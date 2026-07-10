Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Futebol

Neymar terá reunião com Santos após férias e permanência é incerta; clube quer jogador motivado

Após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, o camisa 10 aproveita férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

10/07/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Santos definiu a reapresentação de Neymar para o dia 17 de julho. Após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, o camisa 10 aproveita férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos. Apesar da data prevista para retomar as atividades no País, a permanência do atacante no clube santista ainda é uma incógnita.

A diretoria do Santos irá se reunir com Neymar após o retorno dele ao Brasil para saber o que o atacante deseja para o seu futuro. Aos 34 anos, o craque tem contrato com o clube até o fim desde ano. O Estadão apurou que a diretoria entende que precisa do atleta motivado para cumprir o vínculo ainda desfrutando do futebol.

Um dos motivos de Neymar retornar ao Santos, no início de 2025, foi o entendimento de que o futebol brasileiro era o ambiente ideal para o jogador recuperar a forma ideal para ajudar a seleção brasileira na Copa do Mundo. O camisa 10 conviveu com diversas lesões e, apesar de ajudar o time da Baixada a escapar do rebaixamento em 2025, teve atuações aquém do esperado.

Às vésperas da Copa do Mundo, Neymar voltou a enfrentar problemas físicos. Uma lesão na panturrilha direita obrigou o atacante a acelerar a recuperação para ficar à disposição de Carlo Ancelotti.

Já recuperado, atuou por 20 minutos na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, ainda na fase de grupos, e voltou a entrar em campo aos 22 minutos do segundo tempo da derrota por 2 a 1 para a Noruega, pelas oitavas de final. Na partida, marcou de pênalti o gol de honra do Brasil, em um jogo que selou a eliminação da seleção e marcou sua despedida da equipe nacional.

Após a queda do Brasil na Copa, o pai de Neymar fez um apelo ao filho para que continue jogando. "Nunca foi apenas o talento. Nunca foi apenas o esforço. Foi a mão de Deus conduzindo tudo, mesmo quando nós não conseguíamos entender. E é justamente por acreditar nisso que quer lhe fazer um pedido de pai. Filho, continue a jogar futebol. Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável. Deus lhe deu novamente a oportunidade de fazer aquilo que sempre amou", escreveu o pai do camisa 10, responsável por gerenciar a carreira do atacante.

Ainda de acordo com a apuração do Estadão, o Santos está refém da decisão do jogador e não irá criar empecilhos caso não seja da vontade do atleta cumprir o contrato até o fim. O clube, inclusive, se vê em uma posição difícil de forçar qualquer barra porque há uma dívida de R$ 90 milhões com a NR Sports, empresa que gere a imagem do atacante, referente a um adiantamento celebrado em dezembro de 2025.

Em entrevista coletiva após a vitória do Santos no amistoso contra o União São João, no último sábado, o técnico Cuca afirmou que ainda não tinha planos para Neymar, mas que contava com o jogador para o restante da temporada. "A não ser que aconteça alguma coisa extra, ele vai voltar", disse.

Neymar soma 15 partidas pelo Santos em 2026, com seis gols e quatro assistências. O clube está na 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, a duas posições da zona de rebaixamento. O próximo compromisso da equipe será no dia 16, um dia antes da representação do camisa 10, contra o Botafogo, no Rio, pela 19ª rodada.

Segundo o portal The Athletic, braço de esportes do New York Times, Neymar chegou a ser procurado pelo FC Cincinnati, clube da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, antes da Copa do Mundo. Contudo, as conversas com a equipe norte-americana não foram para frente. A menos de seis meses para o fim de seu vínculo com o Santos, o camisa 10 já está livre para assinar pré-contrato com qualquer outra equipe.

Esportes

O crescimento e o sucesso dos jogos crash online no mercado nacional

08/07/2026 11h05

Compartilhar

Continue Lendo...

O universo do entretenimento digital passou por transformações profundas nos últimos anos, trazendo novas modalidades de diversão para as telas dos celulares. Entre as opções que mais conquistaram a atenção do público geral, os jogos crash online se destacam pela sua dinâmica veloz e formato inovador, que quebrou o monopólio das tradicionais mesas de cartas e roletas.

Essa modalidade atrai quem busca uma experiência de lazer imediata e intuitiva, onde a agilidade na tomada de decisão dita o ritmo das rodadas diárias. Com regras simples e um forte apelo visual, o formato se consolidou como uma verdadeira febre no mercado nacional de jogos na internet.

Como funciona a mecânica do multiplicador crescente

O funcionamento básico dessa modalidade de entretenimento consiste em acompanhar um elemento visual, como um foguete ou um avião, que começa a subir enquanto um multiplicador numérico aumenta na tela. O grande desafio do participante é decidir o momento exato de encerrar a sua participação na rodada antes que o gráfico pare de subir de forma imprevisível.

Se a retirada for feita a tempo, o saldo investido é multiplicado pelo valor exibido no exato momento da ação. Caso o gráfico sofra a interrupção abrupta antes da retirada, a rodada é reiniciada, gerando um misto de adrenalina e raciocínio lógico que está trazendo aos jogos crash online seu sucesso.

O papel da tecnologia móvel e da conectividade no país

A expansão dessas plataformas está diretamente ligada ao avanço da infraestrutura de telecomunicações e à popularização de aparelhos celulares modernos em todas as regiões do país. A facilidade de acessar uma rodada rápida durante o horário de almoço ou no transporte público transformou o hábito de consumo de mídia do público.

O desenvolvimento tecnológico permitiu que os gráficos funcionassem de maneira fluida mesmo em conexões de internet móvel padrão, garantindo que os usuários tenham uma experiência sem travamentos. Essa acessibilidade técnica garantiu que os jogos crash online chegassem a uma base de utilizadores cada vez mais ampla e diversificada.

O impacto econômico e a nova regulamentação do setor

O crescimento exponencial do mercado de entretenimento digital no território nacional atraiu os olhares de reguladores e movimentou cifras bilionárias nos bastidores econômicos. O processo de regulamentação dessas plataformas avançou de forma decisiva no Congresso nos últimos anos, estabelecendo regras claras de operação, tributação e direitos para os consumidores locais.

Portais jornalísticos de grande alcance acompanham de perto os desdobramentos políticos dessas leis, destacando como o governo planeja arrecadar recursos com o setor. O avanço dessa legislação trouxe ainda mais transparência para o mercado de jogos no país, influenciando diretamente a economia digital e a segurança jurídica de empresas e participantes envolvidos nesse segmento.

Estratégias de controle de saldo e moderação

Embora a imprevisibilidade seja a marca registrada desse formato, muitos participantes utilizam métodos matemáticos para tentar gerenciar os riscos envolvidos nas rodadas. Ferramentas como a retirada automática ajudam a fixar metas realistas, evitando que a ganância fale mais alto no momento da decisão.

Nenhuma estratégia garante ganhos fixos devido à natureza aleatória dos algoritmos, o que reforça a necessidade de encarar a atividade apenas como lazer. Estabelecer limites claros de tempo e orçamento é fundamental para que a experiência com os jogos crash online permaneça saudável e estritamente recreativa.
 

Estadual

Com mudança na liderança, terceira rodada da Série B de MS é finalizada

No encerramento da rodada, o Comercial venceu o São Gabriel e assumiu a segunda colocação

07/07/2026 12h00

Compartilhar
Após três rodadas, União ABC e Comercial ocupam a ponta da tabela e continuam firmes na briga pelo acesso

Após três rodadas, União ABC e Comercial ocupam a ponta da tabela e continuam firmes na briga pelo acesso Foto: Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia

Continue Lendo...

Com o fim da terceira rodada, o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B vai se aproximando do seu fim, por ser uma competição de tiro curto, restam apenas quatro rodadas para decidir quais as equipes que estarão na elite ano que vem. 

E após três rodadas, União ABC e Comercial ocupam a ponta da tabela e continuam firmes na briga pelo acesso. 

Abrindo a rodada, o 7 de Setembro recebeu no Douradão o Misto de Três Lagoas, e em uma partida movimentada e cheia de gols. 

A equipe douradense superou o Misto por 3 a 1, com gols de Vitor Hugo e Joaquim Neto que marcou duas vezes, do outro lado, Isaac diminuiu para o adversário. 

Com o resultado, o Sete conquistou sua primeira vitória na competição e se aproxima da briga pelo acesso, já o Misto, sofreu sua primeira derrota e continua com seis pontos e vivo na disputa. 

Na sequência, o Taveirópolis recebeu no Jacques da Luz o Aquidauanense, que foi um visitante indigesto, pois superou o Taveira por 1 a 0, o gol solitário foi marcado por Magno Aguiar. 

Com a vitória, a equipe de Aquidauana chega a seis pontos e segue brigando pelas primeiras posições, já o Taveirópolis continua com três pontos. 

Na partida do agora novo líder da competição, o União ABC recebeu a equipe do Campo Grande e venceu sem dificuldades. 

Italo Leite, Erick Fábio e Lucas Rafael, fizeram os gols da vitória por 3 a 0 sobre o Campo Grande, que agora é a única equipe que ainda não venceu no torneio. Por sua vez, o União ABC chegou a seis pontos e assumiu a liderança da competição. 

Para finalizar a rodada, o São Gabriel recebeu no Estádio Jacques da Luz, o time do Comercial e em partida movimentada a equipe comercialina venceu de virada por 3 a 1. 

Os gols foram marcados por Antony Andrade que abriu o placar para o São Gabriel e pelo lado do Comercial, Matheus Moura foi às redes duas vezes e Jobson, aquele ex-Botafogo, fez o terceiro de pênalti. 

Com isso, o Comercial alcançou a segunda colocação com os mesmo seis pontos que o União ABC. 

COMO FICA 

Com o fim da terceira rodada, o União ABC volta à ponta da tabela e na sequência vem o Comercial, Misto e Aquidauanense, todos com seis pontos, porém com saldos de gols distintos. 

Completando a tabela, 7 de Setembro possuí quatro pontos, Taveirópolis e São Gabriel possuem três, enquanto o Campo Grande soma apenas um e é o lanterna da competição. 

Após três rodadas, União ABC e Comercial ocupam a ponta da tabela e continuam firmes na briga pelo acessoReprodução FFMS

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Obras da fábrica de celulose da Bracell em MS começam só em 2027
previsão

/ 1 dia

Obras da fábrica de celulose da Bracell em MS começam só em 2027

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3029, quinta-feira (09/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3029, quinta-feira (09/07): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3731, quinta-feira (09/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3731, quinta-feira (09/07): veja o rateio

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7061, quinta-feira (09/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7061, quinta-feira (09/07): veja o rateio

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7061, quinta-feira (09/07)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7061, quinta-feira (09/07)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Juliane Penteado

/ 1 dia

Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Provenzano

/ 2 dias

Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 03/07/2026

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 02/07/2026

O contrato "temporário" que durou onze anos