Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

MATO GROSSO DO SUL

Volume de serviços cai 0,9% no pré-feriadão de fim de ano em MS

Balanço divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao mês de novembro mostra que 17 das 27 Unidades da Federação pesquisadas tiveram recuo

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

13/01/2026 - 12h53
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Divulgado nesta terça-feira (13) através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) referente a de novembro de 2025 mostra que Mato Grosso do Sul registrou um recuo de quase um porcento no índice no mês que antecede os celebrações de Natal e Ano Novo. 

Conforme divulgado pelo Instituto, a PMS em novembro de 2025 anotou queda de 0,9% no volume de serviços prestados no Estado, enquanto o mês imediatamente anterior teve um aumento registrado de 5%.

No acumulado dos últimos doze meses, o índice medido pela Pesquisa Mensal de Serviços foi de 3,3% em outubro de 2024 para 4,5% em novembro de 2025. 

"Na série sem ajuste sazonal, no confronto com
novembro de 2024, o volume de serviços registrou alta de 6,2%. No indicador acumulado do ano, o volume de serviços mostrou aumento de 5,7% frente a igual período de 2024", indica o IBGE em nota. 

PMS nacional

Nacionalmente, Mato Grosso do Sul aparece junto de outras 16 Unidades da Federação, das 27 pesquisadas, que regionalmente registraram queda  no volume de serviços em novembro de 2025, frente a outubro, na série com ajuste sazonal, acompanhando o decréscimo observado no resultado do Brasil (-0,1%).

A variação do volume de serviços no Brasil foi de 0,1% nesse mesmo período, figurando 20,0% acima do chamado nível "pré-pandemia", de fevereiro de 2020, e 0,1% abaixo do recorde da série histórica, alcançado em outubro de 2025. 

Nos números desse índice para o País, a variação negativa (-0,1%), de outubro para novembro de 2025, foi acompanhada por apenas duas das cinco atividades de divulgação: 

  • Transportes (-1,4%) e 
  • Informação e comunicação (-0,7%)

"Em contrapartida, houve altas em profissionais e administrativos (1,3%) e outros serviços (0,5%), com o primeiro acumulando um ganho de 1,6% nos últimos 2 meses, enquanto o último registrou um crescimento acumulado de 3,5% entre julho e novembro. Por sua vez, os serviços prestados às famílias (0,0%) ficaram estáveis neste mês", cita o IBGE.

Enquanto os melhores desempenhos entre as regiões ficaram com Estados como São Paulo (0,3%), Minas Gerais (1,1%), Pará (2,6%) e Pernambuco (1,3%), enquanto os principais impactos negativos ficaram por conta das seguintes Unidades da Federação: 

  1. (-1,4%) Rio de Janeiro 
  2. (-3,4%) Distrito Federal  
  3. (-1,5%) Bahia e 
  4. (-3,0%) Amazonas 

Gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, Rodrigo Lobo analise o resultado nacional de novembro, indicando que o mesmo reflete uma certa "manutenção do setor de serviços em patamares elevados", tendo em visto que o último valor imediatamente anterior foi o topo da série histórica que começou em janeiro de 2011. 

"Para o mês de novembro, há um equilíbrio entre taxas negativas e positivas. O destaque no campo negativo fica no setor de transportes, pressionado pelo transporte aéreo, transporte rodoviário coletivo de passageiros, transporte dutoviário e logística de cargas", descreve ele. 

Segundo o especialista, desde o pós-pandemia o segmento de informação e comunicação mostra "grande dinamismo", diante de uma demanda crescente por consultoria em tecnologia da informação; desenvolvimento e licenciamento de softwares; tratamento de dados; provedores de conteúdo etc. 

"Os serviços de TI têm sido um dos motores do setor de serviços nos últimos anos e isso continua a se confirmar ao longo do ano de 2025", complementa Rodrigo Lobo.

 

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 797, segunda-feira (12/01): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/01/2026 08h30

Compartilhar
Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Super Sete

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 797 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 750 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 30 apostas ganhadoras, (R$ 1.119,06)
  • 4 acertos - 426 apostas ganhadoras, (R$ 78,80)
  • 3 acertos - 4.529 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 797 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 3
  • Coluna 2: 1
  • Coluna 3: 4
  • Coluna 4: 8
  • Coluna 5: 3
  • Coluna 6: 0
  • Coluna 7: 6

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 798

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 14 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 798. O valor da premiação está estimado em R$ 850 mil.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2911, segunda-feira (12/01): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

13/01/2026 08h28

Compartilhar
Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2911 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7,5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 19 apostas ganhadoras, (R$ 7.666,68)
  • 4 acertos - 1.309 apostas ganhadoras, (R$ 127,17)
  • 3 acertos - 24.782 apostas ganhadoras, (R$ 3,35)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 36 apostas ganhadoras, (R$ 3.641,67)
  • 4 acertos - 1.393 apostas ganhadoras, (R$ 119,50)
  • 3 acertos - 26.091 apostas ganhadoras, (R$ 3,19)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2911 são:

Primeiro sorteio: 01 - 20 - 23 - 22 - 19 - 25

Segundo sorteio: 06 - 21 - 45 - 07 - 37 - 44

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2912

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 14 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2912. O valor da premiação está estimado em R$ 8 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2911, segunda-feira (12/01)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2911, segunda-feira (12/01)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6925, segunda-feira (12/01)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6925, segunda-feira (12/01)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2874, segunda-feira (12/01)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2874, segunda-feira (12/01)

4

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande
sessão extraordinária

/ 16 horas

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande

5

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande
Cidades

/ 2 dias

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 02/01/2026

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026