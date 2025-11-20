Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

CALOTE

"Vendedor" investigado pela PF levou prefeituras ao Banco Master

Cinco fundos de pensão de servidores municipais perderão mais de R$ 18 milhões por conta da falência do agente financeiro

Súzan Benites e Neri Kaspary

Súzan Benites e Neri Kaspary

20/11/2025 - 08h00
A consultoria Crédito e Mercado, a mesma que já havia indicado aplicações que resultaram em grandes prejuízos a institutos de previdência de Mato Grosso do Sul, volta ao centro de escândalo financeiro.

Conforme apurou o Correio do Estado, a empresa atuou como intermediária das aplicações feitas por fundos municipais no Banco Master, instituição que teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central na terça-feira.

O colapso do banco provocou perdas aos fundos de pensão dos servidores municipais em pelo menos cinco prefeituras em Mato Grosso do Sul. O rombo é estimado em R$ 18 milhões, ampliando o histórico de prejuízos relacionados à atuação da consultoria.

A liquidação do Banco Master causou prejuízo bem superior ao inicialmente estimado em fundos de pensão de servidores públicos municipais no Estado.

Além dos municípios já mencionados em reportagem publicada na edição de ontem – Campo Grande, São Gabriel do Oeste e Angélica – , os institutos de previdência de Fátima do Sul e de Jateí também fizeram aplicações milionárias e agora devem entrar em uma fila para conseguir recuperar estes valores.

Os mais prejudicados são os servidores da prefeitura de Fátima do Sul. O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Fátima do Sul (Iprefsul) tinha R$ 8,093 milhões aplicados no Master no final de setembro.

Isso equivale a 15% de tudo aquilo que o instituto dos servidores tem aplicado no sistema financeiro para bancar o pagamento das aposentadorias.

Servidores de Jateí, cidade vizinha a Fátima do Sul, também apostaram alto nos juros atrativos prometidos pelo banco Master e seus representantes, a consultoria financeira Crédito e Mercado. Eles aplicaram 6,7% de todas as suas economias no Master e no final de setembro estavam com saldo de R$ 2,837 milhões.

Em São Gabriel do Oeste, o saldo era de R$ 3,430 milhões (4,14% das economias do instituto). Os servidores de Angélica estavam com R$ 2,293 milhões (4,74%) e o instituto de Campo Grande estava com saldo de R$ 1,413 milhão no final de setembro (2,99%).

De acordo com um consultor financeiro ouvido pelo Correio do Estado, todos eles haviam aplicado em letras financeiras. Estas aplicações estão praticamente no final da fila e nem mesmo os R$ 250 mil cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) serão devolvidos, explicou o consultor que preferiu não ser mencionado.

O advogado André Borges reiterou que os investimentos não cobertos pelo FGC dificilmente serão ressarcidos.

“Há anos esse banco levanta suspeitas, com produtos agressivos e arriscados. Quem foi neles demonstrou ganância e desconhecimento. Investimentos acima da média do mercado sempre são muito arriscados – isso é bastante divulgado. Os imprudentes agora arcarão com o prejuízo, que poderá e será grande”.

PREJUÍZO

O prejuízo do IMPCG, inclusive, representa o segundo grande calote enfrentado pelo instituto em menos de 15 anos. Como divulgou o Correio do Estado em reportagem publicada ontem, o órgão já havia perdido cerca de R$ 50 milhões em 2013, após a derrocada do Banco Rural.

Agora, repete-se o cenário com uma aplicação de R$ 1,4 milhão no Master, feita por meio de letras financeiras com vencimento apenas em 2029, sem liquidez e sem cobertura do FGC, conforme determina a norma para este tipo de título.

A atuação da Crédito e Mercado, entretanto, é o elemento que mais chama atenção. A consultoria aparece como “vendedora” desses produtos junto a institutos municipais e é citada em diversos episódios anteriores de perdas milionárias.

Conforme apuração do Correio do Estado, foi a mesma empresa que convenceu institutos de pelo menos quatro municípios a aplicarem em fundos privados como Infinity e Texas, ambos também responsáveis por prejuízos às previdências municipais.

O instituto de Tacuru, por exemplo, havia investido em torno de R$ 2 milhões no Fundo Texas I e agora o saldo é da ordem de 10% daquele montante. Quando da aplicação, cada cota valia em torno de R$ 7 mil. Agora, não vale mais de R$ 920,00, conforme apuração do Correio do Estado.

Nos municípios de Itaquiraí, Mundo Novo e Dois Irmãos do Buriti, parte das poupanças que deveriam bancar as aposentadorias dos servidores também acabaram virando pó, mas desta vez por conta de investimentos feitos no fundo Infinity.

Em Itaquiraí, o saldo no final de abril de 2023 era de R$ 1,191 milhão. No mês seguinte, depois de vir a público a informação de que o fundo não tinha lastro, o valor encolheu para apenas R$ 65 mil. Em Mundo Novo, o prejuízo foi bem maior.

Os servidores estavam com saldo de R$ 6,532 milhões até abril de 2023 na aplicação. Porém, sobraram somente R$ 575 mil.

No município de Dois Irmãos do Buriti, a situação era parecida. Dos R$ 6,443 milhões, sobraram pouco mais de R$ 570 mil. E se não bastasse o calote que Angélica levou agora do Master, o instituto dos servidores já havia levado prejuízo em 2023 com o Infinity. O instituto havia aplicado R$ 633 mil; deste total, sobraram apenas R$ 49 mil.

Embora os institutos de previdência tenham sofrido calotes de empresas diferentes, pelo menos um ponto liga todas as vítimas: o “vendedor” da aplicação é o mesmo, a consultoria Crédito e Mercado.

Seus representantes mantiveram uma série de encontros em diversas cidades e conseguiram convencer os diretores dos fundos de pensão a fazer aplicações diversificadas. A estratégia, conforme descrevem servidores e ex-gestores, envolvia promessas de taxas acima daquilo que pagam os bancos mais tradicionais.

INVESTIGAÇÃO

A consultoria já figurava no radar de autoridades nacionais. Reportagem da revista Veja, publicada no mês passado, revelou que a empresa aparece como influenciadora das aplicações feitas por fundos públicos no Banco Master em outros estados, incluindo o caso do Iprev de Maceió, que investiu R$ 117,9 milhões no banco após reuniões com representantes da consultoria.

Segundo a coluna, a empresa foi alvo da Operação Rebote, da Polícia Federal, deflagrada em 2023 para investigar prejuízos que se aproximavam de R$ 400 milhões no instituto de previdência de uma prefeitura do Rio de Janeiro.

A dimensão do problema, segundo levantamento do jornal Folha de São Paulo com dados da plataforma Economatica, não é apenas regional, institutos de previdência estaduais e municipais concentravam cerca de R$ 1,8 bilhão em títulos do Banco Master, todos eles sem qualquer garantia. Isso reforça o caráter sistêmico da crise que agora atinge também os municípios sul-mato-grossenses.

(Colaborou Eduardo Miranda)

FEIRÃO LIMPA NOME

Com 1,2 milhão de inadimplentes, MS tem baixa adesão à renegociacão de dívidas

Apenas 2,25% buscaram acordo no feirão; a maior parte das renegociações foi feita por mulheres

20/11/2025 08h40

Mulheres lideram negociações de dívidas em MS

Mulheres lideram negociações de dívidas em MS Divulgação

Durante a nova edição do Feirão Limpa Nome, promovido em diversas frentes pela Serasa, Mato Grosso do Sul registrou a adesão de pelo menos 27 mil consumidores inadimplentes que procuraram renegociar suas dívidas.

Desse total, 15 mil são mulheres e 12 mil são homens, o que demonstra uma participação feminina mais intensa na tentativa de retomada do crédito.

O levantamento também indica que a liderança das mulheres se repete no número de acordos efetivamente concluídos. No Estado, foram 24,4 mil negociações finalizadas por consumidoras, enquanto os homens firmaram cerca de 20 mil acordos.

A diferença de 29,3% evidencia o protagonismo das mulheres no processo de renegociação e na busca pelo restabelecimento da vida financeira.

“A liderança feminina nas negociações é um recorte importante, mas também precisamos colocar em evidência o movimento de toda a população pela busca do ‘nome limpo’. Se há recorde de inadimplência, também há recorde de acordos. Neste mesmo período, o Brasil registrou 3,1 milhões de acordos, número 9% maior do que no ano passado”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

No cenário nacional, o Mapa da Inadimplência revela um equilíbrio quase absoluto entre os gêneros: 50,4% de inadimplentes mulheres e 49,6% de inadimplentes homens.

A disparidade, portanto, não está na quantidade de pessoas com dívidas, mas sim na disposição – maior entre elas – para negociar, procurar canais oficiais e reorganizar a saúde financeira.

Em todo o Brasil, esta edição do feirão já contabiliza mais de 1,7 milhão de dívidas negociadas, reafirmando o apetite da população por condições especiais de pagamento em um ano marcado por juros altos e renda pressionada.

Mulheres lideram negociações de dívidas em MS

FAIXAS

Em Mato Grosso do Sul, a faixa etária que mais buscou renegociar seus débitos foi a de 31 anos a 40 anos. Foram 13,9 mil acordos firmados, por mais de 8 mil consumidores, com R$ 174 milhões em descontos concedidos – um dos maiores volumes já registrados pela Serasa no Estado.

Logo na sequência aparece o grupo de 26 anos a 30 anos, responsável por mais de 8,4 mil acordos. A participação de jovens entre 18 anos e 25 anos, com 5,5 mil dívidas negociadas, também chama atenção, indicando que o endividamento chega cada vez mais cedo à vida financeira dos sul-mato-grossenses.

Entre consumidores de 51 anos a 65 anos, foram contabilizados mais de 7,7 mil acordos, enquanto aqueles com mais de 65 anos responderam por pouco mais de 900 negociações.

“Essa diversidade de consumidores que fecharam acordos reforça que o endividamento é um desafio presente em todas as etapas da vida. O Feirão Limpa Nome é uma oportunidade para que consumidores de todas as idades possam negociar suas dívidas e retomar o controle financeiro”, explica Aline.

Apesar da mobilização do feirão, o número de renegociações segue baixo em relação ao universo total de inadimplentes em Mato Grosso do Sul. Este ano, o Estado alcançou 1,2 milhão de pessoas com dívidas em atraso, dentro do contingente de 80 milhões de brasileiros nessa condição.

Com isso, os 27 mil consumidores que negociaram ou quitaram suas dívidas representam apenas 2,25% de todos os inadimplentes sul-mato-grossenses. O porcentual é considerado reduzido pelo próprio Serasa, diante do volume expressivo de oportunidades oferecidas no feirão, que garante descontos de até 99% em alguns casos.

Segundo analistas, a baixa adesão pode refletir a falta de educação financeira e também o impacto no cenário macroeconômico: inflação acumulada, juros altos e erosão da renda ao longo dos últimos anos. Muitos consumidores, mesmo interessados em negociar, não conseguem assumir novos compromissos de pagamento.

Em entrevista ao Correio do Estado, o porta-voz da Serasa, Emir Zanatto, reforçou que o número de inadimplentes cresce, mas o valor das dívidas permanece relativamente estável, o que indica que a origem do problema segue praticamente a mesma.

“As pessoas têm, em média, seis dívidas, que somadas chegam a quase R$ 7 mil. São valores relativamente baixos, mas que se acumulam com o tempo. No Brasil, o maior motivo de inadimplência ainda são os bancos e cartões de crédito, e o segundo maior motivo são as utilities, como contas de água e luz. O que é preocupante, porque, geralmente, não são contas muito altas”, afirma.

*SAIBA

Em setembro, a Serasa registrou 5.298.655 dívidas ativas em Mato Grosso do Sul, totalizando R$ 8,85 bilhões. O valor médio devido por pessoa é de R$ 7.278,45, enquanto o valor médio de cada dívida é de R$ 1.670,85.

(Colaborou Súzan Benites)

LOTERIAS

Resultado da Loteria Federal 06019-4 de ontem, quarta-feira (19/11): veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

20/11/2025 08h34

Confira o rateio da Loteria Federal

Confira o rateio da Loteria Federal Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06019-4 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 19 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 1º Barra do Pirai (RJ) - R$ 500.000,00
  • 2º Cunhatai (SC) - R$ 35.000,00
  • 3º Belem (PA) - R$ 30.000,00
  • 4º São José do Rio Preto (SP) - R$ 25.000,00
  • 5º Ivaipora (PR) - R$ 20.363,00

Resultado da extração 06019-4 :

5º prêmio: 62797

4º prêmio: 28384

3º prêmio: 82524

2º prêmio: 49426

1º prêmio: 42441

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

