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Antonelli, mais jovem pole da F1, comemora 'classificação tranquila' no GP da China

Brasileiro Gabriel Bortoleto ficou fora do Q3 na classificação do GP da China de Fórmula 1 após cometer um erro em sua última tentativa rápida no Q2

DA REDAÇÃO (COM ESTADÃO CONTEÚDO)

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14/03/2026 - 13h00
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Andrea Kimi Antonelli celebrou a pole position conquistada para o GP da China de Fórmula 1, neste sábado (14), resultado que também o colocou como o piloto mais jovem a largar na frente em um Grande Prêmio. O italiano da Mercedes alcançou a marca aos 19 anos, 6 meses e 18 dias, superando um recorde que durava quase duas décadas na categoria.

O jovem piloto aproveitou um problema enfrentado pelo companheiro de equipe George Russell no Q3 para garantir o melhor tempo da sessão em Xangai. Russell ainda voltou à pista e conseguiu uma volta suficiente para assegurar o segundo lugar no grid, mas sem ameaçar a posição de Antonelli.

Após a classificação, o italiano destacou a forma como conduziu a sessão decisiva. "Estou muito feliz, foi uma sessão muito tranquila. Tentei manter o foco, ficar calmo e fazer uma boa volta", afirmou.

O desempenho também recebeu elogios dentro da própria Mercedes. O chefe da equipe, Toto Wolff, lembrou das críticas que surgiram quando o jovem piloto foi escolhido para ocupar uma vaga no time

"Muitos disseram que o garoto era muito jovem para estar em uma Mercedes, que deveríamos tê-lo preparado de outra forma. E ele se saiu bem hoje", comentou.

A pole também foi destacada por Lewis Hamilton, atualmente na Ferrari e que abriu espaço na equipe alemã para a chegada de Antonelli.

"É uma conquista incrível. Kimi assumiu meu lugar e começou com tudo. É ótimo vê-lo progredindo e ele realmente merece", disse.

Com a pole em Xangai, Antonelli superou uma marca que pertencia a Sebastian Vettel desde o GP da Itália de 2008, quando o alemão largou na frente aos 21 anos, 2 meses e 11 dias.

O resultado também encerrou um longo período sem poles italianas na Fórmula 1 - a última havia sido de Giancarlo Fisichella, no GP da Bélgica de 2009.

Brasil na F1

O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou fora do Q3 na classificação do GP da China de Fórmula 1 após cometer um erro em sua última tentativa rápida no Q2.

O piloto da Audi perdeu o controle do carro na Curva 16, rodou e ainda tocou levemente a barreira de proteção na entrada dos boxes, o que encerrou qualquer chance de avançar na sessão.

Até então, o desempenho alimentava a expectativa de uma vaga entre os dez melhores do grid. Bortoleto havia feito o sétimo melhor tempo no Q1, mas acabou ficando pelo caminho na segunda parte da classificação e largará mais atrás no grid em Xangai.

Após a sessão, o brasileiro explicou o que aconteceu no momento decisivo da volta rápida.

"Uma volta até que legal. Sabia que talvez não fosse 100% suficiente para passar para o Q3. A verdade é que tentei um pouquinho demais naquela curva e acabei perdendo a traseira do carro, que já vinha sendo, na volta toda, bem sensível, digamos assim", começou.

"Mas tentei tirar tudo o que dava ali e acabei perdendo a traseira do carro. Sabia que era a última volta do Q2 e, infelizmente, acabou desta forma", lamentou o brasileiro.

Bortoleto também analisou o momento da Audi na disputa do pelotão intermediário da Fórmula 1 e comparou o desempenho com a etapa anterior da temporada.

"Não estamos como em Melbourne. Como o ritmo e tudo o que a gente tinha lá era bem positivo. Aqui a gente está um pouquinho mais para trás. Acho que não muito. Mas acho também que todo mundo está se aproximando um pouquinho mais agora. O pessoal está se entendendo com o carro", pontuou.

"Há algumas coisas que a gente também tem aprendido pela primeira vez nessa pista. Mas vamos ver amanhã. Vamos ver o que dá para fazer na corrida. Largando, obviamente, uma posição um pouquinho mais atrás. Mas vamos dar o nosso melhor", encerrou Bortoleto.

O GP da China, segunda etapa da temporada 2026 da Fórmula 1, será disputado neste domingo, às 4h (horário de Brasília), no circuito de Xangai.

 

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COPA DO MUNDO

O que a tensão global tem a ver com o Brasil sediar a Copa de 2026? Entenda

Atualmente, em março de 2026, o cenário geopolítico está tenso devido a conflitos envolvendo os Estados Unidos e o Irã

13/03/2026 14h00

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A chance de o Brasil sediar a Copa do Mundo de 2026 é praticamente nula. Oficialmente, o torneio está confirmado para ser realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, com início marcado para 11 de junho de 2026.
Abaixo, apresento os detalhes sobre a situação atual e o porquê de esses boatos terem surgido recentemente:

Feito por Denis Felipe com IA

Por que se fala no Brasil agora?

Atualmente, em março de 2026, o cenário geopolítico está tenso devido a conflitos envolvendo os Estados Unidos e o Irã. Isso gerou uma onda de especulações na internet sobre a segurança de realizar o evento em solo americano.

Como o Brasil sediou a Copa em 2014 e possui 17 estádios com padrão internacional prontos, o país é frequentemente citado em "teorias da conspiração" ou discussões de redes sociais como um substituto imediato.

Posição Oficial

Apesar do clima de incerteza gerado pelas notícias de guerra, a FIFA não anunciou qualquer mudança de sede. A entidade declarou que está "monitorando os desenvolvimentos", mas que os preparativos para a abertura no Estádio Azteca (México) e a final em Nova York (EUA) continuam a todo vapor.

"A Copa do Mundo de 2026 seguirá conforme o planejado nos três países sede, apesar dos rumores de adiamento ou realocação." — Resumo de posicionamento da FIFA em março de 2026.


Portanto, embora o Brasil tenha a capacidade técnica de receber o evento, não há qualquer movimento oficial para que isso aconteça. O foco da Seleção Brasileira no momento é a preparação para a estreia no dia 13 de junho de 2026.

Impedimento

Sem VAR, Operário sofre gol polêmico e cai nos pênaltis na Copa do Brasil

Com a eliminação o time sul-mato-grossense deixa de faturar R$ 1,07 milhão

13/03/2026 10h00

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Com gol irregular Operário da adeus a Copa do Brasil 2026

Com gol irregular Operário da adeus a Copa do Brasil 2026 Reprodução/GETV/Sportv

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Na noite da última quinta-feira (12), o clube do Operário foi até a capital goiana para enfrentar o Vila Nova e em uma partida recheada de emoções e polêmicas, o time do Mato Grosso do Sul acabou eliminado nos pênaltis. 

Em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Operário enfrentou a organizada equipe do Vila Nova-GO e já sabia que não teria vida fácil, pois enfrentaria um adversário que figura na parte de cima das divisões de acesso do futebol brasileiro.  

O confronto realizado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, foi pegado do início ao fim, com ambas as equipes querendo a classificação. 

O jogo

Com um primeiro tempo mais truncado, as emoções e as polêmicas ficaram reservadas para a segunda etapa. Onde a equipe da casa conseguiu sair a frente o placar aos 13 minutos com o experiente atacante Dellatorre. 

O jogador estava em posição irregular, mas como as fases iniciais não possui VAR o lance não foi revisado e o gol foi validado mesmo assim. 

A resposta do Operário veio logo na sequência, Eduardo Tanque acertou um lindo passe para Danilinho que recebeu na ponta esquerda e tocou para o meio área, onde achou Roger Modesto, que chegou finalizando para empatar a partida. 

Após o gol do Operário a partida foi um ataque contra defesa, o time da capital goiana pressionava pelo segundo, mas defesa operariana afastava todo e qualquer perigo que chegava a sua área. 

Dessa forma, com empate persistindo no placar a partida foi resolvida nas penalidades máximas. Onde ambas as equipes foram preparadas para a disputa. Os dois times converteram suas quatro primeiras cobranças, mantendo o 100% de aproveitamento. 

Na quinta cobrança o Vila Nova converteu e jogou a responsabilidade toda para o zagueiro e capitão Guilherme Teixeira, que não teve êxito na sua cobrança, bateu a meia altura e viu o goleiro Dalberson defender. 

Dessa forma o Operário se despede da Copa do Brasil de forma invicta, já que no tempo normal conseguiu o empate e só foi eliminado nos pênaltis. 

Como fica

O Vila Nova segue na competição e agora encara na quarta fase o time do Confiança, que eliminou a Tombense na última quarta-feira (11). A partida está prevista para acontecer já na próxima semana. 

Já o time do Operário, volta a focar na disputa do estadual e volta a campo neste domingo, dia 15, para enfrentar o time do Corumbaense, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Sul-mato-grossense. 
 

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