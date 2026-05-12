SBT e Galvão prometem Copa para o povo: 'Estou adorando ninguém estar acreditando no Brasil'

A SBT lançou oficialmente, nesta terça-feira, sua equipe de cobertura para Copa do Mundo do Canadá, México e Estados Unidos, cujo início está marcado para dia 11 de junho. Galvão Bueno, ao lado de nomes como Alexandre Pato, Juninho Paulista, Mauro Beting e Tiago Leifert, será a grande estrela das transmissões, como narrador titular, pronto para participar de seu 14º Mundial.
O narrador de 75 anos não esteve presente no evento de lançamento por causa de um problema na lombar, segundo revelado por ele mesmo em vídeo exibido antes de coletiva de impressa com os outros integrantes da equipe. Ele mostrou esperança na seleção brasileira, apesar da atual onda de desconfiança que atinge os torcedores, e preferiu não se aprofundar sobre a dúvida a respeito da convocação de Neymar.
"Estou adorando esse negócio de ninguém estar acreditando do Brasil. Quando saímos apanhando, como 1994 e 2002, ganhamos mundiais. Esse time tem de crescer. Passando do Marrocos, depois vencendo a Escócia, cresce. Aí a camisa é respeitada. Para cima deles. Não está fora da parada não", opinou.
"Vamos esperar essa convocação. Segunda-feira ao vivo. Eu acho que deveriam saber todos os jogadores da pré-lista, é um direito do torcedor. Todo mundo me pergunta: Neymar vai ser convocado? Sei lá", brincou.
A emissora paulistana está depositando alta expectativa na cobertura da Copa, que será feita em parceria com a N Sports. A promessa é de um Mundial com a identidade do canal, feita "para o povo", com a união entre informação e entretenimento, aproveitando outras áreas.
"A gente conseguiu trazer o máximo que a gente pode ter, uma Copa do Mundo. O time é uma mistura importante para o SBT: informação, leveza, diversão, entretenimento, e sempre feito para o povo brasileiro", disse Tiago Galassi, diretor de Esportes da SBT.
A programação também vai contar com o Balanço da Copa, uma atração comandada por Carol Barcellos, ex-Globo, e Wallace Neguerê, que trarão informações sobre o dia a dia do Mundial. Os dois não estarão nos Estados Unidos, mas em São Paulo. "Está todo mundo muito animado como esse projeto. O Galvão traz o peso das lembranças de outras Copa do Mundo", comentou Carol.
A equipe da cobertura da Copa no SBT terá também Mauro Naves, Isabela Labate, André Galvão, Mano, Gabi Martins, André Hernan, Flávio Winicki, Renata Saporito, Nadine Bastos e Nina Galiotte