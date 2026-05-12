De Campo Grande para Copa, volante Éderson aparece na pré-lista da Seleção

Na última segunda-feira (11) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou à FIFA a lista dos jogadores pré-convocados para a Copa do Mundo deste ano, que se inicia em menos de um mês.
Dentre os nomes pré-selecionados, há craques como Raphinha e Vini Jr, mas quem chama a atenção é o campo-grandense, Éderson, volante que atua no futebol italiano defendendo as cores da Atalanta.
No Brasil, passou por times como, Cruzeiro, Fortaleza e Corinthians, antes de partir para o futebol europeu, onde jogou pela Salernitana e atualmente na Atalanta.
Na atual temporada o jogador sul-mato-grossense soma 40 jogos disputados, sendo 29 pelo Campeonato Italiano, 9 pela Champions League e 2 pela Coppa Italia, ele fez três gols e deu duas assistências.
Velho Conhecido
Essa não seria a primeira vez que o volante seria convocado por Carlo Ancelotti, em maio de 2025, quando o técnico italiano realizou sua primeira convocação à frente da seleção brasileira, ele convocou o jogador para jogos válidos pelas eliminatórias para Copa, na ocasião o campo-grandense não entrou em campo.
Apesar de não ter jogado com Carlo Ancelotti, Éderson já entrou em campo vestindo a camisa da seleção em três oportunidades e fez sua estreia contra o México, em amistoso preparatório para a Copa América de 2024, na ocasião ele foi titular e atuou por 84 minutos.
Novo nome, situação antiga
Essa não é a primeira vez que um atleta de Mato Grosso do Sul marca presença na lista de pré-convocados para a Copa.
Em 2014, o meio-campista Lucas Leiva foi um dos pré-selecionados pelo técnico Luiz Felipe Scolari, na época o volante douradense atuava no Liverpool, da Inglaterra, clube que defendeu por 10 anos.
Na ocasião, Lucas Leiva acabou ficando de fora dos 23 nomes que defenderam o Brasil na Copa de 2014.