Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Copa do Mundo

Brasil desencanta e derrota o Haiti, com estrela de Vini Jr e campo-grandense em campo

Seleção venceu por 3 a 0, e jogo com chance para Éderson, e com consolidação de Vini Jr como principal jogador da equipe

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

19/06/2026 - 23h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A seleção brasileira precisou enfrentar um rival frágil, o Haiti, para desencantar na Copa do Mundo e pelo menos até a próxima rodada, dar mais um passo para ganhar a confiança do torcerdor.

Especialmente para os sul-mato-grossenses, o duelo teve um sabor especial, pois o meia Éderson estreou na Copa do Mundo. Há 24 anos, desde que o atacante, também campo-grandense, Mueller, que um jogador nascido no Estado não jogava no torneio mais importante do futebol mundial.

No período que Éderson esteve em campo não houve gols, pois todos eles foram marcados no primeiro tempo. E a trajetória da seleção e mais especificamente os gols têm um nome em comum: Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid que vem se tornando a principal estrela do Brasil na Copa, pois todos os lances que resultaram em gols neste torneio passaram pelos pés dele.

No jogo contra o Haiti, na Filadélfia, Vini Jr marcou um dos gols, e participou dos lances dos outros dois marcados por Matheus Cunha. Na estreia, contra o Marrocos, Vini fez o gol brasileiro.

Apesar das fragilidades defensivas apresentadas pelo Haiti, a equipe caribenha mostrou que está longe de ser apenas um adversário figurativo. No segundo tempo, chegou a levar perigo e obrigou o goleiro Alisson a fazer duas importantes defesas. O desempenho reforçou a percepção de que o Brasil precisará elevar seu nível técnico para avançar com segurança no Mundial.

Sem Neymar há quase três anos e diante da possibilidade de perder também Raphinha, substituído ainda na etapa inicial após sentir dores na parte posterior da coxa, a seleção parece finalmente ter encontrado em Vinícius Júnior sua principal referência ofensiva. O atacante, eleito o melhor jogador do mundo em 2024, teve atuação destacada. Embora ainda tenha cometido alguns excessos individuais, como prender demais a bola em determinados momentos, participou ativamente da construção das jogadas e ajudou a dar mais fluidez ao setor ofensivo.

Quem também aproveitou a oportunidade foi Matheus Cunha. Escalado por Carlo Ancelotti entre os titulares, o atacante respondeu com dois gols e fortaleceu sua candidatura a uma vaga permanente na equipe. No primeiro, mostrou oportunismo ao aparecer na hora certa para concluir a jogada. No segundo, demonstrou qualidade técnica ao finalizar com precisão de perna esquerda. A atuação o credenciou como uma alternativa mais consistente do que Igor Thiago, que havia decepcionado na estreia diante do Marrocos.

A outra mudança promovida por Ancelotti foi a entrada de Danilo na vaga de Ibañez. O experiente defensor teve atuação segura pela lateral direita e aumentou suas chances de permanecer entre os titulares nos próximos compromissos.

Os espaços concedidos pela defesa haitiana permitiram ao Brasil criar diversas oportunidades, mas a vitória poderia ter sido ainda mais ampla. Raphinha e Endrick chegaram a balançar as redes, porém tiveram os gols anulados por impedimento, ambos confirmados rapidamente pela tecnologia.

Endrick foi um dos jogadores mais festejados pela torcida ao entrar em campo na segunda etapa. O jovem atacante do Real Madrid substituiu Matheus Cunha e teve cerca de meia hora para mostrar seu potencial. Apesar da expectativa, recebeu poucas bolas em condições de finalização e não conseguiu marcar, além do gol invalidado pela arbitragem.

Em uma das melhores oportunidades do período final, Éderson desperdiçou uma chance próxima à trave após cruzamento de Martinelli. Endrick, bem posicionado na área, lamentou não ter recebido o passe que poderia resultar em mais um gol brasileiro.

Com o resultado, o Brasil assumiu a liderança do Grupo C e ficou muito próximo da classificação para a segunda fase. A equipe soma os mesmos quatro pontos do Marrocos, mas leva vantagem no saldo de gols. O Haiti, por sua vez, segue sem pontuar e ocupa a última colocação da chave.

A meta da seleção comandada por Ancelotti agora é confirmar a primeira colocação do grupo. Além de assegurar a vaga, terminar na liderança pode significar um caminho teoricamente menos complicado nas fases eliminatórias, evitando alguns dos principais favoritos logo no início do mata-mata.

O último compromisso brasileiro na fase de grupos será contra a Escócia. A partida está marcada para o dia 24, quarta-feira, às 18h (MS), em Miami.

Mudança

FFMS faz alteração nas rodadas finais da Série B do estadual

A mudança foi realizada para que os jogos aconteçam de forma simultânea na última rodada

18/06/2026 10h00

Compartilhar
Comercial e Aquidauanense abrem a disputa do Estadual

Comercial e Aquidauanense abrem a disputa do Estadual Foto: Assessoria/AAB

Continue Lendo...

Em reunião arbitral realizada na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) na tarde da última quarta-feira (17), foi definida a alteração das duas últimas rodadas do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B. 

A decisão foi tomada a fim de realizar os jogos da rodada final de forma simultânea, visto que anteriormente não estava previsto para acontecer dessa maneira. 

A troca foi feita entre a sexta e a sétima rodada, ou seja, a antiga sexta rodada agora se tornou a sétima e vice e versa. 

Confira como ficou as rodadas após a mudança: 

6ª rodada: 

  • 25 de julho 
  • 15h – EC Comercial x Misto EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande; 
  • 17h – CE União ABC x CD 7 de Setembro – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. 

 

  • 26 de julho 
  •  15h – EC Campo Grande x Aquidauanense FC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande; 
  • 17h – EC Taveirópolis x São Gabriel EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. 

7ª rodada: 

Todas as partidas serão disputadas no dia 2 de agosto, às 15h, de forma simultânea:

  • Aquidauanense FC x CE União ABC – Estádio Noroeste, em Aquidauana; 
  • Misto EC x EC Campo Grande – Estádio Madrugadão, em Três Lagoas; 
  • CD 7 de Setembro x São Gabriel EC – Estádio Douradão, em Dourados; 
  • EC Comercial x EC Taveirópolis – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Com a alteração será possível realizar todos os jogos ao mesmo tempo, dessa forma deixa o campeonato mais dinâmico e disputado, visto que nos moldes anteriores havia três partidas marcadas para acontecer em Campo Grande, o que impossibilitaria a realização de partidas simultâneas. 

COMPETIÇÃO

Para o ano de 2026 o formato de disputa mudou e passou a funcionar como um campeonato sub 23, permitindo que cada equipe possa contar com até cinco atletas que ultrapassem a idade permitida. 

O novo formato foi pensado a fim de incentivar a utilização de jovens durante o torneio. 

Este ano a competição contará retornos de times tradicionais do estado que estavam fora do certame a algum tempo. O 7 de Setembro, time de Dourados, volta à disputa após sete anos fora. 

Times como EC Campo Grande, União ABC e Misto de Três Lagoas, também retornam após um período fora. 

Em contrapartida a equipe do Maracajú que fez boa campanha em 2025 optou por não disputar o campeonato este ano. Já Comercial e Taveirópolis, que estavam no ano passado, brigam novamente pelo acesso em 2026, além do Aquidauanense que foi rebaixado da Série A em 2025 e busca retornar à elite. 

A Série B se inicia neste próximo sábado dia 20, com o EC Comercial enfrentando o Aquidauanense FC, no Estádio Noroeste em Aquidauana. Duelo interessante visto que as equipes contam com nomes conhecidos do futebol brasileiro. 

O Comercial contratou o centroavante Jobson, que ficou conhecido por sua passagem pelo Botafogo do Rio de Janeiro. 

Já a equipe do Aquidauanense trouxe outro personagem conhecido e que já atuou no estado, o centroavante Walter, volta ao futebol sul-mato-grossense após defender o Clube de Regatas Aquidauana, na Série B de 2025. 

Assine o Correio do Estado

Copa do Mundo

Gigantes contra velozes: o contraste entre Tchéquia e África do Sul

Entre jogo aéreo e contra-ataques velozes, Tchéquia e África do Sul tentam aproveitar suas diferenças físicas na busca pela primeira vitória na Copa do Mundo 2026

17/06/2026 20h32

Compartilhar

Foto: Divulgação FIFA

Continue Lendo...

Todo jogo da Copa do Mundo 2026 é um duelo de gigantes, mas alguns times são fisicamente mais gigantescos do que outros no sentido literal.

O confronto entre Tchéquia e África do Sul o primeiro da segunda rodada do torneio, pelo Grupo A colocará frente a frente dois elencos de estaturas e propostas físicas muito diferentes nesta quinta-feira, 18 de junho.

A Tchéquia tem 1,85m de média de altura e o sexto elenco mais alto dentre os 48 da competição. Embora tenham perdido por 2 a 1 para a República da Coreia na primeira rodada, os tchecos usaram um "latereio' (um lateral longo como um escanteio) para marcar de cabeça com Ladislav Krejci.

"Não somos monstros em termos de altura física [risos], mas temos jogadores suficientemente altos, sim", analisou o treinador Miroslav Koubek. O capitão Krejci, autor do gol no primeiro jogo, concordou: "O time todo tem qualidades muito fortes, e estamos conscientes de que enfrentaremos outros jogadores de elite."

A África do Sul, por outro lado, tem média de 1,78m de altura e o segundo elenco mais baixo do torneio (mais alto apenas que o da Arábia Saudita).

Porém, com a expulsão do meio-campista Sphephelo Sithole (1,97m) na primeira rodada, o elenco sul-africano se transforma no plantel mais baixo de toda a Copa do Mundo 2026.

Por isso, o treinador Hugo Broos está ciente do risco aéreo que precisará evitar contra a Tchéquia.

"O mais importante é analisar o que fizemos de errado contra o México. Perdemos na estreia [por 2 a 0] e agora já vamos enfrentar um adversário totalmente diferente. A Tchéquia tem um time muito duro e físico, então preciso montar um time com uma proposta diferente para enfrentá-los", explicou na véspera da partida.

"Sabemos o que aconteceu de errado no jogo contra o México. Se conseguirmos melhorar nossa estratégia com a bola no pé, teremos uma chance de vencer o jogo", completou.

O goleiro sul-africano Ronwen Williams também demonstrou preocupação com a estatura tcheca.

"O jogo de abertura já passou. Nós fizemos nossa lição de casa para as próximas partidas. É difícil porque o time deles é muito alto, então precisaremos ter cuidado com jogadas ensaiadas e aéreas dentro da área. Não temos o time mais alto, mas, se tivermos talento, vontade e coragem, as coisas vão ficar bem", analisou.

"Não queremos perder essa fé. Será difícil porque as duas seleções estão na mesma situação agora [após as derrotas na primeira rodada], então será uma luta. Talvez a derrota para o México tenha sido necessária para nós melhorarmos no torneio", disse Williams.

Naturalmente, a tendência é de que a África do Sul priorize o jogo por baixo, algo que sabe fazer bem nos contra-ataques velozes. Ou seja, mesmo se a Tchéquia tiver vantagem na estatura, pode correr riscos de formas diferentes se não tiver atenção com a bola no pé.

"Vamos ajustar a estratégia a esse novo oponente, que tem contra-ataques muito rápidos. Sabemos que a África do Sul é excelente na pressão para recuperação de bola, e são um time muito diferente do que enfrentamos na primeira rodada", alertou o tcheco Koubek.

Foto: Divulgação FIFA

Apesar do tom de cautela, o treinador disse que não há nervosismo de sua parte para o jogo.

"Nervoso? Não estou. Vamos dizer que estou sentindo uma tensão saudável. Apesar da derrota no primeiro jogo, ainda podemos mudar nossa sorte", afirmou o tcheco.

O treinador da África do Sul parece pensar parecido.

"Isso é parte do nosso trabalho. Quando perde, você é criticado; quando vence, é um rei.Quando nos classificamos para a Copa do Mundo, alguém disse que deveriam fazer uma estátua minha na África do Sul. Eu disse: ‘então façam de madeira, porque assim vai queimar mais fácil se eventualmente perdermos um jogo’. Será uma partida muito importante para nós", concluiu Broos.

Foto: Divulgação Fifa

 


 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3020, quinta-feira (18/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3020, quinta-feira (18/06): veja o rateio

2

Evento reúne 60 brechós com 25 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 60 brechós com 25 mil itens a partir de R$ 2,00

3

Lula sanciona lei que garante salário de R$ 5,1 mil aos professores
REAJUSTE

/ 13 horas

Lula sanciona lei que garante salário de R$ 5,1 mil aos professores

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3714, de quinta-feira (18/06): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3714, de quinta-feira (18/06): veja o rateio

5

Chegada do inverno traz sequência de frentes frias e mínimas de 5&ordm;C em MS
inverno 2026

/ 1 dia

Chegada do inverno traz sequência de frentes frias e mínimas de 5ºC em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
juliane penteado

/ 1 dia

Aposentadoria rural: quem tem direito, como obter e o que impede de receber?
Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
Leandro Provenzano

/ 2 dias

Golpe do falso advogado: como funciona e como não cair
O que mais reprova na perícia do INSS?
direito previdenciário

/ 2 semanas

O que mais reprova na perícia do INSS?
Blindagem jurídica para construtoras
Leandro Provenzano

/ 2 semanas

Blindagem jurídica para construtoras