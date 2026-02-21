Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

TARIFAÇO

Trump anuncia aumento de novas tarifas globais dos EUA de 10% para 15% após revés na Suprema Corte

Publicação em rede social é o mais recente sinal de que o presidente americano está decidido a exercer de maneira imprevisível sua ferramenta favorita para a economia e para aplicar pressão global

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

21/02/2026 - 13h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado, 21, que aumentará as tarifas globais dos Estados Unidos de 10% para 15% com efeito imediato, após o revés imposto na sexta-feira pela Suprema Corte à sua política comercial agressiva, considerada pelo Tribunal em grande medida ilegal.

“Como presidente dos Estados Unidos da América, aumentarei, com efeito imediato, as tarifas globais de 10% (...) para o nível totalmente autorizado e legal de 15%”, escreveu ele em sua plataforma de mídia social Truth Social.

Trump alegou ainda que estava tomando a decisão “com base em uma análise completa, detalhada e exaustiva da decisão ridícula, mal redigida e extraordinariamente antiamericana sobre tarifas emitida ontem” pela Suprema Corte dos Estados Unidos.

Trump reage à decisão da Suprema Corte americana

A Suprema Corte derrubou na sexta-feira, 20, uma parte significativa do regime tarifário global do presidente Donald Trump, decidindo que, segundo a Constituição americana, o poder de impor impostos reside no Congresso.

A decisão, por 6 votos a 3, se concentra nas tarifas impostas sob uma lei de poderes de emergência, incluindo as tarifas “recíprocas” abrangentes que ele cobrou de quase todos os outros países. É a primeira grande parte da ampla agenda de Trump a ser levada diretamente ao tribunal mais alto do país, que ele ajudou a moldar com a nomeação de três juristas conservadores em seu primeiro mandato.

Logo após a decisão do Tribunal, no entanto, Trump assinou uma ordem executiva que lhe permitiu contornar o Congresso e impor um imposto de 10% sobre as importações de todo o mundo. Essas tarifas seriam limitadas a apenas 150 dias, a menos que fossem prorrogadas legislativamente.

A publicação de Trump deste sábado, dizendo aumentar em 5% esse imposto global sobre as importações para os EUA, é o mais recente sinal de que, apesar da restrição da Corte, o presidente republicano está decidido a continuar a exercer de maneira imprevisível sua ferramenta favorita para a economia e para aplicar pressão global.

Os anúncios variáveis de Trump ao longo do último ano de que ele estava aumentando e, às vezes, reduzindo as tarifas sem aviso prévio abalaram os mercados e deixaram as nações nervosas.

De acordo com a ordem assinada por Trump na noite de sexta-feira, a tarifa de 10% deveria entrar em vigor a partir de 24 de fevereiro. A Casa Branca não respondeu imediatamente a uma mensagem perguntando quando o presidente assinaria uma ordem atualizada.

Além das tarifas temporárias que Trump quer fixar em 15%, o presidente disse na sexta-feira que também estava buscando tarifas por meio de outras seções da lei federal que exigem uma investigação pelo Departamento de Comércio./Com AFP e AP

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6957, sexta-feira (20/02): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/02/2026 08h26

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6957 da Quina na noite desta sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9,7 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 42 apostas ganhadoras, (R$ 12.651,97)
  • 3 acertos - 4.205 apostas ganhadoras, (R$ 120,35)
  • 2 acertos - 108.851 apostas ganhadoras, (R$ 4,64)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6957 são:

  • 74 - 14 - 18 - 67 - 11

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6965

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 21 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6965. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2890, sexta-feira (20/02): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/02/2026 08h24

Compartilhar
Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2890 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4,3 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 44.416,99)
  • 18 acertos - 66 apostas ganhadoras, (R$ 2.523,69)
  • 17 acertos - 692 apostas ganhadoras, (R$ 240,69)
  • 16 acertos - 3801 apostas ganhadoras, (R$ 43,82)
  • 15 acertos - 15757 apostas ganhadoras, (R$ 10,57)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 133.250,96)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2890 são:

  • 30 - 90 - 48 - 96 - 26 - 88 - 55 - 13 - 01 - 95 - 23 - 89 - 56 - 28 - 73 - 20 - 69 - 67 - 82 - 87 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2891

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 23 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2891. O valor da premiação está estimado em R$ 5,1 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3616, quinta-feira (19/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3616, quinta-feira (19/02)

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2974, quinta-feira (19/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2974, quinta-feira (19/02): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3617, sexta-feira (20/02)
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3617, sexta-feira (20/02)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6956, quinta-feira (19/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6956, quinta-feira (19/02): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2974, quinta-feira (19/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2974, quinta-feira (19/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 2 dias

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 13/02/2026

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 12/02/2026

Você paga 27,5% de IR?