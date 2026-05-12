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SBT e Galvão prometem Copa para o povo: 'Estou adorando ninguém estar acreditando no Brasil'

O time do SBT para a Copa é composta por Galvão Bueno, Alexandre Pato, Juninho Paulista, Mauro Beting e Tiago Leifert

Estadão Conteúdo

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12/05/2026 - 23h00
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A SBT lançou oficialmente, nesta terça-feira, sua equipe de cobertura para Copa do Mundo do Canadá, México e Estados Unidos, cujo início está marcado para dia 11 de junho. Galvão Bueno, ao lado de nomes como Alexandre Pato, Juninho Paulista, Mauro Beting e Tiago Leifert, será a grande estrela das transmissões, como narrador titular, pronto para participar de seu 14º Mundial.

O narrador de 75 anos não esteve presente no evento de lançamento por causa de um problema na lombar, segundo revelado por ele mesmo em vídeo exibido antes de coletiva de impressa com os outros integrantes da equipe. Ele mostrou esperança na seleção brasileira, apesar da atual onda de desconfiança que atinge os torcedores, e preferiu não se aprofundar sobre a dúvida a respeito da convocação de Neymar.

"Estou adorando esse negócio de ninguém estar acreditando do Brasil. Quando saímos apanhando, como 1994 e 2002, ganhamos mundiais. Esse time tem de crescer. Passando do Marrocos, depois vencendo a Escócia, cresce. Aí a camisa é respeitada. Para cima deles. Não está fora da parada não", opinou.

"Vamos esperar essa convocação. Segunda-feira ao vivo. Eu acho que deveriam saber todos os jogadores da pré-lista, é um direito do torcedor. Todo mundo me pergunta: Neymar vai ser convocado? Sei lá", brincou.

A emissora paulistana está depositando alta expectativa na cobertura da Copa, que será feita em parceria com a N Sports. A promessa é de um Mundial com a identidade do canal, feita "para o povo", com a união entre informação e entretenimento, aproveitando outras áreas.

"A gente conseguiu trazer o máximo que a gente pode ter, uma Copa do Mundo. O time é uma mistura importante para o SBT: informação, leveza, diversão, entretenimento, e sempre feito para o povo brasileiro", disse Tiago Galassi, diretor de Esportes da SBT.

A programação também vai contar com o Balanço da Copa, uma atração comandada por Carol Barcellos, ex-Globo, e Wallace Neguerê, que trarão informações sobre o dia a dia do Mundial. Os dois não estarão nos Estados Unidos, mas em São Paulo. "Está todo mundo muito animado como esse projeto. O Galvão traz o peso das lembranças de outras Copa do Mundo", comentou Carol.

A equipe da cobertura da Copa no SBT terá também Mauro Naves, Isabela Labate, André Galvão, Mano, Gabi Martins, André Hernan, Flávio Winicki, Renata Saporito, Nadine Bastos e Nina Galiotte

Série D

Ivinhema empata em 0 a 0 e se mantém na segunda colocação do Grupo A11

Com o empate o Azulão do Vale fica cada vez mais próximo da classificação para a fase seguinte

11/05/2026 11h10

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Jogando em casa Ivinhema e ABECAT empatam sem gols

Jogando em casa Ivinhema e ABECAT empatam sem gols Foto: Regiane Souza/Abecat Ouvidorense

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Jogando em casa e contando com o apoio da torcida, o Ivinhema foi à campo no último domingo (10), atrás de mais uma vitória, para continuar surpreendendo na competição. 

Superando as expectativas, o Ivinhema vem calando os críticos que duvidaram do potencial do estreante na Série D. 

A equipe sul-mato-grossense ocupa a segunda colocação de seu grupo, superando times tradicionais como o CRAC de Goiás e o conterrâneo Operário, que vive má fase. 

No domingo de Dia das Mães, o Azulão do Vale recebeu no Saraivão, o lanterna do grupo ABECAT Ouvidorense, de Goiás. A partida terminou em um empate sem gols, frustrando quem foi ao local prestigiar o jogo. 

Mas se faltou gols, sobrou cartão amarelo, o árbitro da partida, o paranaense Diego Ruan Pacondes Da Silva, distribuiu ao todo 8 cartões ao longo da partida, sendo todos eles amarelos. 

SITUAÇÃO DO GRUPO 

Com o empate, o Ivinhema foi a 11 pontos e se manteve na segunda colocação do grupo, enquanto o ABECAT foi a 3 pontos, permanecendo na lanterna. 

Nos outros confrontos do grupo, o Betim empatou em 0 a 0 com o CRAC e o Uberlândia venceu o Operário fora de casa de virada por 2 a 1. Com a vitória o time mineiro já garantiu vaga na próxima fase, com quatro rodadas de antecedência. 

O Ivinhema é outro que pode garantir vaga antecipada já na próxima rodada, caso vença o Operário em Campo Grande. 

Jogando em casa Ivinhema e ABECAT empatam sem golsFoto - Flashscore

Futebol

Endrick tem boa atuação, não marca, mas dá assistência na derrota do Lyon para o Toulouse

O atacante busca uma vaga entre os convocados para compor a Seleção Brasileira que joga a Copa do Mundo em junho

10/05/2026 23h00

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Atacante disputa vaga no time de Carlo Ancelotti

Atacante disputa vaga no time de Carlo Ancelotti Reprodução/Redes sociais

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Em busca de uma vaga entre os convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, o atacante Endrick teve uma boa atuação, articulando as principais jogadas de ataque do Lyon contra o Toulouse neste domingo. Ele passou em branco, mas deu uma assistência e viu seu time perder por 2 a 1 pela 33ª rodada do Francês.

O camisa 9 protagonizou 8 das 18 finalizações do Lyon e foi responsável pela assistência para o gol de empate de Tolisso na segunda etapa. Com o resultado, o Lyon caiu para a quarta posição, com 60 pontos, um a menos do que o Lille. O Paris Saint-Germain venceu o Brest por 1 a 0 e praticamente assegurou o título.

O jogo coletivo do Lyon não funcionou no primeiro tempo. O Toulouse aproveitou o espaço deixado pelos visitantes no lado esquerdo de sua defesa e marcou aos 10, com Methalie. Após belo lançamento de Gboho, Methalie dominou, avançou na área e chutou rasteiro, cruzado.

Endrick, pela ponta direita, foi o principal articulador das jogadas ofensivas do Lyon. Com menos de 30 segundos de jogo, ele avançou e cruzou com o pé esquerdo. O goleiro Restes socou a bola e na sequência Donnum cedeu o primeiro escanteio da partida

O Lyon dependia de lampejos individuais para ameaçar o Toulouse, e Endrick foi responsável pelas principais chances do time. Aos 23, o brasileiro recebeu fora da área, de costas para o gol, deixou a bola passar por entre as pernas e invadiu a área. Ele finalizou forte, de esquerda, no canto. Restes espalmou para escanteio, mas o árbitro marcou tiro de meta.

No final da primeira etapa, o ex-jogador do Palmeiras deu um chapéu no marcador e finalizou de esquerda, de fora da área. A bola saiu pela linha de fundo. Nos acréscimos, o brasileiro protagonizou a melhor chance do Lyon ao aparecer no centro da área para completar um cruzamento de Moreira pela esquerda. Restes fez a defesa. O camisa 9 brigou pelo rebote e finalizou novamente, desta vez de direita, mas foi bloqueado.

No início da segunda etapa, o Lyon conseguiu ser mais efetivo no ataque. Endrick foi advertido com um amarelo após uma falta para evitar o contra-ataque do Toulose.

Aos 26, após pressionar a zaga rival e conseguir um escanteio, o brasileiro cobrou pela direita e colocou a bola na cabeça de Tolisso, que subiu entre os zagueiros e empatou o jogo. Quando o Lyon tentava abafar o adversário em busca da virada, o Toulouse marcou o gol da vitória com Kamanzi, aos 33.

Um minuto depois, o Lyon ficou com um jogador a mais após a expulsão de Donnun. O time de Endrick não conseguiu aproveitar e agora não depende mais apenas de si para conseguir vaga direta na fase de liga da Champions. Na última rodada, o Lyon enfrenta o Lens, e o Lille recebe o Auxerre. Ambos no domingo.

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