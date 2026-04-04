Brasileirão Série D começa neste final de semana, confira como chegam as equipes de MS

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Os times de Mato Grosso do Sul começam neste domingo (5) a trajetória em busca do acesso para a Série C, as equipes chegam à competição nacional com expectativas e em momentos distintos após o campeonato estadual.

Localizados no Grupo A11, os times sul-mato-grossense enfrentarão na primeira fase as equipes do, Betim e Uberlândia de Minas Gerais e a ABECAT Ouvidorense e o CRAC ambos de Goiás.

Os times se enfrentam em jogos de ida e volta, sendo uma partida em casa e uma como visitante, os quatro melhores de cada grupo avançam para a próxima fase da competição.

COMO CHEGAM?

O Operário chega embalado para a disputa da Série D, com um bom início de ano o time da Capital quer deixar para trás o retrospecto ruim de anos anteriores e vai contar com o bom momento que vive para buscar o acesso.

Até aqui em 2026, o time vem acumulando bons resultados dentro de campo que culminaram no título estadual, conquistado de forma invicta para cima do Bataguassu, na última quinta-feira (2).

Ainda sem anunciar um novo substituto, após a demissão do técnico Paulo Massaro, o Operário mantém para a estreia o interino Evaristo de Lima, que comandou o time no jogo de volta da final.

O Galo estreia neste domingo (5), contra a equipe do Betim, de Minas Gerais, no Estádio Jacques da Luz em Campo Grande, às 16:00, horário de MS.

Já a equipe do Ivinhema chega com um cenário um pouco diferente do Operário, eliminado na segunda fase do campeonato sul-mato-grossense para o Bataguassu, o Azulão do Vale não entra em campo desde o dia 11 de março.

Assim como o Operário, o Ivinhema colecionou momentos de glórias na Copa do Brasil, onde conseguiu avançar para a segunda fase, após vencer o Independente do Amapá por 1 a 0.

A edição da Série D de 2026, marcará a estreia do Azulão na competição, que conseguiu a classificação graças a dois fatores, o vice-campeonato do estadual de 2025 e o aumento de vagas na competição, que passou de 64 clubes para 96.

O Ivinhema estreia em casa diante do CRAC de Goiás, a bola rola às 17h, horário de Brasília no Estádio Saraivão.

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