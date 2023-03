Veja como herdeiros podem resgatar dinheiro esquecido de pessoas que já morreram

Risco

Sem casos no país, Bolívia, Uruguai e Argentina já registram influenza

Foto: Rodolfo César / Correio do Estado

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) está intensificando as ações preventivas para evitar a introdução da gripe aviária (Influenza Aviária) no Estado.

Ao longo do último ano, o setor da avicultura foi responsável por movimentar mais de R$ 1,7 bilhão em exportações.

A cadeia produtiva do setor emprega em torno de 50 mil pessoas diretamente. As ações buscam mapear, em especial, o fluxo no município de Corumbá, região de fronteira com a Bolívia.

No último mês, uma força-tarefa foi montada na fronteira do Brasil com a Bolívia para tentar bloquear o risco de a doença chegar ao País.

Caso seja identificada no território, a provável determinação é eutanásia de toda a produção.

Conforme a pasta, quatro equipes, formadas por órgãos estaduais e federais, atuam em pontos estratégicos, fiscalizando o trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal e vegetal.

A fim de aumentar a eficácia da fiscalização, outras equipes fazem barreiras volantes por estradas do município e uma equipe fixa no Buraco das Piranhas, atuando junto com a Polícia Militar Ambiental.

A operação tem como foco a conscientização da população por meio de educação sanitária, distribuindo materiais informativos sobre a doença e fixação de materiais locais de fácil acesso.

"A prevenção é a chave para garantir a sanidade dos nossos rebanhos e a saúde pública em geral. Por isso, a Iagro tem atuado incansavelmente em parceria com outros órgãos para evitar a introdução da gripe aviária em nosso Estado", destacou em nota o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold.

O diretor reforça que é fundamental que a população esteja consciente da gravidade dessa doença e colabore, notificando imediatamente a Iagro, caso observe algum animal apresentando sintomas suspeitos.

Segundo ele, com a colaboração de todos, é possível agir rapidamente e minimizar os impactos dessa doença em Mato Grosso do Sul.

A Iagro destacou que outro ponto importante é evitar o trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal e vegetais, oriundos do país vizinho, que possui focos confirmados da doença, a fim de evitar que esses produtos funcionem como carreadores do vírus para dentro do Estado.

Serviço

Caso aviste aves silvestres caídas ou mortas, não mexa e informe a Iagro mais próxima, acessando a lista de telefones das unidades locais de cada município ou pelo 0800 0679 120.

