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Botafogo afasta goleiro Bruninho Samudio do Sub-17 por questão disciplinar

Jovem goleiro ficou fora de duas partidas consecutivas; clube não revelou o episódio que motivou a medida

Da Redação

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19/08/2026 - 17h14
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O goleiro Bruno Samudio, que integra as categorias de base do Botafogo, foi afastado das partidas oficiais da equipe Sub-17 por questões disciplinares. O jovem não foi relacionado nos dois últimos compromissos do time e, até o momento, o clube não detalhou publicamente o episódio que levou à decisão.

A ausência mais recente ocorreu no clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. Bruno novamente não apareceu entre os jogadores relacionados para a partida, aumentando a repercussão em torno de sua situação dentro do clube.

A informação sobre o afastamento foi divulgada inicialmente pelo jornalista Wellington Arruda. Conforme a apuração, a medida está relacionada a uma questão interna de disciplina, mas o Botafogo não informou qual conduta teria motivado a punição nem estabeleceu publicamente um prazo para o retorno do goleiro às partidas.

A situação chama atenção também pelo histórico recente do jogador. Antes de chegar ao clube carioca, Bruno passou pelas categorias de base do Athletico-PR e deixou a equipe paranaense após episódios relacionados a questões disciplinares.

Dentro de campo, porém, o goleiro é apontado como um atleta de potencial. O desempenho apresentado nos treinamentos e nas competições de base colocou o jovem entre os jogadores acompanhados com expectativa em relação a uma possível evolução até o futebol profissional.

No Botafogo, o trabalho com Bruno vai além do desenvolvimento técnico. O clube busca conduzir o processo de formação do atleta também no aspecto comportamental, considerado fundamental para a sequência de sua trajetória e para uma eventual chegada ao elenco principal.

Por enquanto, Bruno permanece fora das partidas do Sub-17. Como o Botafogo não tornou públicos os detalhes do caso, não há informação oficial sobre a duração do afastamento ou sobre quando o goleiro poderá voltar a ser relacionado.

Campeonato

Inscrições para os Jogos Escolares de Campo Grande começam hoje

Competição reúne equipes de basquete, futsal, handebol e vôlei em duas categorias; prazo vai até 25 de agosto

17/08/2026 13h45

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Reprodução/Pref. Campo Grande

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Estão abertas, a partir desta segunda-feira (17), as inscrições para a 39ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande 2026, Etapa 1. A competição terá disputas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol, divididas em duas categorias.

Na Categoria A, podem participar atletas nascidos em 2010, 2011 e 2012. Já a Categoria B reúne estudantes nascidos em 2013, 2014 e 2015.

As inscrições podem ser feitas até 25 de agosto, exclusivamente por formulário eletrônico. É necessário preencher os dados solicitados e enviar a ficha de inscrição preenchida, carimbada e assinada pela direção e pela secretaria da escola.

A competição faz parte do calendário esportivo estudantil de Campo Grande e também funciona como etapa de seleção das equipes que poderão representar a Capital na fase estadual. Os classificados podem ainda avançar para a formação de equipes que disputarão a etapa nacional.

Como se inscrever

O formulário de inscrição está disponível neste link.

O regulamento e as fichas de inscrição podem ser consultados no site da Funesp, na seção “Jogos”.

nova política

Tifanny se pronuncia após regra que veta trans no vôlei: "Retrocesso"

A jogadora, de 41 anos, é a primeira transgênero a atuar na Superliga e afirmou que não desistirá de seguir jogando

16/08/2026 22h00

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Tifanny defende a equipe do Osasco São Cristóvão Saúde

Tifanny defende a equipe do Osasco São Cristóvão Saúde Foto: Divulgação / Osasco

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A oposta Tifanny, que defende a equipe do Osasco São Cristóvão Saúde, manifestou-se, pela primeira vez, sobre a nova política de elegibilidade da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), que restringe a participação nas competições entre mulheres a atletas designadas com o sexo biológico feminino ao nascer.

A jogadora, de 41 anos, a primeira transgênero a atuar na Superliga, considerou um "enorme retrocesso" e afirmou que não desistirá de seguir jogando.

"A CBV está tirando tudo o que eu tenho, que é o amor pelo voleibol e a profissão que eu venho exercendo todos esses anos. Mas isso não afeta só a mim. Afeta o meu clube, a torcida, patrocinadores, as pessoas que se inspiram em mim e o direito de todas as pessoas trans. É um enorme retrocesso na luta pelo reconhecimento e pela inclusão. Voltamos para a forma vexatória como se testavam as atletas nos anos 60 e 70", disse Tifanny, em pronunciamento compartilhado pela assessoria de imprensa do Osasco.

"Não vou me calar e vou tomar todas as medidas possíveis para que a minha luta pelo direito à visibilidade, à inclusão e à prática do esporte não tenha sido em vão", emendou a oposta, que atua no vôlei feminino desde 2017 e foi campeã da Superliga em 2025, sendo a primeira trans a conquistar o principal torneio do país na modalidade.

O pronunciamento foi feito após a estreia do Osasco no Campeonato Paulista da modalidade, na noite do último sábado (15), em casa, no Ginásio José Liberatti, contra o Pinheiros.

Apesar dos 19 pontos de Tifanny, muito festejada pela torcida osasquense, as visitantes levaram a melhor e venceram por 3 sets a 2, com parciais de 25/21, 25/16, 21/25, 23/25 e 15/11, após pouco mais de duas horas de partida.

A participação da oposta no jogo, mesmo depois de a nova política da CBV ser anunciada, ocorreu após a Federação Paulista de Volleyball (FPV) informar que o Estadual seguiria o regulamento em vigor desde o início do torneio. Segundo a entidade, "eventuais medidas" serão tomadas "para as próximas competições [...] após análise e manifestação das áreas jurídica e de saúde".

O novo critério de elegibilidade foi anunciado pela CBV na última sexta-feira (14). Segundo a entidade, a meta é estar em conformidade com regras do Comitê Olímpico Internacional (COI) e da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). De acordo com a confederação, as atletas deverão atender a critérios estabelecidos pela nova política, que incluem a apresentação de resultado negativo para o gene SRY.

Antes, mulheres trans podiam atuar desde que os níveis de testosterona sérica estivessem abaixo de determinado limite. A nova determinação é válida já para as edições deste ano da Superliga (nas duas principais divisões) e da Supercopa, além da Copa Brasil e do Circuito Brasileiro de vôlei de praia de 2027.

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