Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

valorização

Arthur Dias é o segundo jogador que mais valorizou no Brasil em 2026

O zagueiro sul-mato-grossense teve uma valorização de 14,5 milhões de euros

João Pedro Zequini

23/10/2026 - 11h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em levantamento feito pelo site especializado em valor de mercado Transfermarkt, elencou os jogadores que mais valorizaram no Brasil em 2026. O zagueiro sul-mato-grossense, Arthur Dias, que joga no Athletico Paranaense, é o segundo atleta com maior valorização, passando de um valor de mercado de 600 mil euros, para 15 milhões de euros, uma valorização de 14,4 milhões. 

Na temporada de 2026, Arthur Dias se consolidou na defesa do clube paranaense e tornou-se titular indiscutível da equipe. Aos 19 anos, o zagueiro passou a ser considerado uma das principais promessas da posição no futebol brasileiro. 

Suas boas atuações também ultrapassaram as fronteiras do futebol brasileiro, em setembro, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, convocou o jovem pela primeira vez.

A valorização do atleta também é notada por clubes do exterior. No final de setembro Arthur recebeu uma proposta de 21 milhões de euros do Tottenham da Inglaterra, mas foi recusada pelo Furacão, que pede por volta de 30 milhões de euros pelo atleta. 

TOP 10 

O levantamento do Transfermarkt apontou que seis jogadores tiveram uma valorização de pelo menos 10 milhões de euros. Kevin Viveros, atacante do Athletico-PR, lidera a lista, com um aumento de 16,5 milhões de euros em seu valor de mercado. Arthur Dias aparece na segunda colocação, valorizando 14,4 milhões de euros.

Na terceira posição está o meio-campista Breno Bidon, do Corinthians, que teve uma valorização de 11 milhões de euros. Em quarto lugar aparece Danilo Santos, do Botafogo. O meio-campista, que esteve presente na Copa do Mundo, valorizou 10 milhões de euros.

Com a mesma valorização, Flaco López, do Palmeiras, e Andrés Gómez, do Vasco, ocupam a quinta e a sexta colocações, respectivamente.

Completam a lista o goleiro Otávio, do Cruzeiro, que valorizou 9,7 milhões de euros; o zagueiro Jonathan Jesus, também do Cruzeiro, com uma valorização de 9,5 milhões; e os meio-campistas Evertton Araújo, do Flamengo, e Gabriel Bontempo, do Santos, que tiveram aumentos de 9 milhões e 7 milhões de euros, respectivamente.
 

Desejo Europeu

Atleta de MS é preterido por gigantes do futebol inglês

O zagueiro Arthur Dias recebeu propostas sondagens de Arsenal e Tottenham, e é monitorado por outros clubes do futebol europeu

20/10/2026 10h20

Compartilhar
Arthur Dias em treino da Seleção Brasileira

Arthur Dias em treino da Seleção Brasileira Foto: Reprodução / Instagram

Continue Lendo...

Uma das principais revelações do futebol brasileiro em 2026, o zagueiro sul-mato-grossense Arthur Dias despertou o interesse de diversos clubes europeus. Tottenham e Arsenal, da Inglaterra, estão entre os clubes interessados no jogador do Athletico Paranaense.

De acordo com o Terra, o Athletico Paranaense recusou, em setembro, uma proposta de € 21 milhões por 80% dos direitos de Arthur Dias. Segundo apuração da Agência RTI Esporte, a oferta foi apresentada pelo Tottenham.

Athletico pede cerca de € 30 milhões por Arthur Dias

A diretoria rubro-negra recusou a oferta e estabeleceu um valor próximo de € 30 milhões para negociar o zagueiro, de 19 anos. Caso a venda seja concretizada por esse valor, Arthur Dias se tornará a maior venda da história do clube paranaense.

Além do Tottenham, o Arsenal também demonstrou interesse na contratação de Arthur Dias. O interesse aumentou após a Data Fifa, quando o zagueiro recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira.

Na ocasião, o atleta entrou no final do segundo jogo contra a Austrália e foi titular no duelo contra a Índia, no qual atuou por 61 minutos.

Antes mesmo da convocação, Arthur Dias já havia despertado o interesse do Barcelona. Em abril, o clube espanhol enviou um olheiro ao Brasil para acompanhar de perto o zagueiro.

Com a convocação para a Seleção Brasileira, o interesse dos clubes europeus por Arthur Dias aumentou.

Segundo o site paranaense UmDois Esportes, durante a Data Fifa, o número de clubes interessados chegou a 10. Todos fazem parte das principais ligas europeias. Veja a lista:

  •  Tottenham — Inglaterra
  •  Newcastle — Inglaterra
  •  Nottingham Forest — Inglaterra
  •  Brentford — Inglaterra
  •  Atlético de Madrid — Espanha
  •  Atalanta — Itália
  •  Como — Itália
  •  Benfica — Portugal
  •  RB Leipzig — Alemanha
  •  Bayer Leverkusen — Alemanha
     

Jogo decisivo

Órgão Especial do TJRJ confirma Vasco x Boca Juniors no Maracanã

Decisão foi tomada por unanimidade

19/10/2026 23h00

Compartilhar
Maracanã terá novo gramado em 2027

Maracanã terá novo gramado em 2027 Foto: Divulgação / Maracanã

Continue Lendo...

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) em sessão realizada nesta segunda-feira, (19), decidiu, por unanimidade, que a partida válida pela semifinal da Copa Sul-Americana entre Vasco da Gama e Boca Juniors será realizada nesta terça-feira, (20), às 21h30, no Estádio Jornalista Mário Filho – Maracanã. O órgão especial é formado pelos 25 desembargadores mais antigos do tribunal.

Durante o seu voto, o relator Joaquim Domingos ratificou o seu entendimento, do último dia 13 de outubro, no sentido de restabelecer a decisão que deferiu a tutela recursal antecipada, determinando à Fla-Flu Serviços S.A que efetivasse a disponibilização do Maracanã para a realização do jogo válido pelas semifinais da Sul-Americana 2026.

De acordo com o magistrado, “os ingressos para a partida entre Vasco e Boca Juniors já tinham sido comercializados" e "o jogo de basquete entre Flamengo e Botafogo, incialmente agendado para a mesma data no Maracanãzinho, foi transferido para o Tijuca Tênis Clube”.

Para que a partida fosse realizada no Maracanã, ocorreram quase três semanas de batalhas judiciais entre o Vasco da Gama e o Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do estádio.

Na terça-feira passada (13), no jogo de ida, o Vasco venceu o Boca Juniors, no estádio da Bombonera, em Buenos Aires por 1 a 0 e se classificou para a decisão da Copa Sul-Americana, com a vantagem do empate, no Maracanã.

Os ingressos colocados à venda pelo Vasco da Gama se esgotaram rapidamente, após a decisão final da Justiça do Rio. O clube não divulgou o número de ingressos vendidos, mas a estimativa é que a comercialização tenha atingido os 65 mil bilhetes.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Governo autoriza desapropriações de terras para acesso à megafábrica da Arauco
Infraestrutura

/ 2 dias

Governo autoriza desapropriações de terras para acesso à megafábrica da Arauco

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7148, quarta-feira (21/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7148, quarta-feira (21/10)

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3073, quinta-feira (22/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3073, quinta-feira (22/10)

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3811, quinta-feira (22/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3811, quinta-feira (22/10)

5

A reflexão de Carl Rogers: "Há um momento em que a pessoa para de explicar o que sente"
Sentimentos

/ 1 dia

A reflexão de Carl Rogers: "Há um momento em que a pessoa para de explicar o que sente"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 15/10/2026

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 13/10/2026

Planejamento estratégico não é planejar o ano