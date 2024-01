Amistoso entre Aquidauanense e Operário termina sem gols

Estadual

Objetivo da Cobra do Norte é conquistar o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série C

Com muita expectativa e pretensões de crescimento no futebol sul-mato-grossense, o Costa Rica Esporte Clube apresentou na manhã de hoje, o novo patrocinador e o elenco completo para a temporada de 2024. O evento aconteceu no Hotel Deville Prime, localizado no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Estavam na apresentação o presidente do clube, André Baird, o técnico Rodrigo Cascca, membros da comissão técnica, alguns jogadores do atual elenco e representante da empresa produtora de biocombustíveis, Atvos.

A empresa, que é uma das mais conhecidas no setor de biocombustíveis no país, não detalhou os valores investidos, mas citou os objetivos da parceria é investir para que a Cobra do Norte consiga avançar na Copa do Brasil e o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série C.

O presidente do clube, André Baird agradeceu o apoio da parceria para a temporada, “Agradeço o apoio e prometo muita responsabilidade com essa parceria da Atvos, quero fazer a diferença para o futebol de Costa Rica. Peço aos torcedores que acreditem em nosso projeto”, relatou.

Durante a coletiva, os jornalistas questionaram porque a apresentação do elenco foi em Campo Grande, sede da empresa Atvos e não em Costa Rica, mais próximo do seu torcedor. O diretor da empresa de biocombustíveis, Chafick Luedy explicou os motivos.

“Foi mais por questões e logísticas, porque vimos Campo Grande como uma grande oportunidade para divulgar a nossa parceria”, disse.



Questionado sobre os valores disponíveis ao Costa Rica, Chafick desconversou citando que dinheiro é para ajudar o clube a alcançar os objetivos, sem citar a quantia investida. “A gente não quer apenas colocar dinheiro e torcer, queremos ajudar no crescimento do clube. Posso dizer que é um bom valor investido".

Ao Correio do Estado, o presidente André Barid também não citou os valores, mas disse que o patrocínio é um dos mais valiosos conquistados pelos clube nesses 20 anos de vida.

“Posso dizer apenas que o valor do patrocínio é um dos maiores conquistados pelo clube. Por causa do contrato, infelizmente não posso citar valores, somente a empresa”, relatou.



Elenco

Sobre a montagem do elenco, o técnico Rodrigo Cascca disse que pode chegar mais nomes e que o time não está fechado. “Ainda temos jogadores que estão para chegar nas próximas semanas. Ainda temos alguns atletas que estão no departamento médico”, disse.

Questionado sobre pouco tempo de treinos, Cascca disse que nas orientações e conversando com os atletas, será possível deixar a equipe pronta para o próximo domingo (21), quando enfrenta o Náutico, em Campo Grande.

“Eu acredito muito que usando a experiência, vamos conseguir montar um bom grupo. Apesar do pouco tempo, a equipe está preparada”, relatou.

A poderosa empresa de biocombustíveis, Atvos

A empresa Atvos é uma produtora de biocombustíveis que está no município de Costa Rica há mais de uma década. Ela recentemente, teve partes adquiridas da Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos.

Além de Costa Rica, a empresa também está nas cidades de Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul.

A unidade em Costa Rica tem capacidade de 408 milhões de litros de etanol por ano e emprega aproximadamente 1.200 pessoas.

Acompanhe abaixo o elenco completo do Costa Rica para o Campeonato Sul-Mato-Grossense, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D



Goleiro:

Jordan Silva

Rodolfo

Defensores:

Léo Junior (Lateral Direito)

Lucas Santana (Zagueiro)

Luiz Borges (Zagueiro)

Savio Maciel (Lateral Esquerdo)

Weverton Fugão (Zagueiro)

Cadu Queiroz (Lateral Esquerdo)

Meio-campistas:

Adãozinho

Kadson George

Marco Antônio

Leandro Sardinha

Guilherme Carijó

Sérgio Barros

Maicon Lima

Felipe Jesus

Atacantes:

Tony Love

Mailson Torquato

Walysson da Silva

Diego Lek

O Costa Rica estreia neste domingo (21), contra o Náutico, às 15h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

O Costa Rica se encontra no grupo A, com o Operário, Portuguesa e o Coxim.

Assine o Correio do Estado