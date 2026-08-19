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Aliado de Infantino avalia que maioria apoia presidente da Fifa: 'Levaria um tiro por ele'

O dirigente tem relação com Infantino desde o tempo de universidade na Suíça

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19/08/2026 - 21h00
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Gianni Infantino tem sua gestão na Fifa sob ataque, mas sabe com quem contar. Véron Mosengo-Omba, presidente da federação da República Democrática do Congo, disse que "levaria um tiro" pelo presidente da entidade máxima do futebol.

Mosengo-Omba foi eleito presidente da Federação Congolesa de Futebol (Fecofa) em maio, sem opositores. Antes disso, ele já atuou na Fifa, como diretor de associações, até 2021. O dirigente tem relação com Infantino desde o tempo de universidade na Suíça.

"A maioria das federações o apoia. Basta perguntar ao Congresso", disse ao The Guardian. "Não enviei uma carta de apoio porque não concordava com a forma como o projeto (a FFE) foi conduzido. Agora estão tentando atacar Gianni, mas estou pronto para levar um tiro por ele", completou.

O dirigente já foi secretário-geral da Confederação Africana de Futebol (CAF), apoiadora de Infantino e representante de 54 associações filiadas à Fifa. Junto de Conmebol e OFC, os africanos fazem contraponto à Uefa, Concacaf e AFC, embora cada continente tenha nuances entre seus países.

Mosengo-Omba fez críticas ao projeto da Fifa Forward Enterprise (FFE), que buscava investimentos privados nas competições, mas ponderou sobre a postura de outras entidades em relação à ideia e a comparou com a relação da Uefa com a Champions League e a Eurocopa.

"Gianni apresentou uma proposta semelhante, mas agora a retirou. Então, qual é o problema? O que eu não gostei, e onde acho que Gianni errou, foi a forma como tudo foi feito. Porque o risco era que muitas empresas pudessem acabar organizando a Copa do Mundo. Essa é a minha crítica a ele", declarou ao jornal britânico.

"O projeto do Gianni era bom. Eu o aceitaria, mas faria algumas alterações. Poderíamos, por exemplo, permitir que uma confederação comprasse 20%. Essa é a minha ideia - talvez eu apresente a proposta no próximo congresso. Porque preciso de dinheiro para desenvolver o futebol no Congo. O povo aqui não tem nada. Receberíamos US$ 20 milhões por ano se isso acontecesse, e isso teria um grande impacto no meu país", concluiu.

O mapa do futebol se reorganizou após a apresentação da proposta da FFE. Até 18 de novembro, serão definidas as candidaturas para o próximo triênio da Fifa, com eleições em março de 2027.

Novo contratado

Rodri chega a Barcelona e projeta briga por títulos: 'Vamos em busca de todos'

Volante falou rapidamente a veículos locais e afirmou que vai em busca de todos os títulos com o novo clube

17/08/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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O melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, Rodri, desembarcou nesta segunda-feira, 17, em Barcelona. Campeão com a Espanha no Mundial, o atleta optou por mudar de ares na janela de transferências de verão da Europa e sair do Manchester City para o time catalão. Ao chegar à nova cidade, o volante falou rapidamente a veículos locais e afirmou que vai em busca de todos os títulos com o novo clube.

Segundo o jogador, os últimos dias foram intensos, mas chegar ao novo time representa a realização de um sonho. "Muito contente por chegar aqui, ao Barcelona. Foram dias intensos, mas fico feliz que tudo tenha se resolvido", comentou.

O atleta ainda falou sobre seus objetivos com o atual campeão de LaLiga, entre eles, vencer a tão sonhada Champions League. De acordo com Rodri, ele deve conhecer seus novos colegas de equipe nesta terça-feira.

"Claro, jogar no Barcelona é um sonho para mim. Estou com muita vontade de estar com meus companheiros. Amanhã vou conhecê-los, e agora é trabalhar e dar o meu melhor. Vamos em busca de todos os títulos, da Champions (League) e de tudo o que vier pela frente", afirmou.

Negociação 

Manchester City e Barcelona fecharam o acordo por Rodri no valor de 76,5 milhões de euros (cerca de R$ 462 milhões), conforme confirmado no último domingo à Associated Press por uma fonte a par da transação. Inicialmente, o atleta não estava nos planos da equipe catalã, porém, após a Copa do Mundo, as partes se aproximaram e firmaram o acordo.

Além do Barcelona, o Real Madrid também teve interesse no volante, porém as negociações caminharam para o outro lado da Espanha. Os times ainda não se manifestaram oficialmente.

Campeonato

Inscrições para os Jogos Escolares de Campo Grande começam hoje

Competição reúne equipes de basquete, futsal, handebol e vôlei em duas categorias; prazo vai até 25 de agosto

17/08/2026 13h45

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Reprodução/Pref. Campo Grande

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Estão abertas, a partir desta segunda-feira (17), as inscrições para a 39ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande 2026, Etapa 1. A competição terá disputas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol, divididas em duas categorias.

Na Categoria A, podem participar atletas nascidos em 2010, 2011 e 2012. Já a Categoria B reúne estudantes nascidos em 2013, 2014 e 2015.

As inscrições podem ser feitas até 25 de agosto, exclusivamente por formulário eletrônico. É necessário preencher os dados solicitados e enviar a ficha de inscrição preenchida, carimbada e assinada pela direção e pela secretaria da escola.

A competição faz parte do calendário esportivo estudantil de Campo Grande e também funciona como etapa de seleção das equipes que poderão representar a Capital na fase estadual. Os classificados podem ainda avançar para a formação de equipes que disputarão a etapa nacional.

Como se inscrever

O formulário de inscrição está disponível neste link.

O regulamento e as fichas de inscrição podem ser consultados no site da Funesp, na seção “Jogos”.

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