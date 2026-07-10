Manchester desiste da contratação do campo-grandense Ederson

Estadual

No encerramento da rodada, o Comercial venceu o São Gabriel e assumiu a segunda colocação

Após três rodadas, União ABC e Comercial ocupam a ponta da tabela e continuam firmes na briga pelo acesso Foto: Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia

Com o fim da terceira rodada, o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B vai se aproximando do seu fim, por ser uma competição de tiro curto, restam apenas quatro rodadas para decidir quais as equipes que estarão na elite ano que vem.

E após três rodadas, União ABC e Comercial ocupam a ponta da tabela e continuam firmes na briga pelo acesso.

Abrindo a rodada, o 7 de Setembro recebeu no Douradão o Misto de Três Lagoas, e em uma partida movimentada e cheia de gols.

A equipe douradense superou o Misto por 3 a 1, com gols de Vitor Hugo e Joaquim Neto que marcou duas vezes, do outro lado, Isaac diminuiu para o adversário.

Com o resultado, o Sete conquistou sua primeira vitória na competição e se aproxima da briga pelo acesso, já o Misto, sofreu sua primeira derrota e continua com seis pontos e vivo na disputa.

Na sequência, o Taveirópolis recebeu no Jacques da Luz o Aquidauanense, que foi um visitante indigesto, pois superou o Taveira por 1 a 0, o gol solitário foi marcado por Magno Aguiar.

Com a vitória, a equipe de Aquidauana chega a seis pontos e segue brigando pelas primeiras posições, já o Taveirópolis continua com três pontos.

Na partida do agora novo líder da competição, o União ABC recebeu a equipe do Campo Grande e venceu sem dificuldades.

Italo Leite, Erick Fábio e Lucas Rafael, fizeram os gols da vitória por 3 a 0 sobre o Campo Grande, que agora é a única equipe que ainda não venceu no torneio. Por sua vez, o União ABC chegou a seis pontos e assumiu a liderança da competição.

Para finalizar a rodada, o São Gabriel recebeu no Estádio Jacques da Luz, o time do Comercial e em partida movimentada a equipe comercialina venceu de virada por 3 a 1.

Os gols foram marcados por Antony Andrade que abriu o placar para o São Gabriel e pelo lado do Comercial, Matheus Moura foi às redes duas vezes e Jobson, aquele ex-Botafogo, fez o terceiro de pênalti.

Com isso, o Comercial alcançou a segunda colocação com os mesmo seis pontos que o União ABC.

COMO FICA

Com o fim da terceira rodada, o União ABC volta à ponta da tabela e na sequência vem o Comercial, Misto e Aquidauanense, todos com seis pontos, porém com saldos de gols distintos.

Completando a tabela, 7 de Setembro possuí quatro pontos, Taveirópolis e São Gabriel possuem três, enquanto o Campo Grande soma apenas um e é o lanterna da competição.