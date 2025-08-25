Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

seleção brasileira

Ancelotti investe em novos jogadores; veja convocação para Eliminatórias

Brasil encara Chile no Maracanã no próximo dia 4 de setembro, às 21h30

agência brasil

25/08/2025 - 16h32
A seleção brasileira masculina de futebol, já classificada para o Mundial de 2026, entrará em campo repleta de novidades nos dois últimos jogos das Eliminatórias (17ª e 18ª rodadas). O técnico Carlo Ancelotti anunciou na tarde desta segunda-feira (25), na sede da CBF no Rio de Janeiro, a lista dos 25 convocados, e 10 deles ganharam a primeira chance na de treinar sob comando do italiano.

Entre eles estão os meio-campistas Lucas Paquetá (West Ham) e Joelinton (Newcastle) e os atacantes João Pedro (Chelsea, Kaio Jorge (Cruzeiro) e Luiz Henrique (Zenit) e. Além de Kaio, apenas outros três atuam no futebol nacional: o goleiro Hugo Souza (Corinthians), o lateral-esquerdo Alex Sandro (Flamengo) e o zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro).

O Brasil enfrenta o Chile no próximo dia 4 de setembro (uma quinta-feira), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã no Rio de Janeiro. A venda de ingressos será aberta às 18h desta segunda (25) no site Bilheteria Digital, mediante cadastro de biometria facial.

O último jogo das Eliminatórias será fora de casa contra a Bolívia, em 9 de setembro (uma terça), às 20h30.

Durante a coletiva de imprensa, o técnico italiano se esforçou para responder às perguntas em português e explicou o porquê de tantas caras novas na amarelinha.

“Quero conhecer novos jogadores que podem ajudar a seleção, tanto no perfil técnico quanto o pessoal. Os jogadores que não estou chamando trabalharam muito bem na primeira convocação”, ressaltou Ancelotti, que também elogiou Lucas Paquetá. Quero aproveitar para conhecê-lo: tem muita qualidade  e será muito importante para o Brasil.”

Ao falar da ausência de Neymar, o técnico aproveitou para reiterar o principal critério que utiliza para avaliar os jogadores visando a convocação. 

“Neymar teve um problema físico na última semana. Não preciso testá-lo, todos conhecem muito bem o Neymar, mas ele tem de chegar com uma boa condição física para fazer o melhor na Copa do Mundo. Um critério muito importante é o aspecto físico: [o jogador] tem que estar em 100% da sua condição física para ser convocado”, pontuou.

Em relação à primeira convocação, Ancelotti manteve 12 jogadores: os defensores Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille Olympique), Marquinho (PSG) e Vanderson (Monaco); os meio-campistas Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle) e Casemiro (Manchester United); e os atacantes Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham).

Teremos 10 meses pela frente para preparar uma lista definitiva.  elenco definitivo. A ideia é ter um grupo fixo de 15 ou 16 jogadores e ir tentando os demais”, disse o treinador, que esperar avaliar 52 atletas até definir a equipe para a Copa do Mundo de 2026, no Canadá, México e Estados Unidos.

Após as Eliminatórias, a seleção fará amistosos em outubro, novembro e dezembro. Os adversários e as datas ainda serão divulgados pela CBF.

Convocados 

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al-Nassr)
  • Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

  • Alexsandro (Lille)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Caio Henrique (Monaco)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Marquinhos (Paris Saint-Germain)
  • Vanderson (Monaco)
  • Wesley (Roma)

Meio-campistas

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Joelinton (Newcastle)
  • Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

  • Estevão (Chelsea)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Richarlison (Tottenham)

tênis

Veja as contas de como Alcaraz pode desbancar Sinner e ser nº 1 do mundo

Os dois tenistas vêm dominando o circuito e vão disputar o topo do ranking no US Open, Grand Slam americano que começou neste domingo

24/08/2025 20h00

Sinner e Alcaraz disputam o primeiro lugar no ranking do tênis

Sinner e Alcaraz disputam o primeiro lugar no ranking do tênis Foto: AELTC

O US Open deste ano vai abrir uma nova frente de batalha entre o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz. Os dois tenistas que vêm dominando o circuito vão disputar o topo do ranking em Nova York, a partir deste domingo. Sinner é o atual número 1 do mundo, mas pode ser desbancado pelo vice-líder ao fim do Grand Slam americano.

Apesar de ocupar atualmente o topo, Sinner sai em desvantagem nesta disputa. Isso porque tem mais pontos (2.000) a defender em Nova York, por ser o atual campeão. Alcaraz, por sua vez, só precisará vencer uma única partida para sustentar os 50 pontos conquistados na edição do ano passado.

O bicampeão de Roland Garros fez uma campanha decepcionante no US Open de 2024. Venceu apenas na primeira rodada e caiu logo em seguida para o holandês Botic van de Zandschulp, então o número 74 do mundo.

Descontando os pontos que Sinner e Alcaraz obtiveram em Nova York, no ano passado, o espanhol começa na frente: 9.550 a 9.490 pontos. Assim, o tenista da Espanha retomará a liderança do ranking se for eliminado na mesma fase que o rival, se for campeão ou, claro, se for mais longe que o italiano na chave.

Pelo lado de Sinner, há necessidade de ao menos chegar à terceira rodada para seguir na briga pelo posto de número 1 do mundo. Uma derrota antes desta fase já garante uma mudança no topo se Alcaraz atingir ao menos a segunda rodada.

O italiano seguirá na ponta se avançar mais longe que o rival ou se for campeão. Na prática, ambos dependem apenas de si mesmos, sendo que o futuro vencedor da competição garantirá o topo da lista da ATP.

Alcaraz busca retornar à posição que não ocupa desde o dia 10 de setembro de 2023. Sua estreia no topo aconteceu há três anos, justamente após se sagrar campeão do US Open. Então com 19 anos, se tornara o mais jovem da história a figurar na primeira colocação do ranking.

Sinner, por sua vez, vem liderança a lista masculina de forma ininterrupta desde 10 de junho de 2024. Na próxima segunda, registrará sua 64ª semana na ponta. Em sua busca por seguir em primeiro, ele pode ter que encerrar um tabu de 17 anos sem defesas de título no US Open. O último foi o suíço Roger Federer em 2007 e 2008. Desde então, nenhum tenista conseguiu somar dois títulos consecutivos em Nova York.

O topo do ranking é uma disputa nova para os dois tenistas que vêm dominando o circuito nas últimas duas temporadas. Eles conquistaram todos os títulos de Grand Slam disputados desde janeiro de 2024, e nove dos últimos 12. A briga pelo posto de número 1 começou a se desenhar em maio, quando Alcaraz voltou a figurar em segundo lugar.

Com os títulos de Roland Garros, Queen’s e Cincinnati, o espanhol reduziu a vantagem do italiano e deixou a disputa em aberto, alimentando a nova grande rivalidade do circuito.

Confira as projeções de pontos de Alcaraz e Sinner, respectivamente, por fase do US Open:

  • 1ª rodada: 9.550 - 9.490
  • 2ª rodada: 9.590 - 9.530
  • 3ª rodada: 9.640 - 9.580
  • Oitavas de final: 9.740 - 9.680
  • Quartas de final: 9.940 - 9.880
  • Semifinais: 10.340 - 10.280
  • Vice-campeão: 10.840 - 10.780
  • Campeão: 11.540 - 11.480

Mudança

Operário inicia processo para se tornar SAF

A medida é direcionada na modernização da gestão e fortalecimento da estrutura administrativa, financeira e esportiva

23/08/2025 11h45

Nota emitida neste sábado

Nota emitida neste sábado Foto: Felipe Machado

O Operário Futebol Clube iniciou o processo de transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), conforme previsto na Lei nº 14.193/2021. O comunicado foi feito pelo presidente do clube, coronel Nelson Antônio da Silva,  neste sábado (23), e marca o início de uma nova fase para o tradicional time sul-mato-grossense.

A mudança tem como objetivo fortalecer a estrutura administrativa, financeira e esportiva do Galo, garantindo maior profissionalismo, sustentabilidade e capacidade de investimento. “Este é um passo histórico, que representa nosso compromisso em assegurar solidez institucional, preservar a tradição do Operário e projetar um futuro de conquistas para as próximas gerações”, declarou a nota do clube.

Além da estruturação jurídica, a SAF abrirá espaço para novos investimentos, especialmente na formação de atletas da base, com foco em talentos locais e na promoção da inclusão social por meio do esporte.

O processo está sendo conduzido com o apoio de profissionais com ampla experiência no cenário do futebol, tanto no Brasil quanto no exterior. A diretoria aponta que o clube será a primeira SAF formalmente estabelecida em Mato Grosso do Sul, simbolizando um marco para o futebol regional.

Em 2026, o Operário terá pela frente quatro importantes competições: o Campeonato Sul-Mato-Grossense, a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, na qual será o representante do Estado. A expectativa é que a nova estrutura traga mais competitividade e condições para o clube disputar de igual para igual com equipes de outros centros.

“Estamos convictos de que este é o caminho para manter o Operário forte, transparente e preparado para novos desafios, sempre em diálogo com nossos torcedores, associados e parceiros”, diz em nota.

Com 87 anos de história completados, o Operário reforça seu compromisso com a tradição, mas agora com os olhos voltados para o futuro. "Com 87 anos de história já celebrados, reafirmamos esse legado de conquistas e paixão, que nos inspira a escrever juntos um novo capítulo da gloriosa trajetória do Operário Futebol Clube", finaliza. 

O que é SAF 

SAF é a sigla para Sociedade Anônima do Futebol. A lei aprovada em 2021 no Congresso Nacional   regulamenta a permissão para que os clubes brasileiros se tornem empresas. Desde então, vários times em diferentes cantos do país mudaram os seus estatutos para possibilitar esta alteração (veja lista completa dos representantes no Brasileirão Série A no final do texto).

A SAF tem possibilitado uma readequação de forças no futebol brasileiro: grandes clubes que estavam próximos da falência e fora do Brasileirão Série A estão recuperando o seu poder de força em 2023 e de volta para a primeira divisão nacional.

