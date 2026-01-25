Após primeira rodada, Operário lidera Campeonato Sul-Mato-Grossense

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Cinco jogos movimentam a primeira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense neste sábado (24).

Aquidauana e Costa Rica empataram (1 x 1). Já Águia Negra venceu o Pantanal por 2 x 1. Corumbaense e Operário ficaram no 0 x 0. Bataguassu venceu o Naviraiense por 2 x 0. Já Ivinhema e Dourados empataram em 1 x 1.

Operário lidera a tabela do campeonato , em 1º lugar, com 4 pontos. Bataguassu ficou em 2º lugar, com 3 pontos. Águia Negra está no 3º lugar, com 3 pontos. Ivinhema em 4º, com 1 ponto. Aquidauana pegou o 5º lugar, com 1 ponto.

Já Dourados está em 6º lugar, com 1 ponto. Costa Rica pegou o 7º lugar, com 1 ponto. O Corumbaense pegou o 8º lugar, com 1 ponto. Naviraiense e Pantanal Saf não pontuaram e pegaram os dois últimos lugares da tabela.

Confira a tabela da primeira fase da Série A do campeonato Sul-Mato-Grossense:

Confira os detalhes de cada partida deste sábado (24):

Clube de Regatas Aquidauana x Costa Rica

Placar: 1 x 1

Horário: 16h

Local: Estádio Noroeste

Arbitragem: Guilherme Augusto Hickmann, auxiliado pelos assistentes Marcelo Grando e Fabiana Nunes Fabrão.



Pantanal x Águia Negra

Placar: 1 x 2 (Água Negra)

Horário: 16h

Local: Estádo Jacques da Luz (Moreninhas)

Arbitragem: Paulo Henrique Salmázio auxiliado por Cláudio Henrique Verão e Adanclei Neves Barros.



Corumbaense x Operário

Placar: 0 x 0

Horário: 17h

Local: Estádio Arthur Marinho

Arbitragem: Marcos Mateus Pereira, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Renan Faustino Corrêa.



Bataguassu x Naviraiense

Placar: 2 x 0 (Bataguassu)

Horário: 18h

Local: Estádio Pereirão

Arbitragem: Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Elita Maria e Wescley da Silva Marques.



Ivinhema x Dourados

Placar: 1 x 1

Horário: 18h

Local: Estádio Saraivão

Arbitragem: Raphael de Souza Cosmo, auxiliado por Luiz Felipe de Oliveira e Ana Paula dos Santos.

CAMPEONATO ESTADUAL

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time.

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra.

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A edição de 2026 é disputada entre 18 de janeiro e 29 de março, com quartas de final nos dias 4 e 8 de março, semifinais em 11 e 15, e a grande decisão marcada para os dias 22 e 29.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.