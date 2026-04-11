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Ancelotti vê Neymar no 'caminho certo' e não descarta convocação para a Seleção

A cerca de dois meses da Copa do Mundo, o treinador afirmou que o jogador do Santos vem sendo acompanhado de perto

Estadão Conteúdo

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11/04/2026 - 21h00
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Carlo Ancelotti ainda não colocou Neymar na lista mais recente da seleção brasileira, mas deixou claro que o atacante segue no radar para a disputa da Copa do Mundo. Em entrevista ao jornal francês L’Équipe, o treinador afirmou que o jogador do Santos vem sendo acompanhado de perto.

Fora dos amistosos contra França e Croácia, Neymar ainda corre contra o tempo para convencer a comissão técnica antes da convocação final, marcada para 18 de maio. O critério, segundo o próprio Ancelotti, é direto: só estará no grupo quem estiver em plenas condições físicas. Internamente, porém, a leitura é de que o camisa 10 ainda tem margem para alcançar esse nível nas próximas semanas.

"Ele é capaz de voltar a estar a 100%. Já disse isso repetidas vezes, e é muito claro: vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente aptos. Depois da lesão no joelho, Neymar teve uma ótima recuperação, está marcando gols. Ele precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico. Ele está no caminho certo", afirmou o treinador.

A presença constante de Neymar nas perguntas também não incomoda o técnico. Para ele, o histórico do atacante justifica a expectativa em torno de um possível retorno em um momento decisivo do ciclo.

"Não me incomoda. Neymar fez e continua fazendo história no futebol brasileiro. Ele é um grande talento e é normal que as pessoas pensem que ele pode nos ajudar a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele está sendo avaliado pela CBF, por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo", disse.

Ancelotti ainda indicou onde imagina Neymar rendendo mais, caso volte a ser convocado: em uma função mais central, próximo da área, exatamente como vem sendo utilizado no Santos.

1x1

Operário amarga empate na estreia do técnico Diego Souza

Em jogo válido pela terceira rodada, o Galo da Capital empatou em 1x1 em casa com o Rio Branco-ES

10/04/2026 10h30

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Com gol de Alex Choco, Operário e Rio Branco-ES empatam pela Copa Centro-Oeste

Com gol de Alex Choco, Operário e Rio Branco-ES empatam pela Copa Centro-Oeste Foto: Reprodução/Daniel Baptista

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Na noite da última quinta-feira (9), jogando em Campo Grande diante de sua torcida no Estádio Jacques da Luz, o Operário empatou em 1 a 1 com a equipe do Rio Branco - ES pela terceira rodada da Copa Centro-Oeste. 

A partida marcou a estreia da dupla ex-Bataguassu, o técnico Diego Souza e o artilheiro Alex Choco, fizeram ontem sua primeira partida com a camisa do Galo e pode-se dizer que apesar do empate, a dupla deixou uma boa primeira impressão. 

O JOGO

A partida começou com o Operário propondo mais o jogo e sendo mais agressivo no ataque, que a equipe do Rio Branco, o gol do Operário saiu aos 30 minutos, da primeira etapa. Robinho chutou da entrada da grande área e no rebote do goleiro Gabriel Bernard, o artilheiro Alex Choco não perdoou e empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar no Jacques da Luz.

Porém a vantagem do Galo durou pouco tempo, menos de cinco minutos, depois de abrir o marcador, o atacante Braga do Rio Branco aproveitou o bate e rebate na entrada da área e bateu cruzado, sem chances de defesa para o goleiro Luiz Felipe, deixando a partida empatada em 1 a 1. 

A segunda etapa começou com o time do Rio Branco criando mais oportunidades e levando muito perigo à meta operariana, antes dos dois minutos do segundo tempo, a equipe visitante acertou uma bola na trave, assustando o goleiro Luiz Felipe. 

Após o susto, a equipe do Espírito Santo continuou pressionando, mas ou parava na defesa ou em Luiz Felipe, que estava em uma noite inspirada e salvou diversas vezes o time da casa. 

No final da partida ainda sobrou espaço para uma expulsão, o camisa 18 do time visitante, cometeu duas faltas na sequência, recebeu dois cartões amarelos e consequentemente acabou sendo expulso. 

E a partida terminou com cada equipe levando um ponto para casa. A classificação após o empate ficou da seguinte maneira, o Rio Branco continua líder isolado com 7 pontos, na sequência vêm, Vila Nova, Araguaína, Capital-DF e Operário, todos com 4 pontos, o que diferencia na classificação é o saldo de gols, que por conta da goleada sofrida, deixa o Galo, quinta posição do grupo, fechando a lista tem o Primavera-MT, com um ponto. 

PRÓXIMOS CONFRONTOS 

O Operário volta a campo no próximo domingo dia 12, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão Série D, na ocasião o time irá enfrentar a equipe do CRAC de Goiás, o jogo acontece fora de casa na cidade de Catalão, à 263 quilômetros da capital Goiânia. 

Já pela Copa Centro-Oeste, o próximo adversário será o Primavera de Mato Grosso, o jogo acontece quinta-feira (16), em Campo Grande.  
 

Futebol

Neymar leva bronca de amiga após fala machista e diz que 'não quis ofender nenhuma mulher'

o atleta leva uma bronca da amiga Bianca Coimbra pela fala machista ao criticar a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio após a vitória contra o Remo pelo Brasileirão.

09/04/2026 22h00

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Neymar em treino do Santos

Neymar em treino do Santos Foto: Raul Baretta/ Santos FC

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Neymar divulgou nesta quinta-feira, um vídeo em seu canal do YouTube onde mostra como foram os bastidores da última semana no Santos. Em um trecho da gravação, o atleta leva uma bronca da amiga Bianca Coimbra, mulher de Cris Guedes, um dos 'parças' do craque e presidente da Fúria na Kings League, pela fala machista ao criticar a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio após a vitória contra o Remo pelo Brasileirão.

Na oportunidade, ele disse que "Sávio é assim, acordou meio de 'Chico'", expressão popular considerada machista e ultrapassada que representa um eufemismo para dizer que uma mulher está menstruada.

"Quando você coloca que ele (Sávio Pereira Sampaio) toma uma decisão errada porque ele está na TPM, você meio que invalida as decisões das mulheres durante o ciclo menstrual. Entendeu? Entendi que não foi sua intenção. Mas é por isso que as pessoas pegam isso como algo problemático. É óbvio que você tem um peso maior. Mas é exatamente por causa desse peso que toma outra proporção. Mas, hoje em dia, é uma fala infeliz sendo falada por qualquer pessoa", disse Bianca.

O meia-atacante contra argumentou dizendo que não teve a intenção de desrespeitar as mulheres. "Realmente, eu não quis ofender nenhuma mulher". "A expressão ‘de Chico’, por exemplo, eu não sabia. Vocês sabiam que era de chiqueiro? Ninguém sabia. Eu poderia ter falado que ele tava estressado, que ele não queria papo, deveria ter falado isso", completou Neymar.

"Vocês acompanharam um pouco do nosso jantar, um pouco da nossa discussão. Essa foi a realidade de quando a gente discute tudo isso (risos). Os amigos estão aqui para isso, para esses momentos de dar apoio, carinho. Mas também falar algumas verdades que tem que ser ditas e eu ser capaz de entender da melhor forma possível. Entendi muita coisa. Principalmente do que a Bia falou e explicou, jamais imaginaria. Mas, enfim, é isso", declarou o jogador.

Em outra parte do vídeo, Neymar recordou do clima na seleção depois da derrota nos pênaltis para a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Em conversa com Cesar Sampaio, Willian Arão e Robinho Jr sobre futuras disputas de pênaltis, o camisa 10 do Santos afirmou que prefere ser o quinto cobrador, mas também alertou sobre o risco de não ser necessária a última cobrança.

"A gente foi para o hotel depois do jogo e parecia que o mundo tinha acabado. A gente estava reencontrando os familiares pouco a pouco e era tipo ‘The Walking Dead’. Todo mundo passava do teu lado meio sério", contou.

"Eu fiquei uns cinco minutos olhando e ninguém falava nada. Todo mundo ao redor só te olhando. Parece que eu tô dentro de um caixão e todo mundo olhando e falando: ‘Viveu hein, moleque. Era bom, hein’. Esse sentimento. Eu falei que iria pro quarto, que estava passando mal. Eu fui falar com o Marquinhos, que ele não queria ver ninguém também. Fui embora. A gente se vê no Brasil. Lá a gente conversa. Foi assim", finalizou.

Depois de ficar de fora dos confrontos contra Flamengo e Deportivo Cuenca, a expectativa é que Neymar entre em campo contra o Atlético-MG, no próximo sábado, 11, às 20h, na Vila Belmiro. O atleta ainda busca um lugar entre os 26 convocados pelo italiano Carlo Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo que se inicia em junho.

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