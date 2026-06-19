NY Times elege o hino do Brasil o mais bonito entre os países da Copa

Mudança

A mudança foi realizada para que os jogos aconteçam de forma simultânea na última rodada

Em reunião arbitral realizada na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) na tarde da última quarta-feira (17), foi definida a alteração das duas últimas rodadas do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B.

A decisão foi tomada a fim de realizar os jogos da rodada final de forma simultânea, visto que anteriormente não estava previsto para acontecer dessa maneira.

A troca foi feita entre a sexta e a sétima rodada, ou seja, a antiga sexta rodada agora se tornou a sétima e vice e versa.

Confira como ficou as rodadas após a mudança:

6ª rodada:

25 de julho

15h – EC Comercial x Misto EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande;

17h – CE União ABC x CD 7 de Setembro – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

26 de julho

15h – EC Campo Grande x Aquidauanense FC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande;

17h – EC Taveirópolis x São Gabriel EC – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

7ª rodada:

Todas as partidas serão disputadas no dia 2 de agosto, às 15h, de forma simultânea:

Aquidauanense FC x CE União ABC – Estádio Noroeste, em Aquidauana;

Misto EC x EC Campo Grande – Estádio Madrugadão, em Três Lagoas;

CD 7 de Setembro x São Gabriel EC – Estádio Douradão, em Dourados;

EC Comercial x EC Taveirópolis – Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Com a alteração será possível realizar todos os jogos ao mesmo tempo, dessa forma deixa o campeonato mais dinâmico e disputado, visto que nos moldes anteriores havia três partidas marcadas para acontecer em Campo Grande, o que impossibilitaria a realização de partidas simultâneas.

COMPETIÇÃO

Para o ano de 2026 o formato de disputa mudou e passou a funcionar como um campeonato sub 23, permitindo que cada equipe possa contar com até cinco atletas que ultrapassem a idade permitida.

O novo formato foi pensado a fim de incentivar a utilização de jovens durante o torneio.

Este ano a competição contará retornos de times tradicionais do estado que estavam fora do certame a algum tempo. O 7 de Setembro, time de Dourados, volta à disputa após sete anos fora.

Times como EC Campo Grande, União ABC e Misto de Três Lagoas, também retornam após um período fora.

Em contrapartida a equipe do Maracajú que fez boa campanha em 2025 optou por não disputar o campeonato este ano. Já Comercial e Taveirópolis, que estavam no ano passado, brigam novamente pelo acesso em 2026, além do Aquidauanense que foi rebaixado da Série A em 2025 e busca retornar à elite.

A Série B se inicia neste próximo sábado dia 20, com o EC Comercial enfrentando o Aquidauanense FC, no Estádio Noroeste em Aquidauana. Duelo interessante visto que as equipes contam com nomes conhecidos do futebol brasileiro.

O Comercial contratou o centroavante Jobson, que ficou conhecido por sua passagem pelo Botafogo do Rio de Janeiro.

Já a equipe do Aquidauanense trouxe outro personagem conhecido e que já atuou no estado, o centroavante Walter, volta ao futebol sul-mato-grossense após defender o Clube de Regatas Aquidauana, na Série B de 2025.

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