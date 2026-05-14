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Ancelotti renova com a CBF até 2030: 'Trabalhando para levar seleção de volta ao topo do mundo'

Na direção brasileira desde maio de 2025, Ancelotti dirigiu o País em 10 jogos, somando cinco vitórias, dois empates e três derrotas

Estadão Conteúdo

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14/05/2026 - 13h30
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A Confederação brasileira de Futebol (CBF) cumpriu o prometido de renovar o contrato com o técnico Carlo Ancelotti antes do anúncio final dos convocados para a Copa do Mundo, agendado para segunda-feira, 18 de maio. Nesta quinta-feira, a entidade anunciou acordo com o italiano até o Mundial de 2030.

"A Confederação Brasileira de Futebol e o técnico Carlo Ancelotti renovaram o contrato por mais quatro anos, até a Copa do Mundo de 2030. A permanência de Ancelotti no comando da seleção brasileira - maior campeã da história do futebol mundial - reflete não apenas o respaldo da CBF no trabalho desenvolvido pelo treinador, mas também a confiança conquistada por ele junto ao elenco e à torcida brasileira desde sua chegada, no final de maio de 2025."

O comandante chegou em momento de instabilidade da seleção brasileira e risco de ficar ausente na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. O trabalho rapidamente deu frutos e o País se garantiu com antecedência. Ancelotti caiu nas graças da torcida e dos dirigentes e mostra satisfação com o reconhecimento.

"Há um ano cheguei ao Brasil. Desde o primeiro minuto, entendi o que o futebol significa para este país. Há um ano, estamos trabalhando para levar a seleção brasileira de volta ao topo do mundo", destacou "Mas a CBF e eu queremos mais. Mais vitórias, mais tempo, mais trabalho. Estamos muito felizes em anunciar que continuaremos juntos por mais quatro anos. Vamos juntos até a Copa do Mundo de 2030. Quero agradecer a CBF pela confiança. Obrigado, Brasil, pela calorosa recepção e por todo o carinho", comemorou Ancelotti.

Entusiasta do trabalho de Ancelotti, que tentará levar a seleção ao hexa em solo norte-americano, canadense e mexicano, o presidente da CBF, Samir Xaud, não escondeu sua alegria e satisfação com a renovação de contrato de Carlo Ancelotti.

"Hoje é um dia histórico para a CBF e para o futebol brasileiro. A renovação de Carlo Ancelotti representa mais um passo firme do nosso compromisso de oferecer à seleção pentacampeã do mundo uma estrutura cada vez mais forte, moderna e competitiva", frisou o dirigente. "Trabalhamos diariamente para manter o Brasil no mais alto nível do futebol mundial, sem deixar de olhar com atenção para o desenvolvimento das demais seleções, das competições organizadas pela CBF e o fortalecimento de clubes e federações em todo o país", concluiu Xaud.

O Brasil está no Grupo C e estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, diante de Marrocos. A seleção enfrenta, na segunda rodada, o Haiti (19/6) e fecha sua participação na fase de classificação contra a Escócia (24).

Na direção brasileira desde maio de 2025, Ancelotti dirigiu o País em 10 jogos, somando cinco vitórias, dois empates e três derrotas. A equipe anotou 18 gols e sofreu oito.

Copa do Mundo

SBT e Galvão prometem Copa para o povo: 'Estou adorando ninguém estar acreditando no Brasil'

O time do SBT para a Copa é composta por Galvão Bueno, Alexandre Pato, Juninho Paulista, Mauro Beting e Tiago Leifert

12/05/2026 23h00

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Camisa da Seleção Brasileira

Camisa da Seleção Brasileira Divulgação

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A SBT lançou oficialmente, nesta terça-feira, sua equipe de cobertura para Copa do Mundo do Canadá, México e Estados Unidos, cujo início está marcado para dia 11 de junho. Galvão Bueno, ao lado de nomes como Alexandre Pato, Juninho Paulista, Mauro Beting e Tiago Leifert, será a grande estrela das transmissões, como narrador titular, pronto para participar de seu 14º Mundial.

O narrador de 75 anos não esteve presente no evento de lançamento por causa de um problema na lombar, segundo revelado por ele mesmo em vídeo exibido antes de coletiva de impressa com os outros integrantes da equipe. Ele mostrou esperança na seleção brasileira, apesar da atual onda de desconfiança que atinge os torcedores, e preferiu não se aprofundar sobre a dúvida a respeito da convocação de Neymar.

"Estou adorando esse negócio de ninguém estar acreditando do Brasil. Quando saímos apanhando, como 1994 e 2002, ganhamos mundiais. Esse time tem de crescer. Passando do Marrocos, depois vencendo a Escócia, cresce. Aí a camisa é respeitada. Para cima deles. Não está fora da parada não", opinou.

"Vamos esperar essa convocação. Segunda-feira ao vivo. Eu acho que deveriam saber todos os jogadores da pré-lista, é um direito do torcedor. Todo mundo me pergunta: Neymar vai ser convocado? Sei lá", brincou.

A emissora paulistana está depositando alta expectativa na cobertura da Copa, que será feita em parceria com a N Sports. A promessa é de um Mundial com a identidade do canal, feita "para o povo", com a união entre informação e entretenimento, aproveitando outras áreas.

"A gente conseguiu trazer o máximo que a gente pode ter, uma Copa do Mundo. O time é uma mistura importante para o SBT: informação, leveza, diversão, entretenimento, e sempre feito para o povo brasileiro", disse Tiago Galassi, diretor de Esportes da SBT.

A programação também vai contar com o Balanço da Copa, uma atração comandada por Carol Barcellos, ex-Globo, e Wallace Neguerê, que trarão informações sobre o dia a dia do Mundial. Os dois não estarão nos Estados Unidos, mas em São Paulo. "Está todo mundo muito animado como esse projeto. O Galvão traz o peso das lembranças de outras Copa do Mundo", comentou Carol.

A equipe da cobertura da Copa no SBT terá também Mauro Naves, Isabela Labate, André Galvão, Mano, Gabi Martins, André Hernan, Flávio Winicki, Renata Saporito, Nadine Bastos e Nina Galiotte

Copa do Mundo

De Campo Grande para Copa, volante Éderson aparece na pré-lista da Seleção

O meio-campista sul-mato-grossense, ainda nutre o sonho de jogar uma Copa do Mundo

12/05/2026 11h45

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Éderson, da Atalanta, marca presença na pré-lista da seleção brasileira

Éderson, da Atalanta, marca presença na pré-lista da seleção brasileira Foto: Atalanta

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Na última segunda-feira (11) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou à FIFA a lista dos jogadores pré-convocados para a Copa do Mundo deste ano, que se inicia em menos de um mês. 

Dentre os nomes pré-selecionados, há craques como Raphinha e Vini Jr, mas quem chama a atenção é o campo-grandense, Éderson, volante que atua no futebol italiano defendendo as cores da Atalanta. 

No Brasil, passou por times como, Cruzeiro, Fortaleza e Corinthians, antes de partir para o futebol europeu, onde jogou pela Salernitana e atualmente na Atalanta. 

Na atual temporada o jogador sul-mato-grossense soma 40 jogos disputados, sendo 29 pelo Campeonato Italiano, 9 pela Champions League e 2 pela Coppa Italia, ele fez três gols e deu duas assistências. 

Velho Conhecido

Essa não seria a primeira vez que o volante seria convocado por Carlo Ancelotti, em maio de 2025, quando o técnico italiano realizou sua primeira convocação à frente da seleção brasileira, ele convocou o jogador para jogos válidos pelas eliminatórias para Copa, na ocasião o campo-grandense não entrou em campo.

Apesar de não ter jogado com Carlo Ancelotti, Éderson já entrou em campo vestindo a camisa da seleção em três oportunidades e fez sua estreia contra o México, em amistoso preparatório para a Copa América de 2024, na ocasião ele foi titular e atuou por 84 minutos. 

Novo nome, situação antiga 

Essa não é a primeira vez que um atleta de Mato Grosso do Sul marca presença na lista de pré-convocados para a Copa. 

Em 2014, o meio-campista Lucas Leiva foi um dos pré-selecionados pelo técnico Luiz Felipe Scolari, na época o volante douradense atuava no Liverpool, da Inglaterra, clube que defendeu por 10 anos. 

Na ocasião, Lucas Leiva acabou ficando de fora dos 23 nomes que defenderam o Brasil na Copa de 2014. 
 

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