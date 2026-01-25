Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

FUTEBOL

Após primeira rodada, Operário lidera Campeonato Sul-Mato-Grossense

Apesar de ficar no 0 x 0 com o Corumbaense, Operário lidera a tabela do campeonato, em 1º lugar, com 4 pontos

Naiara Camargo

Naiara Camargo

25/01/2026 - 15h50
Cinco jogos movimentam a primeira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense neste sábado (24).

Aquidauana e Costa Rica empataram (1 x 1). Já Águia Negra venceu o Pantanal por 2 x 1. Corumbaense e Operário ficaram no 0 x 0. Bataguassu venceu o Naviraiense por 2 x 0. Já Ivinhema e Dourados empataram em 1 x 1.

Operário lidera a tabela do campeonato, em 1º lugar, com 4 pontos. Bataguassu ficou em 2º lugar, com 3 pontos. Águia Negra está no 3º lugar, com 3 pontos. Ivinhema em 4º, com 1 ponto. Aquidauana pegou o 5º lugar, com 1 ponto.

Já Dourados está em 6º lugar, com 1 ponto. Costa Rica pegou o 7º lugar, com 1 ponto. O Corumbaense pegou o 8º lugar, com 1 ponto. Naviraiense e Pantanal Saf não pontuaram e pegaram os dois últimos lugares da tabela.

Confira a tabela da primeira fase da Série A do campeonato Sul-Mato-Grossense:

Confira os detalhes de cada partida deste sábado (24):

Clube de Regatas Aquidauana x Costa Rica

Placar: 1 x 1

Horário: 16h
Local: Estádio Noroeste
Arbitragem: Guilherme Augusto Hickmann, auxiliado pelos assistentes Marcelo Grando e Fabiana Nunes Fabrão.

Pantanal x Águia Negra

Placar: 1 x 2 (Água Negra)

Horário: 16h
Local: Estádo Jacques da Luz (Moreninhas)
Arbitragem: Paulo Henrique Salmázio auxiliado por Cláudio Henrique Verão e Adanclei Neves Barros.

Corumbaense x Operário

Placar: 0 x 0

Horário: 17h
Local: Estádio Arthur Marinho
Arbitragem: Marcos Mateus Pereira, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Renan Faustino Corrêa.

Bataguassu x Naviraiense

Placar: 2 x 0 (Bataguassu)

Horário: 18h
Local: Estádio Pereirão
Arbitragem: Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Elita Maria e Wescley da Silva Marques.

Ivinhema x Dourados

Placar: 1 x 1

Horário: 18h
Local: Estádio Saraivão
Arbitragem: Raphael de Souza Cosmo, auxiliado por Luiz Felipe de Oliveira e Ana Paula dos Santos.

CAMPEONATO ESTADUAL

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time. 

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra. 

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A edição de 2026 é disputada entre 18 de janeiro e 29 de março, com quartas de final nos dias 4 e 8 de março, semifinais em 11 e 15, e a grande decisão marcada para os dias 22 e 29.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

Esportes

Palmeiras se despede do uruguaio Facundo Torres, oficializado pelo Austin FC, dos EUA

Pelo valor da negociação de Torres, o Palmeiras receberá aproximadamente R$ 51 milhões, valor abaixo do investido há um ano, quando desembolsou cerca de R$ 73 milhões para tirá-lo do Orlando City, também da MSL

23/01/2026 23h00

Reprodução

Facundo Torres é mais uma baixa no elenco de Abel Ferreira. O Palmeiras acertou a venda do atacante uruguaio para o Austin FC, da Major League Soccer, dos Estados Unidos, onde o jogador foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira.

Antes de Facundo Torres, o Palmeiras já havia perdido o goleiro Weverton (Grêmio), o zagueiro Micael (Inter Miami), e o volante Aníbal Moreno (River Plate). O meia Rafael Veiga tem negociações com o América do México e pode ser nova baixa para Abel Ferreira

Pelo valor da negociação de Torres, o Palmeiras receberá aproximadamente R$ 51 milhões, valor abaixo do investido há um ano, quando desembolsou cerca de R$ 73 milhões para tirá-lo do Orlando City, também da MSL. Ele tinha contrato até 2029 e o clube paulista ainda terá de repassar 15% do valor embolsado ao ex-clube norte-americano do atacante.

"O camisa 17 se despede do Verdão nesta sexta-feira. Obrigado, Facundo!", postou o Palmeiras, agradecendo ao atacante pelos serviços prestados na temporada passada, na qual jogou em 61 oportunidades, com 10 gols e seis assistências.

"O Austin FC anuncia a contratação do ponta uruguaio Facundo Torres, vindo do Palmeiras, do Brasil. Torres chega ao time verde e preto como jogador designado, com contrato garantido até a temporada 2029-30 e opção de renovação para 2030-31", oficializou o Austin em sincronia com a despedida alviverde.

O reforço comemorou a transferência. "Não poderia estar mais feliz por ser jogador do Austin FC", disse Torres. "A ambição por trás do que o clube está construindo e a incrível comunidade do futebol que existe aqui foram fatores importantes para me convencer de que essa era a decisão certa."

O Austin enfatizou as 22 partidas de Torres com a seleção uruguaia para engrandecer seu investimento. "Facundo demonstrou qualidade ofensiva, como comprovam seus excelentes números de gols e assistências ao longo de sua carreira", disse Rodolfo Borrell, diretor esportivo do Austin FC.

O dirigente ainda exaltou a forma física do reforço, garantindo estar pronto para já fazer a estreia. "Ele está no auge da sua forma física para se juntar a nós e se tornar imediatamente um jogador fundamental, enquanto buscamos avançar nesta temporada."

1ª rodada

Campeonato Sul-Mato-Grossense terá cinco confrontos neste sábado

Oito clubes estreiam na competição neste final de semana

23/01/2026 17h30

Operário e Pantanal jogaram em partida antecipada no último domingo (18)

Operário e Pantanal jogaram em partida antecipada no último domingo (18) Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Com rodada cheia, cinco jogos movimentam a 1ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense neste sábado (24).

Em casa, o recém promovido à elite Clube de Regatas Aquidauana recebe o Costa Rica, partida disputada no Estádio Noroeste às 16h. A partida será arbitrada por Guilherme Augusto Hickmann, auxiliado pelos assistentes Marcelo Grando e Fabiana Nunes Fabrão e terá transmissão no Youtube do time da casa. 

No mesmo horário, Pantanal SAF enfrenta o Águia Negra, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. No Estádio Arthur Marinho, às 17h, o Corumbaense estreia em casa diante do Operário, atual bicampeão.

Os dois últimos jogos acontecem às 18h. No Estádio Pereirão, em Bataguassu, a Associação Atlética Bataguassu, campeã da "segundona" de 2024 recebe o Naviraiense, enquanto o atual vice-campeão da eleite Ivinhema recebe o Dourados, confronto disputado no Estádio Saraivão.

Disputa

Além do título, o campeonato distribui vagas importantes: duas para a Série D de 2027, duas para a Copa do Brasil de 2027 e uma para a Copa Verde. O campeão garante presença em todas essas competições, enquanto o vice fica com as vagas restantes, conforme os critérios atuais da CBF. Mato Grosso do Sul ainda terá uma terceira vaga na Copa do Brasil, que será definida por meio da Copa MS, nova competição prevista pela FFMS.

A edição de 2026 será disputada entre 18 de janeiro e 29 de março, com quartas de final nos dias 4 e 8 de março, semifinais em 11 e 15, e a grande decisão marcada para os dias 22 e 29. 

O Estadual terá primeira fase classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição. 

Partidas 

Clube de Regatas Aquidauana x  Costa Rica - 16h
Local: Estádio Noroeste 
Arbitragem: Guilherme Augusto Hickmann, auxiliado pelos assistentes Marcelo Grando e Fabiana Nunes Fabrão. 

Pantanal x Águia Negra - 16h
Local: Estádo Jacques da Luz (Moreninhas)
Arbitragem: Paulo Henrique Salmázio auxiliado por Cláudio Henrique Verão e Adanclei Neves Barros.

Corumbaense x Operário - 17h
Local: Estádio Arthur Marinho 
Arbitragem: Marcos Mateus Pereira, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Renan Faustino Corrêa.

Bataguassu x Naviraiense - 18h
Local: Estádio Pereirão 
Arbitragem: Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Elita Maria e Wescley da Silva Marques.

Ivinhema x Dourados - 18h
Local: Estádio Saraivão 
Arbitragem: Raphael de Souza Cosmo, auxiliado por Luiz Felipe de Oliveira e Ana Paula dos Santos.

