3 acertos - 4.574 apostas ganhadoras, (R$ 128,70)
  • 2 acertos - 112.266 apostas ganhadoras, (R$ 5,24)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6971 são:

  • 27 - 56 - 64 - 65 - 73

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6975

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 10 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 6975. O valor da premiação está estimado em R$ 18 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3631, segunda-feira (09/03)
LOTERIA

/ 23 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3631, segunda-feira (09/03)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6970, sábado (07/03); veja o rateio
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6970, sábado (07/03); veja o rateio

3

Frigorífico de vice-presidente da Fiems dá novo calote em credores
Mato Grosso do Sul

/ 1 dia

Frigorífico de vice-presidente da Fiems dá novo calote em credores

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2981, sábado (07/03); veja o rateio
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2981, sábado (07/03); veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6971, segunda-feira (09/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 10 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6971, segunda-feira (09/03): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Juliane Penteado

/ 4 dias

Semana da mulher: por que o direito previdenciário precisa ser analisado com perspectiva de gênero
Problemas na faculdade
Provenzano

/ 5 dias

Problemas na faculdade
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 27/02/2026

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário