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Jogo decisivo

Órgão Especial do TJRJ confirma Vasco x Boca Juniors no Maracanã

Decisão foi tomada por unanimidade

Agência Brasil

19/10/2026 - 23h00
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O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) em sessão realizada nesta segunda-feira, (19), decidiu, por unanimidade, que a partida válida pela semifinal da Copa Sul-Americana entre Vasco da Gama e Boca Juniors será realizada nesta terça-feira, (20), às 21h30, no Estádio Jornalista Mário Filho – Maracanã. O órgão especial é formado pelos 25 desembargadores mais antigos do tribunal.

Durante o seu voto, o relator Joaquim Domingos ratificou o seu entendimento, do último dia 13 de outubro, no sentido de restabelecer a decisão que deferiu a tutela recursal antecipada, determinando à Fla-Flu Serviços S.A que efetivasse a disponibilização do Maracanã para a realização do jogo válido pelas semifinais da Sul-Americana 2026.

De acordo com o magistrado, “os ingressos para a partida entre Vasco e Boca Juniors já tinham sido comercializados" e "o jogo de basquete entre Flamengo e Botafogo, incialmente agendado para a mesma data no Maracanãzinho, foi transferido para o Tijuca Tênis Clube”.

Para que a partida fosse realizada no Maracanã, ocorreram quase três semanas de batalhas judiciais entre o Vasco da Gama e o Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do estádio.

Na terça-feira passada (13), no jogo de ida, o Vasco venceu o Boca Juniors, no estádio da Bombonera, em Buenos Aires por 1 a 0 e se classificou para a decisão da Copa Sul-Americana, com a vantagem do empate, no Maracanã.

Os ingressos colocados à venda pelo Vasco da Gama se esgotaram rapidamente, após a decisão final da Justiça do Rio. O clube não divulgou o número de ingressos vendidos, mas a estimativa é que a comercialização tenha atingido os 65 mil bilhetes.

Vitória

Corinthians abre Libertadores Feminina com vitória sobre Colo-Colo

Campeãs das últimas três edições, Brabas miram 7º título do torneio

15/10/2026 23h00

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Foto: Rebeca Reis / Conmebol

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Corinthians iniciou com vitória a caminhada em busca do sétimo título - o quarto consecutivo - da Libertadores Feminina, que está sendo disputada em Quito (Equador). Nesta quinta-feira (15), as Brabas derrotaram o Colo-Colo (Chile) por 2 a 0 no Estádio Casa Blanca, pelo Grupo A da competição. Foi o primeiro jogo desde o vice do Campeonato Brasileiro para o São Paulo, há 12 dias.

O próximo compromisso do Timão será neste domingo (18), às 21h (horário de Brasília), contra o Caracas, novamente no Casa Blanca. O time venezuelano, porém, ainda não chegou ao Equador e relatou dificuldades para aprovação dos vistos das atletas para entrada no país.

A Confederação Sul-Americana (Conmebol) adiou a estreia do Caracas, contra o colombiano Santa Fe, que seria nesta quinta (15), para meia-noite de sábado (17), no Casa Blanca. Questionada pela Agência Brasil, a assessoria de imprensa da entidade sul-americana informou que a partida diante do Corinthians não teve alterações e que a previsão de chegada das venezuelanas é na manhã desta sexta-feira (16).

A técnica Emily Lima poupou algumas titulares habituais das Brabas para a estreia. Após defenderem a seleção brasileira nos amistosos contra a Argentina, a volante Duda Sampaio e a atacante Jhonson iniciaram o jogo no banco de reservas, assim como a meia Gabi Zanotti. O trio deu lugar, respectivamente, a Dayana Rodríguez, Andressa Alves e Letícia Monteiro.

As alvinegras se lançaram a frente e abriram o marcador cedo. Aos quatro minutos, Andressa Alves evitou a perda da posse na intermediária e lançou Vic Albuquerque. A atacante ganhou da zagueira Ángela Clavijo na velocidade e bateu da entrada da área, no canto da goleira Ryann Torrero.

O time chileno, comandado pela brasileira Tatiele Silveira, tentou a reação com lançamentos buscando Yenny Acuña pela esquerda, às costas de Thaís Regina. Aos 12, ela driblou a zagueira, mas o chute, cruzado, saiu rente à trave. Sete minutos depois, a atacante invadiu a área e finalizou na saída de Lelê, mas a goleira corintiana fez ótima defesa.

À medida que a primeira etapa transcorreu, as equipes acumularam erros. As jogadoras sentiram o peso dos 2.850 metros de altitude de Quito e encontraram dificuldades para encaixar os passes decisivos.


O Corinthians voltou do intervalo com três mudanças. Entraram Duda Sampaio e as atacantes Ivana Fuso e Jaqueline nos lugares, respectivamente, de Letícia Monteiro, Gi Fernandes (que é lateral-direita) e Belén Aquino. Aos 18 minutos, Emily ainda colocou Ariel Godoi, mais uma jogadora de ataque, na vaga de Dayana Rodríguez.

Mesmo com tantas trocas, foi necessário um pênalti para que o Corinthians, enfim, desencantasse. Aos 20 minutos, Jaqueline foi derrubada na área pela lateral Anaís Cifuentes. Após nada assinalar em campo, a árbitra equatoriana Jennifer Canchingre reviu o lance no vídeo e marcou a infração. A própria atacante - outra do Timão que estava com a seleção brasileira - cobrou e ampliou o placar.

O segundo gol deu às Brabas a tranquilidade para administrar o resultado positivo. Ainda houve tempo para a volante Ana Vitória entrar em campo no lugar de Andressa Alves, em troca para reforçar a marcação alvinegra nos minutos finais e garantir os três pontos.

XV Copa Pantanal

Copa Pantanal Estadual tem duas decisões nesta sexta-feira; entrada gratuita

Cronograma também prevê seis confrontos eliminatórios do Estadual sub-16

15/10/2026 14h00

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Foto: Divulgação

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Com entrada franca, as finais sub-15 e sub-19 da XV Copa Pantanal Estadual de Vôlei serão disputadas nesta sexta-feira (16), no Ginásio de Esportes Pezão, em Campo Grande. 

Além dos confrontos decisivos, o croograma também prevê, no sábado (17), seis confrontos eliminatórios do Estadual sub-16.

Nesta categoria, são oito equipes de cinco municípios: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Nova Andradina.

Conforme a Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS) as partidas que definirão as posições do 1º ao 6º lugar desta categoria serão realizadas no dia 28 de novembro de 2026, com locais e horários a serem definidos. 

Confrontos 

Finais da XV Copa Pantanal (Sexta-feira – 16/10)

  • Final Sub 15 Feminina  -  AE Campo Grande Vôlei x Escolinha Pezão - 14h 
  • Final Sub 19 Feminina - AE Campo Grande Vôlei x Escola SESI - 15h30
  • Final Sub 15 Masculina - Escolinha Leomar x Escolinha Pezão - 17h
  • Final Sub 19 Masculina  - Escolinha Pezão x AE Campo Grande Vôlei - 18h30

Estadual Sub-16 Feminino (Quartas de Final e Classificação)

Quartas de Final    

  • AE Campo Grande Vôlei x ACV Calvoso - 08h
  • Escola SESI x Esporte Ágil - 09h30   
  • Escolinha Pezão x Escolinha Leomar  - 14h
  • UNITRÊS x EVB – Nova Andradina - 15h30 

Decisão de 7º/8º Lugar    Jogo 1 - 19h

Decisão de 7º/8º Lugar    Jogo 2 - 20h30

Domingo (18) – Semifinais

  • 09h    Semifinal 1
  • 10h30    Semifinal 2

Saiba* 

O ginásio está localizado na Rua 13 de Julho, 185, Centro. 

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