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Campo Grande recebe medalhistas olímpicos para discutir formação esportiva

Fórum de Formação Esportiva das Capitais 2026 ocorrerá nas 27 capitais do Brasil até o fim de 2028

João Pedro Flores

14/09/2026 - 12h15
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No dia 21 de outubro, Campo Grande recebe o ex-jogador André Heller, campeão olímpico, em 2004, e mundial de voleibol, e a também campeã mundial e medalhista olímpica de basquetebol, em 1996, Magic Paula. Ambos integram o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e participarão do Fórum de Formação Esportiva das Capitais 2026.

O evento reunirá representantes de clubes, federações, confederações, ligas, associações e gestores públicos para discutir a formação de atletas e políticas públicas para o esporte sul-mato-grossense. A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) será responsável pela realização, em parceria com o CBC. O fórum integra um circuito nacional que passará pelas 27 capitais brasileiras até o final de 2028.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 9 de outubro. As vagas são limitadas e os interessados em participar do evento devem se inscrever através deste link (clique aqui). A programação será realizada das 8h30 às 15h30, no Gran Murano Buffet, com palestras, painéis e almoço de networking.

A Funesp será representada pelo diretor-presidente, Maicon Mommad, que participa como palestrante com o tema “A formação esportiva e as políticas públicas de esporte no município de Campo Grande/MS”.

“Para a Funesp, fazer parte desse evento é muito importante porque a gente consegue, juntamente com o CBC, fomentar os clubes da capital para que possam ter melhores estruturas para ofertar aos seus atletas condições de treino, participação em eventos. Isso fortalece a política pública do esporte do município. Representa também colocar o Centro-Oeste, principalmente o Mato Grosso do Sul, nesse cenário, das grandes competições, da formação de grandes clubes e atletas. Campo Grande fica muito feliz em receber esse evento e com certeza será de grande valia”, afirmou o diretor-presidente.

A programação inclui ainda palestra sobre a atuação do CBC no cenário nacional, painel sobre história e legado do esporte, discussão sobre políticas esportivas para entidades públicas e privadas e apresentação do Programa de Formação de Atletas do CBC.

Serviço

Fórum de Formação Esportiva das Capitais 2026

  • Data: 21 de outubro
  • Horário: 8h30 às 15h30
  • Local: Gran Murano Buffet – Avenida Mato Grosso, nº 5.046
  • Inscrições: gratuitas, com vagas limitadas. Para participar, realize a inscrição clicando aqui até 9 de outubro.

Vôlei

Brasil vence 4º jogo e encara Argentina por vaga olímpica no domingo

Líder do Sul-Americano, seleção feminina entra em quadra ao meio-dia

12/09/2026 21h00

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Mauricio Val/FV Imagem/CBV

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A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou o Chile por 3 sets a 0 (25/13, 30/28 e 25/11) neste sábado (12) no Pré-Olímpico Sul-Americano e ficou a uma vitória de garantir presença nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A Amarelinha decide a vaga olímpica contra a Argentina às 12h (horário de Brasília) deste domingo (13), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Ambas as equipes estão invictas na competição de pontos corridos, embora o Brasil leve vantagem por não ter perdido nenhum set em quatro jogos. Já a Argentina tem um ponto a menos por ter superado a Colômbia no tie-break (3 a 2) na segunda partida do torneio. A seleção brasileira é a maior campeã sul-americana com 23 títulos, os últimos 15 consecutivos.

Nesta tarde, a maior pontuador foi a ponteira Julia Bergmann, que anotou 12 ataques e um bloqueio. As brasileiras, comandadas pelo técnico José Roberto Guimarães, ditaram o ritmo de jogo no primeiro set, mas oscilaram na segunda parcial, permitindo que as chilenas liderassem o placar por 23 a 19. Mas as brasileiras reagiram a tempo: salvaram quatro set points e fecharam em 30 a 28. Na parcial seguinte, a Amarelinha sobrou em quadra com ótimas atuações de Gabi e Tainara.

A vitória deste sábado (12) deixou o Brasil a liderança do Sul-Americano, com 12 pontos, seguido pela Argentina (11) e pela Colômbia (4). As três primeiras equipes do torneio já asseguram vaga no Pan-Americano e no Mundial, ambos em 2027.

Campanha do Brasil 

8 de setembro: Brasil 3 x 0 Venezuela - 25/14, 25/13 e 25/19

9 de setembro: Brasil 3 x 0 Peru - 25/16, 25/16 e 25/15

10 de setembro: Brasil 3 x 0 Colômbia - 25/19, 25/18 e 36/34

12 de setembro: Brasil 3 x 0 Chile - 25/13, 30/25 e 25/11

Campanha da Argentina

8 de setembro: Argentina 3 x 1 Peru - 20/25, 25/15, 25/28 e 27/25

9 de setembro: Argentina 3 x 2 Colômbia - 27/29, 25/11, 21/25, 25/23 e 15/8

10 de setembro: Argentina 3 x 0 Chile - 25/21, 25/18 e 25/17

12 de setembro: Argentina 3 x 0 Venezuela - 25/23, 25/20 e 25/21

futebol

Maracanã usará novo tipo de gramado a partir de 2027; entenda

O objetivo da alteração é usar uma espécie de maior resistência do que a anterior

11/09/2026 22h00

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Maracanã terá novo gramado em 2027

Maracanã terá novo gramado em 2027 Foto: Divulgação / Maracanã

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O Consórcio de Flamengo e Fluminense, responsável por realizar a gestão do Maracanã, informou que o estádio passará por mudanças no seu gramado a partir de 2027.

Para a próxima temporada, o local deixará de utilizar a grama "Bermuda Celebration" para passar a usar o tipo "Celebration Hydrid". O objetivo da alteração é usar uma espécie de maior resistência do que a anterior.

Neste ano, Flamengo, Fluminense e outras equipes que atuaram no Maracanã criticaram as condições do gramado. Fred Nantes, CEO do estádio, afirmou em reunião nesta sexta-feira, 11, que reconhece que a situação está abaixo dos padrões esperados.

"A gente reconhece que não está na qualidade que gostaria. É nítido. Nós temos uma frustração grande, mas a gente precisa fazer uma análise criteriosa quando a gente critica o gramado do Maracanã. Sempre baseada em dados técnicos", disse.

De acordo com as informações apresentadas na reunião, fatores climáticos como um inverno mais quente e as fortes chuvas foram algumas das causas da piora da grama do estádio nos últimos anos Densidade vegetal e atividade fisiológica do solo foram outros fatores apontados.

O alto número de partidas no Maracanã também chama atenção. Até o final do mês de setembro, o local já terá recebido 58 jogos em 2026, 29 a mais que o segundo estádio mais utilizado do Brasileirão: o Mineirão, em Belo Horizonte.

"Realmente, o número de jogos é um capítulo extremamente importante. Se a gente comparar com o resto dos jogos do mundo, a diferença é gritante. Esse é um dos fatores que, combinado com outros, fazem a diferença no desgaste de um campo de jogo", completou Fred.

A mudança do gramado será realizada após o final da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, em dezembro. O próximo confronto no local acontece neste domingo, 13, às 17h30 (de Brasília), no duelo entre Flamengo e Corinthians.

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