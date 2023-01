Barcelona dá show, vence o Real Madrid e conquista a Supercopa da Espanha

É campeão! O Barcelona venceu o Real Madrid neste domingo (15) com uma atuação soberana, e conquistou o título da Supercopa da Espanha. O placar foi 3 a 1, com gols marcados por Gavi, Lewandowski e Pedri a favor do Barcelona. Benzema descontou para o Real Madrid.

A partida foi disputada no Estádio Rei Fahd, na Arábia Saudita. Destaque individual para o meia espanhol Gavi, que contribuiu com um gol e duas assistências e foi eleito o melhor em campo.

É o 14º título do Barcelona na Supercopa da Espanha, enquanto o Real Madrid conquistou a taça 12 vezes. Foi o primeiro título de Xavi como treinador do Barcelona. Também foi a primeira vez que Lewandowski balançou as redes no ‘El Clásico’.

Apesar da vitória, a vantagem em finais pertence aos merengues. Foi a 16ª decisão na história entre os rivais, com dez vitórias do Real contra seis do Barça.

Em seus próximos compromissos, o Real Madrid recebe o Villarreal na quinta-feira (19), pela Copa do Rei. No mesmo dia e competição, o Barcelona encara o AD Ceuta.

JOGO

Quem tomou conta do primeiro tempo foi o Barcelona, envolvendo o adversário com troca de passes e criando as melhores oportunidades. O Real Madrid pouco produziu.

No retorno do segundo tempo, o Real Madrid até tentou, mas o Barcelona continuou com maior volume de jogo. Após o terceiro gol dos culés, os comandados de Ancelotti esboçaram uma reação, mas não foi suficiente para descontar.

Vinícius Júnior não conseguiu protagonizar grandes lances e esteve muito bem marcado pelos defensores do Barça. Rodrygo entrou no segundo tempo e teve atuação apagada. Éder Militão, por sua vez, falhou no terceiro gol e saiu de campo bastante criticado.

O começo foi estudado, mas a primeira grande chance partiu de Lewandowski. O centroavante finalizou e Courtois fez bela defesa. No rebote, Baldé chutou para fora. Mendy encontra Benzema livre na área. Após cruzamento, o camisa 9 cabeceia com muito perigo e quase abre o placar.

Após saída errada de Rudiger e Camavinga, o Barcelona rouba a bola perto da área, e Lewandowski passa para Gavi que, sozinho na área, apenas tira do goleiro Courtois.

A situação inverteu, desta vez Gavi foi quem deixou Lewandowski na cara do gol. O polonês apenas escorou para o fundo das redes.

Baldé faz boa jogada na esquerda e lança Dembélé do outro lado. O francês sai na frente de Courtois e finaliza, mas o goleiro faz bela defesa com o pé e evita o gol.

O Barcelona fez 3 a 0 com Pedri, que completou cruzamento de Gavi após boa tabela com Lewandowski.

Depois de bate-rebate na grande área, a bola sobrou para Benzema, que fuzilou no fundo das redes de Ter Stegen, após aproveitar um próprio rebote.

