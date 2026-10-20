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Bola de Ouro abre votação para escolher maior de todos os tempos sem Pelé e Maradona

Entre os candidatos, Ronaldo Fenômeno é o único brasileiro

Estadão Conteúdo

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20/10/2026 - 22h00
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A revista France Football abriu uma votação popular para eleger o maior vencedor da história da Bola de Ouro. Batizada de B.O.A.T. (Ballon d’Or of All Time, ou Bola de Ouro de todos os tempos), a iniciativa reúne dez lendas do futebol que conquistaram o prêmio pelo menos duas vezes. Entre os candidatos, Ronaldo é o único brasileiro.

A eleição faz referência à expressão G.O.A.T. (Greatest of All Time), utilizada mundialmente para definir o maior atleta de todos os tempos em determinada modalidade. A proposta da revista é permitir que os torcedores escolham seu favorito entre alguns dos nomes mais marcantes da história da premiação.

Para participar, é necessário pagar 1 euro, cerca de R$ 5,60. A contribuição dá direito a uma fotografia icônica relacionada à Bola de Ouro e habilita o torcedor a concorrer a dois ingressos para a cerimônia da premiação em 2027. A votação será encerrada em 27 de outubro de 2026, e o resultado oficial está previsto para o dia seguinte.

Além de Ronaldo Fenômeno, a lista conta com outros nove nomes que marcaram diferentes gerações do futebol mundial. Lionel Messi, com oito conquistas oficiais da Bola de Ouro, e Cristiano Ronaldo, com cinco, estão entre os principais destaques da seleção.

Confira os dez candidatos e o número de Bolas de Ouro conquistadas:

  • Lionel Messi (Argentina): 8 títulos
  • Cristiano Ronaldo (Portugal): 5 títulos
  • Johan Cruyff (Holanda): 3 títulos
  • Michel Platini (França): 3 títulos
  • Marco van Basten (Holanda): 3 títulos
  • Ronaldo Fenômeno (Brasil): 2 títulos
  • Alfredo Di Stéfano (Argentina/Espanha): 2 títulos
  • Franz Beckenbauer (Alemanha): 2 títulos
  • Kevin Keegan (Inglaterra): 2 títulos
  • Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha): 2 títulos

Apesar de reunir grandes nomes da história do futebol, a lista não contempla lendas como Pelé, Diego Maradona e Garrincha. A ausência está relacionada aos critérios históricos de elegibilidade da Bola de Ouro e às regras utilizadas para definir os candidatos desta votação.

Durante décadas, a premiação teve restrições que impediram jogadores de fora da Europa de concorrer. A elegibilidade foi ampliada em 1995 para incluir atletas de qualquer nacionalidade que atuassem em clubes europeus e, em 2007, passou a abranger jogadores de todo o mundo.

Futebol Feminino

Pantanal goleia por 7 a 0 e conquista bicampeonato estadual feminino

Equipe fecha campanha com 99 gols marcados, nenhum sofrido e 100% de aproveitamento; time também chegou às quartas de final do Brasileiro A3

18/10/2026 16h26

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Rodrigo Moreira

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O Futebol Clube Pantanal confirmou o domínio no futebol feminino de Mato Grosso do Sul neste domingo (18), vencendo o Taveirópolis por 7 a 0 na conquista do Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino de 2026. Com a goleada na decisão, disputada em Campo Grande, a equipe encerrou o torneio com 100% de aproveitamento, 99 gols marcados e nenhum sofrido.

A vitória garantiu o segundo título estadual consecutivo do Pantanal, que já havia levantado a taça no ano passado. Na edição deste ano, o time manteve uma campanha invicta desde a fase de grupos e ampliou a vantagem sobre os adversários nas semifinais, quando venceu o Flamengo-MS por 15 a 0 no primeiro jogo e por 14 a 0 na partida de volta.

Na fase classificatória, o Pantanal marcou 63 gols e não sofreu nenhum. As goleadas sobre Atlético Santista e União Recreativo Social (URSO), somadas aos resultados das semifinais e da decisão, levaram o time à marca de 99 gols no campeonato.

Com o título, o Pantanal assegura o direito de representar Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 e na Copa do Brasil Feminina de 2027.

Destaque Nacional 

Além da conquista estadual, a equipe disputou o Campeonato Brasileiro Feminino A3 em 2026 e chegou às quartas de final. Depois de avançar pelas fases anteriores, enfrentou o Planalto-GO em jogos de ida e volta. O time sul-mato-grossense perdeu as duas partidas por 1 a 0 e foi eliminado, encerrando a participação entre as oito equipes que chegaram àquela etapa da competição.

A participação nacional marcou mais um capítulo na trajetória do clube, que voltou a disputar competições brasileiras após conquistar o estadual de 2025. Na Copa do Brasil Feminina, a equipe também representou Mato Grosso do Sul na temporada.

Após a conquista deste domingo, o clube agradeceu às atletas, à comissão técnica, ao staff, à diretoria e aos parceiros que apoiaram o projeto ao longo do ano.

 

Quartas de final

Estadual Sub-17 entra na reta final neste sábado

Confrontos acontecem em Campo Grande, Ponta Porã e Coxim

16/10/2026 17h00

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Foto: Mario Nakano / FFMS

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Com partidas em Campo Grande, Ponta Porã e Coxim, o Estadual Sub-17 entra na reta final nesta sábado, confrontos válidos pelas quartas de final do certame. 

Três partidas acontecem às 15h, duas delas na Capital. Na Associação Médica, o FC Pantanal recebe o Instituto Aefa com a vantagem de ter vencido o jogo de ida, em Dourados, por 3 a 1.

No Centro de Desenvolvimento do Futebol, jogam Operário FC e CE Naviraiense. A vantagem é dos operarianos que venceram o jogo de ida por 3 a 0.

No Estádio Aral Moreira, em Ponta Porã, os mandantes recebem o CA Colorado em busca de virada para avançar. No jogo de ida, os campo-grandenses venceram por 3 a 0. 

A rodada termina às 17h30, no Estádio André Borges. Por lá, o Coxim AC recebe o Náutico FC e precisa da vitória para chegar à semifinal. O time da Capital venceu o jogo de ida por 2 a 1 e precisa apenas de um empate para avançar. 

 

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