Esportes

2 de Mayo

Às vesperas da estreia na Libertadores, time da fronteira treina no Brasil

Clube situado na fronteira com Ponta Porã se tornará a 13ª equipe paraguaia a estreia no certame

Alison Silva

Alison Silva

04/02/2026 - 13h30
Às vésperas de estrear na Copa Libertadores, o Club Sportivo 2 de Mayo decidiu treinar no Estádio Municipal Aral Moreira, situado no lado brasileiro da fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. 

A escolha por "refúgio" em terras brasileiras ocorreu para preservar o gramado do Estádio Río Parapití, onde o "Galo Norteño" recebe o Alianza Lima, do Peru, às 20h30, desta quarta-feira (4), confronto válido pela 1ª fase da competição. 

Além de poupar o campo de jogo, a tática escolhida pelo treinador Eduardo Ledesma é vista como uma maneira de blindar o elenco dos olhares curiosos do rival peruano, que já está na fronteira. 

Com 90 anos de história, 2 de Mayo se tornou o décimo terceiro clube paraguaio a participar do torneio de clubes mais prestigiado do continente e o quarto a representá-lo fora da área metropolitana do Paraguai.

A história do país vizinho na competição teve início em 1960 com o Olimpia, tricampeão da competição (1979, 1990, 2002) seguido pelo Cerro Porteño, Guaraní, Libertad, Sportivo Luqueño, Sol de América, Nacional e Atlético Colegiales.

Neste século, também marcaram presença o 12 de Octubre de Itauguá, o Tacuary, o Deportivo Capiatá e o Sportivo Trinidense. 

Por conta do ranking da Conmebol, o caminho do 2 de Mayo até a fase de grupos será longo. A equipe disputa a Pré-Libertadores. Se avançar à segunda fase, enfrentará o Sporting Cristal, do Peru. Em caso de nova classificação, encara o vencedor do confronto entre Carabobo, da Venezuela, e Huachipato, do Chile.

Reforma

Palco da partida, o estádio passou por reforma, que contou com aporte da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). A entrega foi realizada ao longo da última semana e contou com a presença de Alejandro Domínguez, presidente da instituição. 

Entre as principais intervenções, o espaço com capacidade para 25 mil pessoas passou por reforma completa de ambos os vestiários, e da arbitragem, com foco em mais conforto e funcionalidade. A sala de imprensa também passou por modernização total. Outro destaque foi a construção de uma área de hospitalidade com capacidade para 150 pessoas, destinada a patrocinadores e convidados especiais.

O time "pedrojuanino" garantiu vaga na primeira fase da Libertadores após o vice-campeonato da Copa do Paraguai, em novembro do ano passado. A classificação inédita foi herdada após o rebaixamento nacional do campeão General Caballero.

Competição

A Libertadores 2026 será disputada até 13 de março. Botafogo e Bahia são os representantes brasileiros nesta etapa. Caso avancem, entram no Pote 4 do sorteio da fase de grupos, que será realizado no dia 18 de março.

O sorteio definirá os grupos a partir dos potes organizados pelo ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de clubes brasileiros no torneio. Os times mais bem posicionados no ranking têm a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa.

Onde assistir?

A transmissão do confronto entre equipes de Paraguai e Peru será feita pela ESPN. Além disso, também será possível acompanhar o confronto pelo serviço de streaming Disney+.

Prováveis escalações 

2 de Mayo: Martínez; Davalos, Sosa, Barreto e Ibarrola; Alfonso, Coronel, Óscar Romero e Gaona; Cáceres e Díaz. Técnico: Eduardo Ledesma.

Alianza Lima: Viscarra; Montenegro, Garcés, Antoni e Carbajal; Vélez, Chavez e Gaibor; Castillo, Gentile e Paolo Guerrero. Técnico: Pablo Guede.

Saiba*

Fundado em 6 de dezembro de 1935, o clube homenageia os combatentes da infantaria paraguaia da Guerra do Chaco, disputada entre 1932 e 1935. Entre suas conquistas estão o título da segunda divisão paraguaia em 2005 e dois da Primera División B, em 2011 e 2017. Em março de 2025, a equipe também disputou a Copa Sul-Americana, sendo eliminada pelo Guaraní, do Paraguai. 

 

Assine o Correio do Estado

Esportes

A popularidade das plataformas de jogos online no Brasil

03/02/2026 10h15

As plataformas de jogos online estão ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Este crescimento é impulsionado por avanços tecnológicos e mudanças econômicas. A segurança e a inovação são fatores que atraem muitos jogadores.

 

Nos últimos anos, você deve ter percebido um aumento no interesse por plataformas de jogos online no Brasil.

Este fenômeno é resultado de avanços tecnológicos e mudanças econômicas que tornam o ambiente mais favorável para esses desenvolvimentos.

As plataformas de jogos, como os cassinos online, estão se tornando mais acessíveis e atraentes para os jogadores brasileiros, oferecendo uma experiência aprimorada e segura.

Essa tendência reflete uma mudança nos hábitos dos jogadores, que agora valorizam cada vez mais a inovação e a segurança em suas escolhas de entretenimento online.

Além disso, muitos jogadores estão explorando as vantagens de um crypto casino, que oferece transações seguras e anônimas.

Crescimento das plataformas de jogos online

O mercado de jogos online no Brasil está em expansão, com plataformas oferecendo uma variedade de opções que atendem às demandas por inovação e segurança.

A privacidade das transações é um atrativo significativo, especialmente para aqueles que valorizam a confidencialidade nas operações financeiras online.

A facilidade com que você pode realizar transações sem comprometer informações pessoais tornou essas plataformas ainda mais populares.

A velocidade nas transações também é um diferencial competitivo.

Os jogadores estão sempre em busca de experiências sem interrupções, e as novas tecnologias permitem que as operações sejam realizadas quase instantaneamente.

Isso não só melhora a experiência do usuário, mas também aumenta a confiança na plataforma.

À medida que essas tecnologias continuam a evoluir, espera-se que mais jogadores migrem para essas plataformas inovadoras, procurando experiências dinâmicas e seguras.

Mudanças no comportamento dos jogadores

As novas plataformas de jogos têm um impacto significativo no comportamento dos jogadores brasileiros.

Com a introdução dessas tecnologias, você provavelmente observou uma mudança na forma como interage com os jogos online.

As plataformas estão se tornando mais do que apenas locais para apostar; elas são comunidades onde você pode interagir e compartilhar experiências com outros jogadores.

Essa interação social é amplamente facilitada por avanços tecnológicos que tornam a experiência mais envolvente e personalizada.

Novos jogadores são atraídos pela promessa de inovação constante e pelas oportunidades únicas oferecidas por essas plataformas.

Como resultado, o mercado brasileiro está se transformando em um ambiente vibrante onde tanto veteranos quanto novatos podem explorar novas formas de entretenimento digital.

Perspectivas para o futuro do mercado de jogos

Olhando para o futuro, as perspectivas para as plataformas de jogos no Brasil são promissoras.

Você verá cada vez mais inovações destinadas a melhorar a experiência do usuário e garantir transações seguras e rápidas.

No entanto, desafios permanecem, como a necessidade de regulamentação adequada para proteger os interesses dos jogadores enquanto promove o crescimento sustentável do setor.

Esses desafios oferecem oportunidades para desenvolvedores e reguladores colaborarem na criação de um ambiente seguro e atrativo para todos os envolvidos.

Com o tempo, espera-se que essas plataformas continuem a moldar o futuro do mercado brasileiro de jogos, proporcionando experiências enriquecedoras e seguras para uma base crescente de usuários entusiastas.

Esportes

Ex-seleção brasileira detona Vini Júnior: 'Atleta limitado, não é um cara decisivo'

Vinicius Júnior foi eleito o melhor do mundo pela Fifa na temporada de 2024

02/02/2026 23h00

Reprodução

Continue Lendo...

O ex-jogador Giovanni deu uma opinião polêmica sobre Vinicius Júnior. O ex-meia do Santos, Barcelona e seleção brasileira afirmou que o atleta do Real Madrid é um jogador "normal".

Vinicius Júnior foi eleito o melhor do mundo pela Fifa na temporada de 2024. Para Giovanni, porém, o atacante do Real Madrid não é um "jogador decisivo".

"(Um jogador) Normal. No Real ele tem uma outra importância. É um atleta limitado. É mais drible em velocidade. Só. Se você colocar um cara forte e rápido com ele, para mim, ele não vai fazer nada", disse Giovanni, em entrevista ao programa Benja Me Mucho, do jornalista Benjamin Bach, no YouTube.

O ex-meia ainda criticou a atual safra de jogadores da seleção brasileira. "(Vinicius Jr.) Vai passar algumas jogadas, sim. Mas ele não é um cara decisivo. Hoje na seleção nós não temos caras decisivos. Sabem jogar, com a bola no pé, mas não tem um cara como nós tínhamos, como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Romário, Ronaldo... não tem", completou.

No último domingo, 1, Vinicius Júnior foi um dos destaques da vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro anotou um golaço no primeiro tempo do jogo.

Giovanni foi revelado no futebol paraense e ganhou projeção nacional com a camisa do Santos. Na Europa, se destacou por Barcelona e Olympiacos, recebendo o apelido de "Messias". Ele disputou a Copa do Mundo de 1998.

