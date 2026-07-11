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Ayrton Senna é oficialmente reconhecido como Herói da Pátria

Título de Herói ou Heroína da Pátria é uma homenagem para nomes de destaque com papel relevante na defesa ou na construção do país e foi criado em 1992

Da redação (com informações da Agência Brasil)

11/07/2026 - 15h30
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Tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna foi oficialmente Reconhecido como Herói da Pátria, através da Lei 15.447/2026, que prevê a inscrição do nome do ex-piloto no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria, mantido no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. 

Ayrton Senna herói da Pátria

Essa legislação, já sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi oriunda do Projeto de Lei 789/2024, de autoria do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). A matéria teve relatório favorável do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) e foi aprovada em decisão terminativa pela Comissão de Esporte do Senado, em maio, sem necessidade de votação no Plenário. 

O título de Herói ou Heroína da Pátria é uma homenagem para nomes de destaque com papel relevante na defesa ou na construção do país e foi criado em 1992.

Ayrton Senna conquistou três títulos mundiais de Fórmula 1 (1988, 1990 e 1991) e venceu 41 Grandes Prêmios ao longo da carreira. Em 2023, ele já havia sido declarado Patrono do Esporte Brasileiro. 

Senna morreu tragicamente em um acidente no 1º de maio de 1994, aos 34 anos, durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.

 

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Futebol

Neymar terá reunião com Santos após férias e permanência é incerta; clube quer jogador motivado

Após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, o camisa 10 aproveita férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos

10/07/2026 23h00

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Neymar está de férias com a família após derrota do Brasil

Neymar está de férias com a família após derrota do Brasil Foto: Rafael Ribeiro/CBF

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O Santos definiu a reapresentação de Neymar para o dia 17 de julho. Após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, o camisa 10 aproveita férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos. Apesar da data prevista para retomar as atividades no País, a permanência do atacante no clube santista ainda é uma incógnita.

A diretoria do Santos irá se reunir com Neymar após o retorno dele ao Brasil para saber o que o atacante deseja para o seu futuro. Aos 34 anos, o craque tem contrato com o clube até o fim desde ano. O Estadão apurou que a diretoria entende que precisa do atleta motivado para cumprir o vínculo ainda desfrutando do futebol.

Um dos motivos de Neymar retornar ao Santos, no início de 2025, foi o entendimento de que o futebol brasileiro era o ambiente ideal para o jogador recuperar a forma ideal para ajudar a seleção brasileira na Copa do Mundo. O camisa 10 conviveu com diversas lesões e, apesar de ajudar o time da Baixada a escapar do rebaixamento em 2025, teve atuações aquém do esperado.

Às vésperas da Copa do Mundo, Neymar voltou a enfrentar problemas físicos. Uma lesão na panturrilha direita obrigou o atacante a acelerar a recuperação para ficar à disposição de Carlo Ancelotti.

Já recuperado, atuou por 20 minutos na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, ainda na fase de grupos, e voltou a entrar em campo aos 22 minutos do segundo tempo da derrota por 2 a 1 para a Noruega, pelas oitavas de final. Na partida, marcou de pênalti o gol de honra do Brasil, em um jogo que selou a eliminação da seleção e marcou sua despedida da equipe nacional.

Após a queda do Brasil na Copa, o pai de Neymar fez um apelo ao filho para que continue jogando. "Nunca foi apenas o talento. Nunca foi apenas o esforço. Foi a mão de Deus conduzindo tudo, mesmo quando nós não conseguíamos entender. E é justamente por acreditar nisso que quer lhe fazer um pedido de pai. Filho, continue a jogar futebol. Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável. Deus lhe deu novamente a oportunidade de fazer aquilo que sempre amou", escreveu o pai do camisa 10, responsável por gerenciar a carreira do atacante.

Ainda de acordo com a apuração do Estadão, o Santos está refém da decisão do jogador e não irá criar empecilhos caso não seja da vontade do atleta cumprir o contrato até o fim. O clube, inclusive, se vê em uma posição difícil de forçar qualquer barra porque há uma dívida de R$ 90 milhões com a NR Sports, empresa que gere a imagem do atacante, referente a um adiantamento celebrado em dezembro de 2025.

Em entrevista coletiva após a vitória do Santos no amistoso contra o União São João, no último sábado, o técnico Cuca afirmou que ainda não tinha planos para Neymar, mas que contava com o jogador para o restante da temporada. "A não ser que aconteça alguma coisa extra, ele vai voltar", disse.

Neymar soma 15 partidas pelo Santos em 2026, com seis gols e quatro assistências. O clube está na 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, a duas posições da zona de rebaixamento. O próximo compromisso da equipe será no dia 16, um dia antes da representação do camisa 10, contra o Botafogo, no Rio, pela 19ª rodada.

Segundo o portal The Athletic, braço de esportes do New York Times, Neymar chegou a ser procurado pelo FC Cincinnati, clube da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, antes da Copa do Mundo. Contudo, as conversas com a equipe norte-americana não foram para frente. A menos de seis meses para o fim de seu vínculo com o Santos, o camisa 10 já está livre para assinar pré-contrato com qualquer outra equipe.

lesão

Manchester desiste da contratação do campo-grandense Ederson

Time inglês chegou à conclusão de que ele está com lesão série no joelho e encerrou a negociação. Ederson deve continuar na Atalanta

10/07/2026 17h49

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O volante Ederson, natural de Campo Grande e de origem terena, participou da Copa do Mundo e deve continuar na Itália

O volante Ederson, natural de Campo Grande e de origem terena, participou da Copa do Mundo e deve continuar na Itália

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Depois da comemoração por conta da convocação para a Copa do Mundo, onde participou de dois jogos, o campo-grandense Ederson, recebeu nesta semana uma notícia que certamente não esperava. O Manchester United desisitiu de sua contratação. 

De acordo com a imprensa italiana, os exames indicaram uma situação que gerou preocupação no departamento médico do clube inglês, que passou a analisar com mais cautela um problema no joelho que já havia afetado Éderson na última temporada e, diante do risco, optou por cancelar a negociação.

Com a desistência dos ingleses, o futuro do meio-campista volta a ser uma incógnita. A Atalanta contava com a venda do brasileiro e, agora, avalia os próximos passos, incluindo a possibilidade de manter o jogador no elenco para a sequência da temporada. O jornalista Fabrizio Romano indicou que o atleta seguirá na Itália.

Aos 26 anos, Éderson vinha sendo acompanhado pelo Manchester United após boas atuações pelo clube italiano. Na última temporada, disputou 41 partidas, marcou três gols e deu duas assistências.

O volante campo-grandense de origem terena iniciou a carreira no Cruzeiro e passou pelo Corinthians antes de ganhar destaque nacional em 2021, quando defendeu o Fortaleza por empréstimo. Depois, foi negociado com a Salernitana e chegou à Atalanta.

Éderson fez parte do grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo. O jogador foi convocado após o corte do lateral-direito Wesley, que deixou a competição por causa de uma lesão.

Ele chegou a entrar em campo contra o Haiti, na fase classificatória,  quando o Brasil venceu por 3 a 0. Também entrou em campo contra a Noruega, aos 34 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava empatado sem gols. Depois disso o Brasil levou dois gols marcados por Haland e diminiu com Neymar, de pênalti, sendo eliminado. 

(Com informações do Estadão)

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