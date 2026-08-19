Botafogo afasta goleiro Bruninho Samudio do Sub-17 por questão disciplinar

O goleiro Bruno Samudio, que integra as categorias de base do Botafogo, foi afastado das partidas oficiais da equipe Sub-17 por questões disciplinares. O jovem não foi relacionado nos dois últimos compromissos do time e, até o momento, o clube não detalhou publicamente o episódio que levou à decisão.
A ausência mais recente ocorreu no clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Bruno novamente não apareceu entre os jogadores relacionados para a partida, aumentando a repercussão em torno de sua situação dentro do clube.
A informação sobre o afastamento foi divulgada inicialmente pelo jornalista Wellington Arruda. Conforme a apuração, a medida está relacionada a uma questão interna de disciplina, mas o Botafogo não informou qual conduta teria motivado a punição nem estabeleceu publicamente um prazo para o retorno do goleiro às partidas.
A situação chama atenção também pelo histórico recente do jogador. Antes de chegar ao clube carioca, Bruno passou pelas categorias de base do Athletico-PR e deixou a equipe paranaense após episódios relacionados a questões disciplinares.
Dentro de campo, porém, o goleiro é apontado como um atleta de potencial. O desempenho apresentado nos treinamentos e nas competições de base colocou o jovem entre os jogadores acompanhados com expectativa em relação a uma possível evolução até o futebol profissional.
No Botafogo, o trabalho com Bruno vai além do desenvolvimento técnico. O clube busca conduzir o processo de formação do atleta também no aspecto comportamental, considerado fundamental para a sequência de sua trajetória e para uma eventual chegada ao elenco principal.
Por enquanto, Bruno permanece fora das partidas do Sub-17. Como o Botafogo não tornou públicos os detalhes do caso, não há informação oficial sobre a duração do afastamento ou sobre quando o goleiro poderá voltar a ser relacionado.