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Arthur Dias atua por 60 minutos em amistoso contra a Índia

Em vitória parcial, zagueiro sul-mato-grossense é titular pela Seleção Brasileira

João Pedro Zequini

03/10/2026 - 11h54
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Em partida amistosa entre Brasil e Índia, disputada na manhã deste sábado (3), o defensor nascido em Campo Grande, Arthur Dias fez sua estreia na equipe titular da Seleção Brasileira. 

Na ocasião, o atleta do Athletico Paranaense jogou por 60 minutos e foi substituído aos 15 minutos da etapa complementar, dando lugar à entrada do zagueiro Jair, ex-Santos e que atualmente defende as cores do Nottingham Forest, da Inglaterra. 

Arthus fez uma partida regular, sem nenhum erro defensivo grave. Durante o jogo cometeu uma falta, recuperou uma posse de bola, acertou 100% dos desarmes e não sofreu nenhum drible enquanto estava em campo. 

O zagueiro também foi efetivo no quesito de passe, onde terminou a partida com 95% dos passes certos, acertando 56 dos 59 passes tentados. Dentre os acertos, o defensor obteve êxito em 6 passes longos certos, sendo o jogador do Brasil que mais deu passe neste quesito. 

Histórico do atleta 

O campo-grandense iniciou sua trajetória no Athletico Paranaense em 2022, nas categorias de base. O jogador também passou pelas seleções brasileiras Sub-17 e Sub-20, conquistando o Sul-Americano Sub-20 em 2025.

A estreia profissional aconteceu em julho de 2025, contra o América-MG. Apesar de um início difícil, com um pênalti cometido nos minutos finais, Arthur superou o episódio e terminou a temporada como titular do Athletico, disputando 18 partidas e ajudando o clube 
na campanha de acesso à Série A.

Em 2026, o zagueiro se consolidou como destaque do time e recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira principal. Ele estreou na vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, tornando-se o 17º jogador da história do Athletico a defender o Brasil.
 

Postulante

'Estou pronto', diz Rafael Câmara sobre vaga na Fórmula 1 na próxima temporada

O jovem de 21 anos é cotado para assumir um lugar na Haas, substituindo Esteban Ocon

29/09/2026 23h00

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Rafael Câmara

Rafael Câmara Foto: Divulgação /X

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Rafael Câmara tem tudo para dar seus últimos passos na Fórmula 2 e se tornar o mais novo piloto brasileiro na Fórmula 1 na próxima temporada, juntando-se a Gabriel Bortoleto. O jovem de 21 anos é cotado para assumir um lugar na Haas, substituindo Esteban Ocon.

O brasileiro não esconde sua expectativa para conquistar uma vaga na principal categoria do automobilismo e, em entrevista ao The Race, afirmou que se sente preparado para dar esse salto: "Se eu estiver lá, também será um sonho, porque você trabalha a vida inteira para isso. Vai ser algo legal e acho que estou pronto."

Além disso, Rafael Câmara comentou que existem diferenças nas duas categorias, mas tem experiência para lidar com a mudança: "Acho que, no fim das contas, você ainda está pilotando carros velozes em um circuito (na F-1). Então, já faço isso há bastante tempo."

"É um lugar muito diferente. Há muito mais coisas acontecendo. Mas acho que isso se dá principalmente fora do carro. No carro, você simplesmente faz o seu trabalho e tenta sempre maximizar o que pode. Acho que é o que mais gosto. Dirigir sempre será um prazer", completou.

Em 2026, o piloto brasileiro vem tendo contato com os carros da Fórmula 1 e realizou sessões de testes com a Ferrari e, mais recentemente, guiou o veículo da Haas, em avaliações promovidas pela equipe norte-americana. Durante as atividades, impressionou o dono da escuderia e deu um passo importante para conquistar uma vaga em 2027.

Porém, apesar disso, Câmara destacou que é importante realizar os testes, mas seu desejo é guiar na categoria de cima: "Obviamente, é sempre bom conseguir TPCs, mas você não quer apenas provar um pouco e não estar presente o tempo todo."

No último final de semana, em etapa disputada em Baku, no Azerbaijão, o brasileiro conquistou um resultado importante na Fórmula 2. Em três corridas realizadas no país, Rafael assumiu a liderança da competição, chegando a 207 pontos no campeonato, contra 200 de Tsolov, vice-líder.

Os próximos dois GPs são o do Catar e o de Abu Dabi, mas a realização das duas etapas permanece indefinida por causa da situação no Oriente Médio. Assim, o recifense pode conquistar o campeonato, graças ao seu desempenho em Baku, caso as duas corridas sejam canceladas.

Pilotando o carro da Invicta, Rafa Câmara vem se destacando logo em sua temporada de estreia na F-2, e sua performance rendeu elogios de James Robinson, chefe da equipe. Segundo o gestor, o brasileiro se destaca por sua velocidade, que descreveu como algo natural do jovem.

"A velocidade é simplesmente incrível. Nunca conheci um piloto com tanto talento natural quanto ele. Ele tem uma sensibilidade com os pneus que eu nunca vi antes. É algo tão natural. Assim que ele entrou no carro, dava para perceber que aquele cara tinha algo especial, uma velocidade e uma sensibilidade naturais que nunca tínhamos visto antes", disse o chefe da equipe ao The Race.

Cria de MS

Campo-grandense Arthur Dias estreia pela Seleção Brasileira em vitória sobre a Austrália

Zagueiro do Athletico Paranaense entrou no segundo tempo do triunfo por 4 a 2, em Brisbane

29/09/2026 10h08

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Arthur Dias em treino da Seleção Brasileira

Arthur Dias em treino da Seleção Brasileira Foto: Reprodução / Instagram

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O zagueiro campo-grandense, Arthur Dias, do Athlético Paranaense, fez nesta terça-feira (29), sua estreia pela Seleção Brasileira principal. O defensor de 19 anos, entrou no segundo tempo da vitória por 4 a 2 sobre a Austrália.

Convocado pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti, Arthur Dias começou a partida no banco de reservas. O jogador entrou no lugar de Mauro Júnior, outra novidade na lista do técnico italiano. 

A oportunidade marcou a estreia do zagueiro no novo ciclo da Seleção, iniciado após a Copa do Mundo de 2026. Arthur foi um dos nove estreantes chamados por Ancelotti para a sequência de amistosos. Ao lado de nomes como Otávio, Jair, Breno Bidon, Matheuzinho, Gabriel Bontempo e Pedro Morisco.

O JOGO 

Cumprindo calendário da Data FIFA, a Seleção Brasileira segue cumprindo sua agenda do outro lado do planeta, após empate com a Austrália na última sexta-feira (25), o Brasil voltou a enfrentar os australianos. 

Com sete mudanças em relação à equipe que foi à campo na sexta-feira, o Brasil abriu o placar com o lateral direito, Vanderson, logo aos dois minutos da primeira etapa. 

Porém ainda no primeiro tempo, os donos da casa viraram a partida. Circati empatou o jogo aos 30 minutos e apenas quatro minutos mais tarde Connor Metcalfe, acertou um belo chute no ângulo do goleiro Otávio, virando o jogo para os australianos. 

O empate brasileiro veio no final da primeira etapa, após Danilo Santos ser derrubado na área, o árbitro da partida assinalou pênalti após revisão no VAR. O camisa 10 Raphinha foi para a batida e deixou tudo igual no placar. 

A reação brasileira veio no segundo tempo, após algumas alterações e com a entrada de Endrick na partida, o Brasil chegou ao terceiro gol com Bruno Guimarães, que colocou a seleção canarinho mais uma vez à frente do placar. 

Para fechar a conta, o Brasil chegou ao quarto gol com Vini Jr, após o mesmo sofrer pênalti na entrada na grande área. O atacante do Real Madrid converteu a cobrança e fechou a conta para a Seleção Brasileira. Placar final 4 a 2 para o Brasil. 

Os comandados por Carlo Ancelotti, voltam à campo no próximo sábado dia 3, para enfrentar a seleção da Índia, no Salt Lake Stadium, também conhecido como Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, em Calcutá, na Índia. 
 

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