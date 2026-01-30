Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

GÁS

Valor da tarifa do gás natural vai diminuir a partir de fevereiro

Para os consumidores do gás em casa ou no comércio, as tarifas permanecem inalteradas por enquanto

Karina Varjão

Karina Varjão

30/01/2026 - 14h30
As tarifas do fornecimento de gás em Mato Grosso do Sul vão sofrer uma leve redução no próximo mês. 

A MSGás, companhia fornecedora de gás no Estado, anunciou uma diminuição nos valores do fornecimento do gás natural para segmentos estratégicos do mercado. Essa alteração acontece por causa da diminuição no preço da molécula de gás natural praticado pela Petrobras. 

A partir do dia 1º de fevereiro, o valor do gás industrial deve reduzir 2,5%. Já para o Gás Natural Veicular (GNV) a redução deve ser maior, de 5,5%, trazendo benefícios para veículos e frotas. Para o Gás Natural Comprimido (GNC), a queda deve ser de, aproximadamente, 4%. 

Segundo a companhia, a redução segue o recuo dos preços do combustível pela Petrobras, seguindo os contratos de suprimentos e a regulação vigente. 

Dessa forma, incentiva a “competitividade dos setores atendidos e o desenvolvimento econômico do Estado”, afirmou em nota. 

As tarifas não mudam, por enquanto, para quem usa o gás em casa ou no comércio. Os segmentos comercial, residencial e cogeração permanecem com tarifas inalteradas até o momento. 

Estes setores operam com o mecanismo de conta gráfica, que é o que permite uma compensação futura das variações de custos, garantindo a previsibilidade e estabilidade nas tarifas para os consumidores. 

Queda da importação

A redução das tarifas aparecem em um período difícil economicamente em Mato Grosso do Sul, marcado pela queda na arrecadação por causa da diminuição da importação de gás natural. 

Como já noticiou o Correio do Estado, no acumulado de 2025, o total de gás importado pelo Estado registrou retração superior a 30%, enquanto em 2024, a queda foi de 11,1% em relação ao ano anterior. 

Essa diminuição foi reconhecida pelo governador Eduardo Riedel, que analisou que a redução do volume de gás importado tem impactado a arrecadação estadual. 

“A crise de receita do Estado está vinculada à diminuição do volume de gás importado da Bolívia. Porque esse ICMS é integral de Mato Grosso do Sul. Nós vamos fechar 2025 com R$ 1,2 bilhão de arrecadação a menos pela diminuição do [volume de] gás”, afirmou Riedel em entrevista ao Correio do Estado.

Além do impacto direto, há reflexos indiretos na indústria, que depende do gás como insumo e acaba reduzindo produção e investimentos.

O cenário tende a se agravar nos próximos anos. Conforme já alertou o Correio do Estado, a importação de gás da Bolívia pode ser encerrada até 2030. Para Riedel, a perspectiva exige planejamento.

“Nós já estamos trabalhando em alternativas, conversando com as empresas, conversando sobre o fluxo de gás invertido, se possível for. A MSGás e o secretário Jaime [Verruck] têm buscado discutir com o mercado de gás toda essa situação. E, claro, a rede de gás está consolidada no Estado e em ampliação, e essa rede será utilizada”, disse Riedel sobre a perspectiva do fim do fornecimento do gás boliviano até 2030.

Diante desse contexto, o governo passou a apostar no gás argentino como alternativa estratégica. A possibilidade de importação a partir da Argentina é vista como uma chance de recompor parte das perdas acumuladas ao longo da última década.
 

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1170, quinta-feira (29/01): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/01/2026 08h58

Confira o resultado da Dia de Sorte

Confira o resultado da Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1170 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$650 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores; 
  • 6 acertos - 39 apostas ganhadoras, (R$ 2.324,44 cada);
  • 5 acertos - 1.426 apostas ganhadoras, (R$ 25,00 cada); 
  • 4 acertos - 18.433 apostas ganhadoras, (R$ 5,00 cada). 

Mês da Sorte

  • Março - 57.942 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1170 são:

  • 12 - 13 - 29 - 24 - 28 - 30 - 02
  • Mês da sorte: 03 - MARÇO

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1171

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 31 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 1171. O valor da premiação está estimado em R$850 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3600, quinta-feira (29/01): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

30/01/2026 08h54

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3600 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$14 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 4.995.383,67 cada); 
  • 14 acertos - 597 apostas ganhadoras, R$ 2.079,31 cada); 
  • 13 acertos - 19769 apostas ganhadoras, R$ 35,00 cada); 
  • 12 acertos - 245718 apostas ganhadoras, R$ 14,00 cada);
  • 11 acertos - 1412207 apostas ganhadoras, R$ 7,00 cada).  

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3600 são:

  • 12 - 25 - 11 - 08 - 06 - 07 - 16 - 03 - 04 - 09 - 05 - 20 - 22 - 17 - 21

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube. 

Próximo sorteio: Lotofácil 3601

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 30 de Janeiro a partir das 20 horas, pelo concurso 3601. O valor da premiação está estimado em R$1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

