São Paulo chega a rescisão com Oscar e terá que pagar R$ 10 milhões ao jogador

Mundial de Tênis de Mesa

O chinês venceu o brasileiro por 4 sets a 1

Hugo Calderano está fora da final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa na categoria do simples masculino. Na madrugada deste domingo, 5, o brasileiro perdeu para o número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin, que agora enfrenta o japonês de 18 anos Sora Matsushima. Se o Chuqin perder, Sora pode se tornar o mais jovem a conquistar a WTT. A final acontece logo mais, às 9h.



O chinês venceu por 4 sets a 1 com parciais de 11-7, 11-3, 11-7, 6-11 e 12-10. O brasileiro deixou a disputa pelo 2º título consecutivo da categoria, mas já havia garantido a medalha de bronze da competição ao derrotar o francês Alexis Lebrun no último sábado, 4.



No primeiro set, Wang Chuqin estabeleceu o ritmo da partida e venceu Hugo Calderano por 11-7. O chinês abriu a vantagem inicial com um 2-0, mas viu o brasileiro equilibrar o jogo e chegar ao empate em 3-3.



A parcial seguiu disputada ponto a ponto até o 8-7, momento em que Chuqin passou a mostrar um jogo mais firme. Ao converter três pontos em sequência, o número 1 do ranking mundial fechou a contagem sem maiores dificuldades, garantindo a vantagem de 1 a 0 no confronto.



No segundo set, o chinês a ampliou vencendo por 11-3, uma parcial marcada principalmente por erros do brasileiro. Chuqin dominou desde o início da rodada, abrindo 6-0. Calderano esboçou uma reação pontual ao marcar dois pontos seguidos, diminuindo a vantagem da parcial para 6-2, mas não conseguiu sustentar um ritmo capaz de ameaçar a liderança do adversário.



O brasileiro só veio dar sinais de reação a partir do terceiro set. Foi a parcial mais acirrada até então e a primeira vez na partida que Hugo esteve em vantagem, ainda assim Wang venceu novamente, dessa vez por 11-7.



A diminuição da diferença foi consequência de uma maior resistência de Calderano, que conseguiu alternar a liderança no placar até o empate em 6-6, mas o chinês retomou o controle na reta final conquistando cinco dos últimos seis pontos.



O quarto set foi a única parcial que Hugo Calderano levou a melhor: ele venceu Chuqin por 11-6. Apesar de ter começado com uma vantagem de 4-1, o brasileiro viu seu adversário virar para 8-4. Mas Calderano conseguiu retomar o controle e dominar na reta final da parcial.



A alegria, no entanto, durou pouco com Wang Chuqin levando a melhor por 12-10 no quinto e último set da partida. Após trocas de liderança e um empate em 10-10, o chinês garantiu os dois últimos pontos do jogo. A vitória na parcial selou o resultado da partida e a ida do chinês à final do WTT.