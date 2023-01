Atacante Gilberto deixa Al Wasl e assina com o Cruzeiro até 2024

Esportes

Os vencedores serão revelados no dia 2 de fevereiro em cerimônia na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro (RJ)

O COB anunciou nesta quinta-feira (19) os finalistas do prêmio de Melhor Atleta do Ano nas categorias feminina e masculina, além de dos vencedores em cada uma das 55 modalidades olímpicas.

O ano de 2022 também marcou a participação do Time Brasil nos Jogos Sul-americanos de Assunção, competição em que a delegação nacional liderou o quadro de medalhas com 133 de ouro e 319 no total.

Entre as mulheres, Ana Marcela Cunha (águas abertas), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica artística) repetem a disputa de 2021;

No masculino, Alison dos Santos (atletismo), Filipe Toledo (surfe) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade);

Os vencedores serão revelados no dia 2 de fevereiro em cerimônia na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro (RJ).

Em 2021, os melhores do ano foram os campeões olímpicos Isaquias Queiroz e Rebeca Andrade.

"O esporte olímpico brasileiro teve um desempenho excelente em 2022 e o Prêmio Brasil Olímpico celebrará esses grandes feitos, homenageando atletas, treinadores e a todos que ajudaram a levar o nome do nosso país às primeiras colocações nas competições mais importantes.

Estivemos no pódio em campeonatos mundiais ou equivalentes em 23 oportunidades, o que nos deixa com a certeza de que o investimento feito tem trazido resultados expressivos", declarou o Presidente do COB, Paulo Wanderley.

O processo para a escolha dos indicados a Melhor Atleta do Ano e dos melhores das modalidades foi realizada por um colégio eleitoral formado por jornalistas, dirigentes, a Comissão de Atletas do COB, patrocinadores, ex-atletas e personalidades do esporte.

O público também poderá participar da escolha dos seus atletas favoritos no ano. Já estão abertas as votações populares para o Atleta da Torcida e o Prêmio Inspire. Os perfis de todos os concorrentes estão no site https://pbo.cob.org.br, onde o internauta poderá deixar o seu voto.

Cada pessoa pode votar uma vez por dia e a votação fica aberta até momentos antes do final da cerimônia.

*



CONHEÇA OS VENCEDORES EM CADA MODALIDADE DO PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO 2022



Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

Atletismo - Alison dos Santos

Badminton - Ygor Coelho

Basquete 3x3 - Vitória Marcelino

Basquete 5x5 - Bruno Caboclo

Boliche - Stephanie Migliore Dubbio Martins e Roberta Camargo Rodrigues

Boxe - Beatriz Ferreira

Breaking - Luan dos Santos

Canoagem Slalom - Ana Sátila Vargas

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira

Ciclismo BMX Racing - Paola Reis Santos

Ciclismo Estrada - Ana Vitoria Magalhaes

Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini

Ciclismo Pista - Alice de Melo

Desportos na Neve - Jaqueline Mourão

Desportos no Gelo - Nicole Silveira

Escalada Esportiva - Anja Köhler

Esgrima - Nathalie Moellhausen

Esqui Aquático - Felipe Simioni Neves

Futebol - Richarlison

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Ginástica de Trampolim - Alice Hellem Gomes

Ginástica Rítmica - Geovanna Santos da Silva

Golfe - Frederico Biondi Figueiredo

Handebol - Bruna Aparecida de Paula

Assine o Correio do Estado