Manchester desiste da contratação do campo-grandense Ederson

Depois da comemoração por conta da convocação para a Copa do Mundo, onde participou de dois jogos, o campo-grandense Ederson, recebeu nesta semana uma notícia que certamente não esperava. O Manchester United desisitiu de sua contratação.
De acordo com a imprensa italiana, os exames indicaram uma situação que gerou preocupação no departamento médico do clube inglês, que passou a analisar com mais cautela um problema no joelho que já havia afetado Éderson na última temporada e, diante do risco, optou por cancelar a negociação.
Com a desistência dos ingleses, o futuro do meio-campista volta a ser uma incógnita. A Atalanta contava com a venda do brasileiro e, agora, avalia os próximos passos, incluindo a possibilidade de manter o jogador no elenco para a sequência da temporada. O jornalista Fabrizio Romano indicou que o atleta seguirá na Itália.
Aos 26 anos, Éderson vinha sendo acompanhado pelo Manchester United após boas atuações pelo clube italiano. Na última temporada, disputou 41 partidas, marcou três gols e deu duas assistências.
O volante campo-grandense de origem terena iniciou a carreira no Cruzeiro e passou pelo Corinthians antes de ganhar destaque nacional em 2021, quando defendeu o Fortaleza por empréstimo. Depois, foi negociado com a Salernitana e chegou à Atalanta.
Éderson fez parte do grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo. O jogador foi convocado após o corte do lateral-direito Wesley, que deixou a competição por causa de uma lesão.
Ele chegou a entrar em campo contra o Haiti, na fase classificatória, quando o Brasil venceu por 3 a 0. Também entrou em campo contra a Noruega, aos 34 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava empatado sem gols. Depois disso o Brasil levou dois gols marcados por Haland e diminiu com Neymar, de pênalti, sendo eliminado.
(Com informações do Estadão)