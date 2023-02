Alison dos Santos sofre lesão no joelho e terá de passar por cirurgia

O atual campeão mundial dos 400 metros com barreiras, Alison dos Santos, sofreu uma lesão no menisco do joelho direito durante um treinamento em São Paulo. Segundo publicação do perfil do Comitê Olímpico do Brasil (COB) no Twitter, nesta quarta-feira (8), o atleta de 22 anos terá de passar por cirurgia. Ainda não há data para o procedimento, nem previsão de volta às pistas.



"Essa semana, acabei sentido o joelho, mas era preciso tratar, 'tá' ligado como funciona a vida. [Quero] Agradecer a todos que estão comigo nesse momento, mandando mensagens, boas energias, fazendo o possível para me confortar um pouco nessa situação que, como vocês sabem, a notícia é um baque. Estamos planejando tudo certinho, vamos fazer tudo bonitinho. Quando tiver mais notícias do tratamento, trago para vocês. Agradecer ao COB que está salvando muito a vida. Dizer que estou bem, vamos trabalhar, fazer a cirurgia, tratar e vida que segue. Continuar com foco. Nada muda. Temos nossos objetivos deste ano e do ano que vem também", disse Alison, em vídeo divulgado à imprensa pela assessoria de imprensa do COB.

Medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio (Japão), Alison conquistou, na última quinta-feira (2), o Prêmio Brasil Olímpico de melhor atleta masculino de 2022. Na temporada passada, além do título mundial. atingido em Eugene (Estados Unidos), Piu - como é conhecido o paulista - foi o vencedor da Liga Diamante, principal circuito do atletismo internacional.

O calendário de Alison para 2023 prevê, além da Liga Diamante, o Mundial de Budapeste (Hungria), entre 19 a 27 de agosto, e os Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), de 20 de outubro a 5 de novembro. No ano que vem, o barreirista é um dos favoritos a medalha na Olimpíada de Paris (França).