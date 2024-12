A menos de 30 dias do Estadual, Corumbaense não tem técnico

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Eliminado neste ano na semifinal contra o Dourados, o Corumbaense vai se apresentar apenas 17 dias antes do começo do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol e segue sem técnico definido para a próxima temporada, além de contar com um elenco recheado de lacunas a menos de um mês de sua estreia na competição.

Em entrevista ao Correio do Estado, o gerente de Futebol do clube, Renê Rodrigues, afirmou que a formação do elenco já está em análise.

“Vai ser uma mistura de jogadores de fora com jogadores pratas da casa. O Corumbaense neste ano contou com todas as categorias de base, sub-17, sub-15, sub-20 e até sub-13. Então, vamos fazer uma mescla”, declarou.

Sobre a contratação do treinador, Rodrigues reforçou que está em negociação com um nome, mas que ainda faltam os “últimos detalhes” para concretizar o acordo. É esperado que nos próximos dias o clube anuncie o responsável por comandar a equipe no próximo Estadual.

Neste ano, quem treinou a equipe no campeonato foi o jovem técnico Luiz Henrique Tosta, 39 anos, ex-zagueiro do Corumbaense na campanha marcante de 2017, que definiu o fim do jejum de mais de três décadas sem vencer o Sul-Mato-Grossense.

Mesmo sendo uma das equipes presentes na semifinal do Estadual 2024, o time de Corumbá não impressionou tanto em números quanto em atuação. Na fase de grupos, se classificou para o mata-mata com apenas 9 pontos conquistados dos 24 possíveis.

Nas oitavas de final, não tomou conhecimento do Coxim e aplicou sonoros 6 a 3 no placar agregado. Porém, parou na semifinal, sendo eliminado para o Dourados, por 2 a 0.

Diante disso, Rodrigues garantiu que pretende, pelo menos, repetir o feito deste ano e chegar entre as quatro melhores equipes do Estado.

“Sempre o objetivo maior é ser finalista e campeão. A gente sabe que o Corumbaense não está entre as equipes com maiores investimentos no campeonato, mas neste ano fizemos uma boa campanha. Se possível, [podemos] até melhorar [isso]”, disse Rodrigues.

O gerente de Futebol do clube de Corumbá também destacou o processo de reestruturação após a pandemia de Covid-19. No Estadual de 2020, o clube desistiu de participar do Sul-Mato-Grossense, alegando dificuldades financeiras e foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS) por dois anos, não podendo disputar competições oficiais, retornando apenas no ano passado, na segunda divisão.

Além do Corumbaense, o Maracaju também sofreu as mesmas sanções.

“Conseguimos o acesso em 2023 e neste ano já chegamos na semifinal. Então, estamos vindo de um processo de reestruturação e reconstrução, para poder voltar a brigar pelo título, como em 2017 e 2018, quando [o clube] foi campeão e vice, respectivamente”, explicou Rodrigues ao Correio do Estado.

O Corumbaense estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense em 19/1/2025, às 15h, contra o Naviraiense, fora de casa. A equipe de Corumbá caiu no mesmo grupo do Operário (atual campeão), do Dourados, do Pantanal SAF e do Ivinhema.

SAF?

Em cerimônia realizada na Câmara Municipal de Corumbá para homenagear jogadores, dirigentes e demais colaboradores que integraram o time campeão estadual de 1984, o presidente do clube, Luís Bosco Delgado, afirmou que faria uma reunião com o ex-diretor do Vasco da Gama Julio Brant, a fim de talvez transformar o Corumbaense em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Rodrigues explicou que essa reunião já ocorreu, mas ressaltou que foram apenas conversas preliminares.

“O Corumbaense tem em mente que o caminho é a transformação em SAF pela dificuldade financeira, mas ainda é um processo embrionário que precisa evoluir e chegar na parte final desse processo, que seria a captação de investidores e que talvez seja a parte mais difícil”, comentou.

Ainda, o gerente de Futebol detalha que o Sul-Mato-Grossense de 2025 pode ser o último do clube antes de se tornar clube-empresa.

“Pode ser sim, e eu acredito que ao longo do ano [que vem] isso pode acontecer, pelo potencial que o Corumbaense tem, de ser um time muito histórico. Então, acho que no próximo ano podemos estar consolidando essa parte de virar uma SAF”, complementou.

SAIBA

Em julho, Julio Brant assumiu a responsabilidade de repaginar o futebol de Mato Grosso do Sul, com planejamento estratégico e governança, por indicação do governo do Estado. Em novembro, durante anúncio do mais novo clube-empresa de MS – o Futebol Clube Pantanal SAF –, Estevão Petrallás, presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), divulgou que as cinco primeiras equipes que virarem SAF no Estado estarão isentas das taxas dentro da entidade.

