Tênis de mesa: Brasil bate Inglaterra e avança às quartas do Mundial

Seleção masculina encara França às 15h30 de sexta-feira (8)

Agência Brasil

07/05/2026 - 23h00
A seleção brasileira masculina de tênis de mesa terá a França pela frente nesta sexta-feira (8) pelas quartas de final do Mundial por Equipes, em Londres (Inglaterra).

O time Amarelinho formado por Hugo Calderano (5º no ranking), Guilherme Teodoro (144º) e Leonardo Izuka (125º) enfrentará os irmãos Felix e Alexis Lebrun (4º e 12º, respectivamente) e Flavien Coton (23º).

O duelo por vaga nas semifinais terá início às 15h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo online na conta da Federação Internacional (World Table Tennis) no YouTube.

Para assegurar presença nas quartas de final a seleção derrotou a a Inglaterra, dona da casa, por 3 jogos a 2, na última quarta (6). Foi a quinta vitória consecutiva da Amarelinha, que busca o título inédito na competição.

Primeiro a competir na quarta (6), Calderano aplicou 3 sets a 0 (11/6, 11/8 e 13/11) em Tom Jarvis (66º do mundo).

Na sequência, foi a vez de Guilherme Teodoro ampliar a vantagem do Brasil ao cravar 3 sets a 0 sobre Connor Green (181º), em parciais de 16/14, 12/10 e 11/6).

No embate seguinte, Leonardo Iizuka perdeu de virada para Samuel Walker (209º) por 3 sets a 1 (9/11, 11/6, 11/6 e 11/9).

Na quarta partida do dia, Teodoro também não foi bem, sendo superado por 3 sets a 1 para Tom Jarvis, que já derrotara Calderano. O britânico levou a melhor por 3 sets a 1 (11/5, 6/11, 11/6 e 12/10), igualando a série em 2 a 2.

Coube a Calderano selar a vitória e a vaga nas quartas. O carioca não deu chances a Connor Green ao cravar  3 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/8 e 11/4.

Mundial feminino

Na última terça (5), a seleção feminina se despediu do Mundial, na fase 16-avos, ao ser surpreendida pela equipe de Luxemburgo, por 3 jogos a 2.  

Antes, o time formado pelas irmãs Bruna e Giulia Takahashi, Laura Watanabe e Victória Strassbourger termina invicto a fase de grupos, com vitórias sobre Cazaquistão, República Tcheca e Mongólia.

Futebol

Arsenal supera Atlético de Madrid e vai à final da Champions invicto em busca do inédito título

Depois de 20 anos, o time inglês volta à decisão da principal competição europeia de clubes.

05/05/2026 23h00

Dono da melhor campanha da fase de classificação da Champions League, com 100% de aproveitamento, o Arsenal manteve o embalo no mata-mata e, com 1 a 0 sobre o Atlético de Madrid nesta terça-feira e a manutenção da invencibilidade, se tornou o primeiro finalista da atual edição, na qual buscará o inédito título.

Depois de 20 anos, o time inglês volta à decisão da principal competição europeia de clubes. Em 2006, o Arsenal encarou o Barcelona na sua única disputa do título e acabou sofrendo uma dura derrota, de virada, por 2 a 1, após mandar no marcador até o fim.

Diante de quase 80 mil pessoas no Estádio de Saint-Denis, na França, abriu o placar com Campbell ainda na primeira etapa. Aos 31 minutos da fase final, Samuel Eto'o empatou e, logo depois, o brasileiro Belletti definiu a virada para lamento dos ingleses e festa catalã.

A decisão da atual edição está agendada para dia 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste, na Hungria. O Arsenal aguarda o atual campeão Paris Saint-Germain ou o Bayern de Munique, que definem a outra vaga nesta quarta-feira, na Alemanha, com vantagem francesa após 5 a 4 na ida.

Os torcedores do Arsenal fizeram gigante festa com fogos de artifício antes de as equipes entrarem no gramado do Emirates Stadium. O mosaico mandou a mensagem aos espanhóis com "over land and sea", expressão inglesa que significa que eles acompanham o time "sobre terra e mar" - ou seja, fazem a diferença. A cantoria era alta em maneira de intimidação.

Depois do 1 a 1 na Espanha, os Gunners precisavam realmente do poder de sua torcida diante de um rival duro e acostumado a jogar como visitante. Somente o triunfo dava a vaga direta para as equipes seguirem o sonho do inédito título.

Como havia previsto, Diego Simeone contou com os recuperados Julián Álvarez e Giuliano Simeone, substituídos no Metropolitano com dores, ao lado do Griezmann no ataque. Do outro lado, Arteta trouxe um setor ofensivo bastante mexido, com Trossard, o capitão Bukayo Saka e Eze nas vagas de Odegaard, Martinelli e Madueke. Apenas Gyökeres foi mantido.

Invicto na Champions, o Arsenal queria ser protagonista desde o apito inicial. Mas Simeone "tinha um plano" e este era contra-atacar com velocidade. Julián Álvarez causou o primeiro susto, mandando rente à trave. O argentino ainda reclamou de penalidade após enrosco na área. Via-se um Atlético de Madrid mais atrevido e tranquilo em campo.

Coube ao zagueiro Gabriel Magalhães tirar o primeiro "uh" da torcida inglesa. Se as tramas ofensivas eram inoperantes, a batida de longa distância quase tira o zero do placar. A reclamação de pênalti mudou de lado após choque de Griezmann em Trossard.

O Arsenal pouco produzia na frente diante de boa defesa espanhola, mas saiu em vantagem com seu capitão, Bukayo Saka, aos 44 minutos, aproveitando o rebote de Oblak na batida forte de Trossard.

Na volta do intervalo, Giuliano Simeone recebeu lançamento longo, driblou o goleiro Raya, mas acabou atrapalhado por Gabriel Magalhães e acabou perdendo a chance do empate ao Atlético de Madrid. O VAR ainda analisou possível pênalti no lance.

As estratégias iniciais se inverteram. O Arsenal, até então propondo o jogo, agora tinha os contragolpes a seu favor, enquanto o Atlético de Madrid já não se defendia tão bem, sob obrigação de sair ao ataque para buscar o empate e, por consequência, dando espaços aos ingleses. Gyokeres, na pequena área, mandou a chance de ampliar para o alto.

Simeone cobrava calma de seus comandados, confiante na igualdade que levaria a partida à prorrogação. Porém, a tranquilidade da primeira etapa virou pó após o gol de Saka. E quem estavam aliviados em campo eram os ingleses.

O empolgado líder da Premier League ergueu a parede atrás, não aproveitou as escapadas em alta velocidade, é bem verdade, mas soube sofrer diante de um modificado Atlético de Madrid já sem suas principais peças e comemorou muito a volta à final da Champions League.

Classificadas

Pantanal vence fora de casa e avança no Brasileiro Feminino A3

As pantaneiras conseguem a classificação em sua primeira participação na competição

04/05/2026 11h00

Fora de casa, Pantanal consegue a classificação para a próxima fase do Brasileirão Feminino A3

No último sábado, dia 2, a equipe feminina do Pantanal escreveu mais um capítulo na histórica campanha que vem fazendo até aqui no Brasileirão Feminino A3.

Em partida válida pela sexta e última rodada da fase de grupos, o time pantaneiro superou o Cresspom (DF) por 2 a 0. 

A classificação reforçou o empenho e a constância do time na competição, que em seis partidas somou apenas uma derrota e saiu invicto jogando em casa, fazendo com que o Jacques da Luz se torne uma fortaleza para o time. 

A partida disputada no Distrito Federal, diante da equipe do Cresspom, foi resolvida ainda no primeiro tempo. 

O primeiro gol das pantaneiras foi marcado por Carol Valle, logo aos oito minutos, após cobrança de escanteio do time da casa, Carol recebeu ainda no campo de defesa e disparou em direção ao gol adversário e só parou quando empurrou a bola para o fundo das redes. 

O segundo gol saiu no apagar das luzes da primeira etapa, após bom lançamento, a camisa 11, Deise, recebeu livre na ponta esquerda, avançou para dentro da área e tocou para o meio, onde a bola achou Emanuelle livre para empurrar a bola para o gol. Ampliando a vantagem pantaneira para 2 a 0. 

Com a vitória o time sul-mato-grossense chegou a 11 pontos, mesma pontuação que o Planalto (GO), que ficou à frente por causa dos critérios de desempate. 

O adversário do Pantanal na próxima fase é o time do Peñarol do Amazonas, que se classificou em primeiro lugar do grupo A e terminou a primeira fase, com 5 vitórias e 1 derrota. 

A partida de ida está prevista para acontecer no sábado, dia 16, e vai ser disputada em Campo Grande no Estádio Jacques da Luz. Já a partida de volta acontecerá no Amazonas, com mando da equipe do Peñarol, dia 30 de maio.
 

