Trabalhadores podem consultar sobre valores do abono salarial a partir de hoje

CAMPO GRANDE

Pesquisa aponta redução na intenção de consumo do campo-grandense

Pesquisa aponta que famílias estão cautelosas com gastos no início de ano Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

A intenção de consumo das famílias campo-grandense teve queda no mês de janeiro, no comparativo com dezembro do ano passado.

O índice ficou em 100,8%, contra 101,2% do mês anterior.

Os dados são da pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgada nesta sexta-feira (3).

De acordo com a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF/MS), Regiane Dedé, a situação já era esperada, pois é comum nos primeiros meses.

“Início de ano é sempre um período em que as famílias se organizam para pagar as contas de sempre, como IPTU, IPVA, escola e material escolar, despesas que pesam no bolso e fazem todos frearem os gastos com outras aquisições", explica.

"Sem falar, que muitos ainda estão com as parcelas de compras adquiridas no Natal ou durante as férias”, acrescentou a economista.

Apesar de apresentar queda no comparativo com dezembro, o índice ainda é positivo, pois está acima de 100 pontos.

Este é o segundo mês que o indicador fica na zona positiva da pesquisa, o que não acontecia desde abril de 2020, quando foi de 102,6 pontos.

Dentre os indicadores que compõem a pesquisa, as famílias se mostraram mais pessimistas em relação à perspectiva profissional (- 3,6%).

Já os índices positivo ficam por conta do momento para Duráveis (3,5%), Perspectiva de Consumo (3,4%) e Compra à Prazo (1,7%).

A Pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias traz avaliação que os consumidores fazem sobre aspectos importantes da condição de vida de sua família, tais como a sua capacidade de consumo, atual e de curto prazo, nível de renda doméstico, segurança no emprego e qualidade de consumo, presente e futuro.