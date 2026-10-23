Arthur Dias é o segundo jogador que mais valorizou no Brasil em 2026

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Em levantamento feito pelo site especializado em valor de mercado Transfermarkt, elencou os jogadores que mais valorizaram no Brasil em 2026. O zagueiro sul-mato-grossense, Arthur Dias, que joga no Athletico Paranaense, é o segundo atleta com maior valorização, passando de um valor de mercado de 600 mil euros, para 15 milhões de euros, uma valorização de 14,4 milhões.

Na temporada de 2026, Arthur Dias se consolidou na defesa do clube paranaense e tornou-se titular indiscutível da equipe. Aos 19 anos, o zagueiro passou a ser considerado uma das principais promessas da posição no futebol brasileiro.

Suas boas atuações também ultrapassaram as fronteiras do futebol brasileiro, em setembro, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, convocou o jovem pela primeira vez.

A valorização do atleta também é notada por clubes do exterior. No final de setembro Arthur recebeu uma proposta de 21 milhões de euros do Tottenham da Inglaterra, mas foi recusada pelo Furacão, que pede por volta de 30 milhões de euros pelo atleta.

TOP 10

O levantamento do Transfermarkt apontou que seis jogadores tiveram uma valorização de pelo menos 10 milhões de euros. Kevin Viveros, atacante do Athletico-PR, lidera a lista, com um aumento de 16,5 milhões de euros em seu valor de mercado. Arthur Dias aparece na segunda colocação, valorizando 14,4 milhões de euros.

Na terceira posição está o meio-campista Breno Bidon, do Corinthians, que teve uma valorização de 11 milhões de euros. Em quarto lugar aparece Danilo Santos, do Botafogo. O meio-campista, que esteve presente na Copa do Mundo, valorizou 10 milhões de euros.

Com a mesma valorização, Flaco López, do Palmeiras, e Andrés Gómez, do Vasco, ocupam a quinta e a sexta colocações, respectivamente.

Completam a lista o goleiro Otávio, do Cruzeiro, que valorizou 9,7 milhões de euros; o zagueiro Jonathan Jesus, também do Cruzeiro, com uma valorização de 9,5 milhões; e os meio-campistas Evertton Araújo, do Flamengo, e Gabriel Bontempo, do Santos, que tiveram aumentos de 9 milhões e 7 milhões de euros, respectivamente.

