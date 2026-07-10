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Manchester desiste da contratação do campo-grandense Ederson

Time inglês chegou à conclusão de que ele está com lesão série no joelho e encerrou a negociação. Ederson deve continuar na Atalanta

DA REDAÇÃO

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10/07/2026 - 17h49
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Depois da comemoração por conta da convocação para a Copa do Mundo, onde participou de dois jogos, o campo-grandense Ederson, recebeu nesta semana uma notícia que certamente não esperava. O Manchester United desisitiu de sua contratação. 

De acordo com a imprensa italiana, os exames indicaram uma situação que gerou preocupação no departamento médico do clube inglês, que passou a analisar com mais cautela um problema no joelho que já havia afetado Éderson na última temporada e, diante do risco, optou por cancelar a negociação.

Com a desistência dos ingleses, o futuro do meio-campista volta a ser uma incógnita. A Atalanta contava com a venda do brasileiro e, agora, avalia os próximos passos, incluindo a possibilidade de manter o jogador no elenco para a sequência da temporada. O jornalista Fabrizio Romano indicou que o atleta seguirá na Itália.

Aos 26 anos, Éderson vinha sendo acompanhado pelo Manchester United após boas atuações pelo clube italiano. Na última temporada, disputou 41 partidas, marcou três gols e deu duas assistências.

O volante campo-grandense de origem terena iniciou a carreira no Cruzeiro e passou pelo Corinthians antes de ganhar destaque nacional em 2021, quando defendeu o Fortaleza por empréstimo. Depois, foi negociado com a Salernitana e chegou à Atalanta.

Éderson fez parte do grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo. O jogador foi convocado após o corte do lateral-direito Wesley, que deixou a competição por causa de uma lesão.

Ele chegou a entrar em campo contra o Haiti, na fase classificatória,  quando o Brasil venceu por 3 a 0. Também entrou em campo contra a Noruega, aos 34 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava empatado sem gols. Depois disso o Brasil levou dois gols marcados por Haland e diminiu com Neymar, de pênalti, sendo eliminado. 

(Com informações do Estadão)

Estadual

Com mudança na liderança, terceira rodada da Série B de MS é finalizada

No encerramento da rodada, o Comercial venceu o São Gabriel e assumiu a segunda colocação

07/07/2026 12h00

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Após três rodadas, União ABC e Comercial ocupam a ponta da tabela e continuam firmes na briga pelo acesso

Após três rodadas, União ABC e Comercial ocupam a ponta da tabela e continuam firmes na briga pelo acesso Foto: Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia

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Com o fim da terceira rodada, o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B vai se aproximando do seu fim, por ser uma competição de tiro curto, restam apenas quatro rodadas para decidir quais as equipes que estarão na elite ano que vem. 

E após três rodadas, União ABC e Comercial ocupam a ponta da tabela e continuam firmes na briga pelo acesso. 

Abrindo a rodada, o 7 de Setembro recebeu no Douradão o Misto de Três Lagoas, e em uma partida movimentada e cheia de gols. 

A equipe douradense superou o Misto por 3 a 1, com gols de Vitor Hugo e Joaquim Neto que marcou duas vezes, do outro lado, Isaac diminuiu para o adversário. 

Com o resultado, o Sete conquistou sua primeira vitória na competição e se aproxima da briga pelo acesso, já o Misto, sofreu sua primeira derrota e continua com seis pontos e vivo na disputa. 

Na sequência, o Taveirópolis recebeu no Jacques da Luz o Aquidauanense, que foi um visitante indigesto, pois superou o Taveira por 1 a 0, o gol solitário foi marcado por Magno Aguiar. 

Com a vitória, a equipe de Aquidauana chega a seis pontos e segue brigando pelas primeiras posições, já o Taveirópolis continua com três pontos. 

Na partida do agora novo líder da competição, o União ABC recebeu a equipe do Campo Grande e venceu sem dificuldades. 

Italo Leite, Erick Fábio e Lucas Rafael, fizeram os gols da vitória por 3 a 0 sobre o Campo Grande, que agora é a única equipe que ainda não venceu no torneio. Por sua vez, o União ABC chegou a seis pontos e assumiu a liderança da competição. 

Para finalizar a rodada, o São Gabriel recebeu no Estádio Jacques da Luz, o time do Comercial e em partida movimentada a equipe comercialina venceu de virada por 3 a 1. 

Os gols foram marcados por Antony Andrade que abriu o placar para o São Gabriel e pelo lado do Comercial, Matheus Moura foi às redes duas vezes e Jobson, aquele ex-Botafogo, fez o terceiro de pênalti. 

Com isso, o Comercial alcançou a segunda colocação com os mesmo seis pontos que o União ABC. 

COMO FICA 

Com o fim da terceira rodada, o União ABC volta à ponta da tabela e na sequência vem o Comercial, Misto e Aquidauanense, todos com seis pontos, porém com saldos de gols distintos. 

Completando a tabela, 7 de Setembro possuí quatro pontos, Taveirópolis e São Gabriel possuem três, enquanto o Campo Grande soma apenas um e é o lanterna da competição. 

Após três rodadas, União ABC e Comercial ocupam a ponta da tabela e continuam firmes na briga pelo acessoReprodução FFMS

Brasileirão Série D

Ivinhema sofre a virada em casa pela Série D

O Azulão do Vale teve um jogador expulso aos 10 minutos do primeiro tempo

07/07/2026 11h00

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Com um a menos, Ivinhema perde em casa para o ASA-AL

Com um a menos, Ivinhema perde em casa para o ASA-AL Reprodução Metrópoles

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Na noite da última segunda-feira (6), o Ivinhema enfrentou no Estádio Saraivão a equipe do ASA de Alagoas, em partida válida pelo 16 avos do Campeonato Brasileiro Série B. O time de MS foi superado por 2 a 1. 

A equipe sul-mato-grossense foi superada pelos alagoanos mesmo após sair a frente do placar e agora na partida de volta, terá que reverter o resultado para avançar para próxima fase. 

O JOGO 

A partida começou eletrizante e logo aos 10 minutos o Ivinhema teve uma baixa grande baixa, o centroavante Tuninho dividiu forte com o jogador adversário e foi expulso pelo juíz da partida. 

Com a desvantagem numérica o Ivinhema precisou repensar sua estratégia para surpreender o ASA. 

E a surpresa veio aos 34 minutos, da primeira etapa. Após cobrança de escanteio na área, a bola sobrou e Rodolfo chegou chutando para abrir o placar do jogo e colocar o Azulão do Vale à frente do placar. 

O restante do primeiro tempo não foi produtivo para ambas as equipes, com jogadas sem perigo e efetividade ao alvo. 

A segunda etapa já foi com um teor a mais de emoção, porém não para o lado da equipe sul-mato-grossense. Com a vantagem numérica ao seu favor, o ASA se lançou ao ataque para buscar o resultado. 

A equipe foi recompensada aos 29 minutos da etapa complementar, após bola cruzada na área, Michel apareceu livre para cabecear e empurrar a bola para o fundo das redes, empatando a partida. 

A virada alagoana veio à poucos minutos do fim, aos 39 minutos, Wesley Costa recebe na infiltração na entrada da grande área, avança e bate firme no canto do goleiro que não conseguiu evitar o gol. Placar final 2 a 1 para o ASA 

NA SEQUÊNCIA 

Apesar da derrota não tem nada perdido para o Ivinhema, o clube agora busca se recuperar e reverter o placar na partida de volta. 

A volta acontece no próximo domingo dia 12, A bola rola às 16h horário de MS, a partida acontece no Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca, Alagoas.
 

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