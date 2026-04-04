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Brasileirão Série D começa neste final de semana, confira como chegam as equipes de MS

Operário e Ivinhema iniciam a caminhada em busca do acesso no domingo

João Pedro Zequini

04/04/2026 - 11h00
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Os times de Mato Grosso do Sul começam neste domingo (5) a trajetória em busca do acesso para a Série C, as equipes chegam à competição nacional com expectativas e em momentos distintos após o campeonato estadual. 

Localizados no Grupo A11, os times sul-mato-grossense enfrentarão na primeira fase as equipes do, Betim e Uberlândia de Minas Gerais e a ABECAT Ouvidorense e o CRAC ambos de Goiás. 

Os times se enfrentam em jogos de ida e volta, sendo uma partida em casa e uma como visitante, os quatro melhores de cada grupo avançam para a próxima fase da competição. 

COMO CHEGAM?

O Operário chega embalado para a disputa da Série D, com um bom início de ano o time da Capital quer deixar para trás o retrospecto ruim de anos anteriores e vai contar com o bom momento que vive para buscar o acesso. 

Até aqui em 2026, o time vem acumulando bons resultados dentro de campo que culminaram no título estadual, conquistado de forma invicta para cima do Bataguassu, na última quinta-feira (2). 

Ainda sem anunciar um novo substituto, após a demissão do técnico Paulo Massaro, o Operário mantém para a estreia o interino Evaristo de Lima, que comandou o time no jogo de volta da final. 

O Galo estreia neste domingo (5), contra a equipe do Betim, de Minas Gerais, no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande, às 16:00, horário de MS. 

Já a equipe do Ivinhema chega com um cenário um pouco diferente do Operário, eliminado na segunda fase do campeonato sul-mato-grossense para o Bataguassu, o Azulão do Vale não entra em campo desde o dia 11 de março. 

Assim como o Operário, o Ivinhema colecionou momentos de glórias na Copa do Brasil, onde conseguiu avançar para a segunda fase, após vencer o Independente do Amapá por 1 a 0. 

A edição da Série D de 2026, marcará a estreia do Azulão na competição, que conseguiu a classificação graças a dois fatores, o vice-campeonato do estadual de 2025 e o aumento de vagas na competição, que passou de 64 clubes para 96. 

O Ivinhema estreia em casa diante do CRAC de Goiás, a bola rola às 17h, horário de Brasília no Estádio Saraivão. 

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Mundial de Tênis de Mesa

Hugo Calderano perde para Wang Chuqin e deixa disputa pelo 2º título consecutivo do WTT

O chinês venceu o brasileiro por 4 sets a 1

05/04/2026 10h45

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Hugo foi o primeiro não-asiático ou europeu a ganhar a Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Hugo foi o primeiro não-asiático ou europeu a ganhar a Copa do Mundo de Tênis de Mesa Divulgação

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Hugo Calderano está fora da final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa na categoria do simples masculino. Na madrugada deste domingo, 5, o brasileiro perdeu para o número 1 do mundo, o chinês Wang Chuqin, que agora enfrenta o japonês de 18 anos Sora Matsushima. Se o Chuqin perder, Sora pode se tornar o mais jovem a conquistar a WTT. A final acontece logo mais, às 9h.

O chinês venceu por 4 sets a 1 com parciais de 11-7, 11-3, 11-7, 6-11 e 12-10. O brasileiro deixou a disputa pelo 2º título consecutivo da categoria, mas já havia garantido a medalha de bronze da competição ao derrotar o francês Alexis Lebrun no último sábado, 4.

No primeiro set, Wang Chuqin estabeleceu o ritmo da partida e venceu Hugo Calderano por 11-7. O chinês abriu a vantagem inicial com um 2-0, mas viu o brasileiro equilibrar o jogo e chegar ao empate em 3-3.

A parcial seguiu disputada ponto a ponto até o 8-7, momento em que Chuqin passou a mostrar um jogo mais firme. Ao converter três pontos em sequência, o número 1 do ranking mundial fechou a contagem sem maiores dificuldades, garantindo a vantagem de 1 a 0 no confronto.

No segundo set, o chinês a ampliou vencendo por 11-3, uma parcial marcada principalmente por erros do brasileiro. Chuqin dominou desde o início da rodada, abrindo 6-0. Calderano esboçou uma reação pontual ao marcar dois pontos seguidos, diminuindo a vantagem da parcial para 6-2, mas não conseguiu sustentar um ritmo capaz de ameaçar a liderança do adversário.

O brasileiro só veio dar sinais de reação a partir do terceiro set. Foi a parcial mais acirrada até então e a primeira vez na partida que Hugo esteve em vantagem, ainda assim Wang venceu novamente, dessa vez por 11-7.

A diminuição da diferença foi consequência de uma maior resistência de Calderano, que conseguiu alternar a liderança no placar até o empate em 6-6, mas o chinês retomou o controle na reta final conquistando cinco dos últimos seis pontos.

O quarto set foi a única parcial que Hugo Calderano levou a melhor: ele venceu Chuqin por 11-6. Apesar de ter começado com uma vantagem de 4-1, o brasileiro viu seu adversário virar para 8-4. Mas Calderano conseguiu retomar o controle e dominar na reta final da parcial.

A alegria, no entanto, durou pouco com Wang Chuqin levando a melhor por 12-10 no quinto e último set da partida. Após trocas de liderança e um empate em 10-10, o chinês garantiu os dois últimos pontos do jogo. A vitória na parcial selou o resultado da partida e a ida do chinês à final do WTT.

Volta

Éder Militão marca no retorno ao Real Madrid, mas equipe perde para o Mallorca fora de casa

Brasileiro não jogava há quatro meses por lesão, deixou tudo igual aos 42 minutos da etapa final

04/04/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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O Real Madrid fez um jogo apático no início da tarde deste sábado (04) e perdeu para o Mallorca, por 2 a 1, pela 30ª rodada da La Liga. A partida foi realizada no Estádio Iberostar e o time comandado por Arbeloa buscava a quarta vitória consecutiva na competição nacional, para se aproximar do líder Barcelona. No entanto, os mandantes saíram com os três pontos e deixaram a zona de rebaixamento.

Em um primeiro tempo de poucas chances claras, o Mallorca abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, nos pés de Manu Morlanes. O brasileiro Éder Militão, que não jogava há quatro meses por lesão, deixou tudo igual aos 42 minutos da etapa final Quando tudo parecia definido, o centroavante Vedat Muriqi garantiu a vitória para os mandantes, aos 45 minutos.

Com a derrota, o Real Madrid perdeu a oportunidade de se aproximar do líder Barcelona, que pode ganhar mais distância em caso de vitória contra o Atlético de Madrid, às 16h deste sábado, no Riyadh Air Metropolitano. Já o Mallorca se afastou da zona de rebaixamento e chegou à segunda vitória sob o comando de Demichelis.

A primeira etapa teve predomínio do gigante da capital espanhola O Real Madrid finalizou oito vezes, contra três do time mandante. O goleiro Leo Román se tornou um dos destaques do confronto e parou o centroavante Mbappé em duas oportunidades, aos 21 e 24 minutos, respectivamente.

Já o Mallorca teve a primeira chance em uma cabeceada de Manu Morlanes, aos 34 minutos, que foi para fora do gol defendido por Andriy Lunin. Um pouco mais tarde, aos 41, o meia apareceu novamente, recebendo belo cruzamento de Pablo Maffeo. Ele se antecipou ao zagueiro do Real e bateu no contrapé do arqueiro.

Com a desvantagem no placar, o time de Álvaro Arbeloa não sofreu modificações no intervalo. As alterações começaram por volta dos 15 minutos, com as entradas de Éder Militão, Jude Bellingham e Vinicius Júnior. Mesmo com as mudanças, a equipe teve dificuldades para vencer a defesa montada por Martín Demichelis.

Aos 42 minutos, brilhou a estrela do brasileiro Éder Militão, que não atuava desde o dia 7 de dezembro. O camisa 3 subiu mais alto que todo mundo na cobrança de escanteio e acertou o canto do goleiro, que não alcançou a bola.

Apesar da grande empolgação dos visitantes, o Mallorca conseguiu chegar ao gol da vitória aos 45 minutos da segunda etapa. O centroavante Vedat Muriqi recebeu dentro da área e bateu de direita para derrotar o goleiro Lunin. O atleta de 31 anos chegou ao 19º tento no campeonato nacional.

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