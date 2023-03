Apresentado no Bayern, Tuchel admite que não esperava convite e valoriza desafio

Estadual

Contra o Novo, time criado por torcedores do Galo, equipe faz primeiro jogo da 2ª fase

Jogadores do Operário treinam em preparação para primeiro jogo do mata-mata do Campeonato Estadual, contra o Novo, no interior Marcelo Vctor

Depois de rebaixar o Comercial no Estadual na última rodada, o Operário tem pela frente mais um rival, o Novo Futebol Clube (antigo Novoperário). O primeiro confronto pelas quartas de final do Sul-Mato-Grossense será disputado no estádio Lotero Zarate, em Sidrolândia, neste sábado, às 18h.

O Galo chega nesta fase como segundo colocado do Grupo A, com 15 pontos. Já o Novo permaneceu na terceira colocação do Grupo B, com 11 pontos conquistados.

Para o técnico do Operário, Celso Rodrigues, no primeiro duelo entre as equipes, o Novo chega como favorito.

“O favorito nesta partida é o Novo, porque é uma excelente equipe e joga em casa com a sua torcida. Mas as expectativas são as melhores possíveis nestes dois clássicos das quartas de final”, Rodrigues.

Jogando fora de casa no Campeonato Estadual, o Operário tem uma vitória e duas derrotas na primeira fase.

“Jogar no interior do Estado vem sendo um desafio, porque enfrentamos grandes equipes e as questões de gramado e horário são desvantagens”, declarou o treinador do Galo.

Agora o Operário coloca todos os seus esforços exclusivamente na disputa do Estadual, já que foi eliminado nas duas competições nacionais que disputou neste primeiro semestre, a Copa Verde e a Copa do Brasil, em que o clube parou na segunda fase.

Em entrevista para o Correio do Estado, o técnico do Novo, Juninho Nogueira, analisou a campanha do time na fase de grupos do Estadual.

“Acho que a gente foi bem equilibrado, tivemos dificuldades durante o percurso. Em alguns jogos, tivemos problemas de arbitragem, que, caso não tivessem acontecido, estaríamos na briga pela primeira colocação”, afirmou.

Porém, mesmo com esses desafios, os jogadores do Novo, de acordo com o técnico, fizeram bons jogos até as quartas.

“Fizemos uma boa apresentação nesta primeira fase, o grupo se encaixou no momento certo e eu tenho de dar parabéns para essa gurizada, que se destacou muito na fase de grupos”.

Sobre o confronto contra o Operário, o técnico Juninho Nogueira acredita que os jovens jogadores do Novo estão com grande expectativa para a partida, por conta de toda a rivalidade envolvida.

“Minha equipe está preparada, os meninos estão ansiosos para jogar esta partida, por conta do adversário que vamos enfrentar e tudo que o confronto envolve”, disse.

CAMPANHA

Mesmo intercalando Campeonato Estadual, Copa Verde e Copa do Brasil, a campanha do Operário na primeira fase terminou com cinco vitórias em oito jogos.

Destaque para os três últimos jogos, em que o Operário foi surpreendido com uma derrota, por 3 a 0, contra o Costa Rica, e se recuperou nas partidas seguintes, vencendo a Serc, por 2 a 1, e o Comercial, por 1 a 0, em partida disputadas no estádio Jacques da Luz.

Nas Moreninhas, o Galo jogou cinco partidas, vencendo quatro jogos e perdendo apenas um, contra o Costa Rica.

Artilheiro do Operário na competição, o atacante Tony Júnior marcou quatro gols do Galo nesta primeira fase.

O Novo chegou às quartas de final tendo como sua maior força o estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia. As três vitórias da equipe no Estadual foram conquistadas com o apoio dos torcedores.

Os empates com o Ivinhema, na última rodada, o Operário de Caarapó, um histórico 4 a 4, também foram importantes para a campanha do Novo.

O atacante Luan Rodrigues foi o artilheiro da equipe na primeira fase, com quatro gols.

REFORÇOS

O Novo Futebol Clube reforçou o elenco com a contratação de seis jogadores.

Os destaques vão para a volta do meia Ferdinando Leda, de 42 anos, que jogou na equipe na disputa da Série D do Brasileirão, em 2018, e para o meia Lisandro Pires, de 20 anos, que fazia parte do elenco do Náutico (MS) e estreou contra o Ivinhema.

O goleiro Gabriel Poleone, de 17 anos, o zagueiro Erick Fernando, de 18 anos, o atacante Nathan Zamith, de 17 anos, e Matheus Batista são os demais contratados.

Pelo Operário, mais dois nomes chegam para completar o elenco, o meia Luís Antônio (Juninho), campeão estadual pela equipe em 2022, que volta em busca do bicampeonato, e o zagueiro Victor Caetano, de 25 anos, que chega após disputar o Paulista A2, pelo Taubaté.

Saiba: Os atacantes Irapuan e Johnny, do Operário, voltaram aos treinos e devem jogar contra o Novo. Alfredo, Leomir e Emerson Sato seguem no departamento médico. No Novo, o desfalque é o atacante Gabriel Medeiros, suspenso por cartões.

Assine o Correio do Estado