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SELEÇÃO BRASILEIRA

Ancelotti convoca seleção sem Neymar em última lista antes da Copa; veja os nomes

O italiano já tem 18 dos 26 nomes definidos e trata os jogos contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, como testes para a escolha dos outros oito

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16/03/2026 - 14h38
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O técnico Carlo Ancelotti fez a última convocação da seleção brasileira antes da definição da lista dos 26 atletas que disputarão a Copa do Mundo na América do Norte entre junho e julho.

O italiano já tem 18 dos 26 nomes definidos e trata os jogos contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, como testes para a escolha dos outros oito. Sem Neymar, o treinador promoverá as estreias de Rayan e Igor Thiago, além do retorno de Endrick.

Veja os jogadores convocados para a seleção contra França e Croácia:

  • Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe)
  • Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Ah-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma)
  • Meias: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)
  • Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea) Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinicius Júnior (Real Madrid)

Ancelotti acompanhou in loco sete partidas das seis primeiras rodadas do Brasileirão. Entre elas, esteve o empate entre Mirassol e Santos. Havia expectaiva de ver Neymar, que integrou a pré-lista. O atacante, porém, foi poupado. Ele voltou a campo contra o Corinthians, mas sem destaque.

“Estava programado de ir a Mirassol para ver o jogo, para vermos os jogadores do Mirassol e do Santos. Nos recebemos muito bem. Neymar não jogou. Eu gosto de ir aos estádios quando posso de maneira presencial”, comentou após a apresentação da nominata nesta segunda-feira.

O técnico enfatizou que chamou apenas jogadores que estão 100% fisicamente, citando as ausências de Bruno Guimarães e Rodrygo, esse último deve ficar fora da Copa, por causa da gravidade da lesão que teve.

Há, ainda, novidades. Gabriel Sara, Danilo, Rayan e Igor Thiago foram convocados pela primeira vez. Ibañez e Danilo ainda não haviam sido chamados por Ancelotti, apesar de já terem experiência com a seleção.

No dia 11 de maio, serão inscritos 55 jogadores da seleção para a Copa do Mundo. A lista final, com 26 atletas, será divulgada em 19 de maio. Depois, o Brasil ainda enfrenta o Panamá, no Maracanã, dia 31 de maio, e o Egito, dia 6 de junho, já nos Estados Unidos, em Cleveland.

CLÁSSICO ALVINEGRO

Neymar passa em branco, Memphis desencanta, mas Santos e Corinthians ficam no empate

Em má fase, as duas equipes não conseguiram entregar seu máximo e deixaram a desejar na Vila Belmiro

15/03/2026 18h00

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Santos e Corinthians ficam no empate na Vila Belmiro em jogo de poucas ações

Santos e Corinthians ficam no empate na Vila Belmiro em jogo de poucas ações Foto: Reprodução/X

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Santos e Corinthians promoveram neste domingo, na Vila Belmiro, um clássico com dois tempos muito distintos que terminou em empate por 1 a 1 pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em má fase, as duas equipes não conseguiram entregar seu máximo e deixaram a desejar. A equipe do Parque São Jorge chega a cinco partidas sem vitória, enquanto os santistas não ganham há quatro jogos.

Pelo lado santista, a confiança foi totalmente depositada em Neymar. O craque passou em branco em sua última chance de convencer Carlo Ancelotti antes da convocação da seleção para os amistosos de março. O camisa 10 tentou ser protagonista, mas não exibiu um futebol suficientemente bom para que não haja dúvidas sobre sua ida para o time nacional. Já no Corinthians, Memphis Depay teve um lampejo do que foi o seu vitorioso 2025 e marcou o primeiro gol da partida. O holandês vivia longo jejum.

Na próxima rodada, o Santos recebe o Internacional, na Vila. O jogo está agendado para quarta-feira, às 21h30. O Corinthians, por sua vez, visita a Chapecoense na quinta, às 21h30.

O Santos começou o clássico mais valente com boas participações de Neymar e Barreal. Os duelos físicos fizeram subir o tom da partida. A equipe da casa continuou mais propositiva até que Memphis Depay mudou provisoriamente o cenário.

O holandês, que não anotava um gol desde a final da Copa do Brasil, arrancou em contragolpe, levou a bola para o lado esquerdo da área, se livrou da marcação e, com um chute cruzado colocado, pôs o Corinthians em vantagem, aos 18 minutos.

Não houve muito tempo para os corintianos comemoraram. Aos 21, Gabriel Paulista foi pressionado por Neymar, caiu ao fazer o passe, a bola esbarrou no camisa 10 santista e foi para os pés de Gabigol, que partiu em velocidade para a grande área e tocou firme no canto inferior esquerdo de Hugo Souza para deixar tudo igual no marcador.

Com o placar alterado, a partida ficou mais movimentada, com boas chances de parte a parte. Apesar disso, o primeiro tempo terminou com o empate em 1 a 1.

Na volta do intervalo, a intensidade da partida diminuiu. Os treinadores fizeram substituições pontuais que pouco alteraram o ritmo do clássico. A torcida do Santos protestou contra as mudanças promovidas pelo auxiliar Gastón Liendo, que comandou o time dada a suspensão de Juan Pablo Vojvoda.

Depois dos 40 minutos do segundo tempo, o clássico ganhou contornos mais tensos. Em menos de dois minutos, Luan Peres levou dois cartões amarelos e foi expulso de campo. Dorival, então, decidiu aumentar a força ofensiva aérea do Corinthians, trocando Raniele por Pedro Raul.

A situação santista ficou ainda pior quando Lira caiu no gramado reclamando de uma lesão no joelho. Ele deixou o campo quando não havia mais possibilidade de substituição, deixando o time da casa com dois atletas a menos. Apesar das circunstâncias, o Santos conseguiu sustentar o empate até o apito final.

FICHA TÉCNICA - SANTOS 1 x 1 CORINTHIANS

SANTOS - Gabriel Brazão; Zé Ivaldo, Adonis Frías, Luan Peres e Christian Oliva (Gabriel Menino); Gustavinho (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Willian Arão) e Neymar; Barreal (Vinicius Lira), Gabigol (Thaciano) e Rony. Técnico: Gastón Liendo (auxiliar).

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele (Pedro Raul), André (Kayke), Breno Bidon e Carrillo (Allan); Kaio César (Rodrigo Garro) e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Memphis Depay, aos 18, Gabigol aos 21 minutos do 1º tempo

CARTÕES AMARELOS - Barreal, Rony, Gustavo Henrique e Kaio César.

CARTÃO VERMELHO - Luan Peres.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

PÚBLICO - 15.008 torcedores.

RENDA - R$ 1.006.278,40.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.

DUELO

Finalíssima Argentina x Espanha é cancelada por Guerra no Oriente Médio e impasse sobre local

Confronto era esperado por colocar frente a frente os campeões da Copa América e da Eurocopa, além do duelo entre gerações com Messi contra Lamine Yamal

15/03/2026 13h18

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Argentina recusa oferta de locais para Finalissíma e duelo contra Espanha é cancelado

Argentina recusa oferta de locais para Finalissíma e duelo contra Espanha é cancelado Foto: Divulgação/Conmebol

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A edição de 2026 da Finalíssima, duelo que colocaria frente a frente Espanha e Argentina, foi cancelada. O anúncio foi feito neste domingo pela Uefa após uma série de tentativas frustradas de viabilizar o jogo, inicialmente marcado para o Catar.

O confronto reuniria os campeões continentais de 2024. De um lado, a Espanha, vencedora da Eurocopa. Do outro, a Argentina, campeã da Copa América. O duelo estava previsto para o dia 27 de março, em Doha, mas a guerra no Oriente Médio inviabilizou o evento no país e abriu um debate sobre um novo local para a disputa.

A partir daí, as negociações passaram a envolver divergências entre a Associação do Futebol Argentino (AFA) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), além da própria Uefa, que buscou alternativas para manter a disputa no calendário.

"É uma grande decepção que circunstâncias externas tenham impedido essas seleções de disputar um troféu tão prestigiado em um país que demonstrou repetidamente capacidade para sediar grandes eventos internacionais", afirmou a Uefa.

Uma das propostas foi transferir o jogo para o Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na mesma data, com divisão igual de ingressos entre torcedores das duas seleções. A ideia contou com apoio do Real Madrid, dono do estádio, mas acabou rejeitada pela AFA.

Outra possibilidade discutida foi realizar a Finalíssima em dois jogos. O primeiro seria disputado na capital espanhola ainda em março, enquanto o segundo aconteceria em Buenos Aires em uma futura data Fifa, antes das edições de 2028 da Eurocopa e da Copa América. A alternativa também não avançou.

A Uefa ainda buscou confirmar a possibilidade de realizar o confronto em um campo neutro na Europa, seja em 27 de março ou três dias depois, no dia 30. A federação argentina, porém, não aceitou a proposta. Como contraponto, sugeriu que o duelo fosse disputado após a Copa do Mundo, mas a Espanha informou que não teria datas disponíveis no calendário.

Criada a partir da parceria entre Uefa e Conmebol, a Finalíssima reúne os campeões da Europa e da América do Sul em uma partida comemorativa entre as duas confederações. A primeira edição foi disputada em 2022, quando a Argentina venceu a Itália por 3 a 0 no Estádio de Wembley, em Londres.

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