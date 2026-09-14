Campo Grande recebe medalhistas olímpicos para discutir formação esportiva

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No dia 21 de outubro, Campo Grande recebe o ex-jogador André Heller, campeão olímpico, em 2004, e mundial de voleibol, e a também campeã mundial e medalhista olímpica de basquetebol, em 1996, Magic Paula. Ambos integram o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e participarão do Fórum de Formação Esportiva das Capitais 2026.

O evento reunirá representantes de clubes, federações, confederações, ligas, associações e gestores públicos para discutir a formação de atletas e políticas públicas para o esporte sul-mato-grossense. A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) será responsável pela realização, em parceria com o CBC. O fórum integra um circuito nacional que passará pelas 27 capitais brasileiras até o final de 2028.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 9 de outubro. As vagas são limitadas e os interessados em participar do evento devem se inscrever através deste link (clique aqui). A programação será realizada das 8h30 às 15h30, no Gran Murano Buffet, com palestras, painéis e almoço de networking.

A Funesp será representada pelo diretor-presidente, Maicon Mommad, que participa como palestrante com o tema “A formação esportiva e as políticas públicas de esporte no município de Campo Grande/MS”.

“Para a Funesp, fazer parte desse evento é muito importante porque a gente consegue, juntamente com o CBC, fomentar os clubes da capital para que possam ter melhores estruturas para ofertar aos seus atletas condições de treino, participação em eventos. Isso fortalece a política pública do esporte do município. Representa também colocar o Centro-Oeste, principalmente o Mato Grosso do Sul, nesse cenário, das grandes competições, da formação de grandes clubes e atletas. Campo Grande fica muito feliz em receber esse evento e com certeza será de grande valia”, afirmou o diretor-presidente.

A programação inclui ainda palestra sobre a atuação do CBC no cenário nacional, painel sobre história e legado do esporte, discussão sobre políticas esportivas para entidades públicas e privadas e apresentação do Programa de Formação de Atletas do CBC.

Serviço

Fórum de Formação Esportiva das Capitais 2026