Antony marca golaço e United abre grande vantagem sobre o Betis na Liga Europa

Novo posto

Reunião mirou o debate de ações programadas para o esporte brasileiro nos próximos anos

Diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte), Herculano Borges, foi eleito vice-presidente da mesa diretora do 10º Fórum Nacional de Secretários de Estado de Esporte. Com o posto, Borges será o representante da região Centro-Oeste. O evento realizado nesta quarta-feira (8), em Brasília (DF).

Cabe destacar que o encontro reuniu secretários de todas as unidades da federação, liderada pela Ministra do Esporte, Ana Moser. A reunião mirou o debate de ações programadas para o esporte brasileiro nos próximos anos.

"Participar do Fórum Nacional é de suma importância, porque é a oportunidade de conhecer os programas bem-sucedidos implantados em outros estados e que podem ser aplicados em Mato Grosso do Sul, além de apresentar nossas principais ações para que sirvam de modelo para outros estados", destacou.

Segundo a ministra Ana Moser, o empenho para este ano é a reestruturação do Plano Nacional de Esporte no Congresso Nacional, com o objetivo de definir as estratégias que serão priorizadas pelo Governo Federal em parceria com estados e municípios. A partir daí, segundo ela, o foco será a implementação de programas voltados a combater o sedentarismo e expandir a prática esportiva pelo país, com prioridade para regiões de vulnerabilidade socioeconômica.

Na capital federal, o diretor-presidente está acompanhado do diretor-executivo da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, e do assessor especial Roger Reggiori dos Santos.

Os representantes sul-mato-grossenses permanecem em Brasília nesta quinta-feira (9) onde cumprem agenda com a ministra Ana Moser, para apresentar pessoalmente as principais demandas do esporte do Estado. Além disso, Borges se reune com a ministra do Planejamento e Orçamento, também de MS, Simone Tebet.

Assine o Correio do Estado