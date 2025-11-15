Bélgica para na defesa do Cazaquistão, fica no empate e adia a classificação para a Copa

Esportes

Gols foram marcados por Estêvão e Casemiro ainda na primeira etapa

A seleção brasileira fez uma de suas melhores apresentações sob o comando de Carlo Ancelotti e não encontrou dificuldades para superar Senegal neste sábado. Em Londres, o Brasil venceu por 2 a 0 e derrubou a invencibilidade de 26 partidas oficiais dos senegaleses e mais de dois anos, até então a maior entre seleções.



Na ausência de Neymar, que é incapaz de jogar em um nível competitivo, Estêvão assumiu a responsabilidade de ser o jogador com maior repertório técnico da equipe. Ágil e habilidoso, o ex-jogador do Palmeiras irritou os zagueiros africanos e abriu o caminho para a vitória com um bonito gol.



Casemiro, um dos poucos remanescentes da última Copa e maior liderança do grupo ao lado de Marquinhos, definiu o resultado. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo, etapa em que esteve irretocável a seleção brasileiro.



A apresentação indica que Ancelotti encontrou uma formação titular. Ou ao menos está perto disso. É bastante provável que os 11 que começaram a partida na capital inglesa estarão na Copa do Mundo. E que parte deles será titular no Mundial sediado no Canadá, Estados Unidos e México. Haverá uma ou outra mudança. Talvez nas laterais. Talvez a entrada de Raphinha, astro do Barcelona imprescindível para a seleção.



Contra um rival importante, o Brasil não cometeu falhas graves como cometera diante do Japão, se impôs, sobretudo na etapa inicial, e construiu o placar graças ao talento de seus meio-campistas e, principalmente, do quarteto ofensivo formado por Rodrygo, Estevão, Matheus Cunha e Vini Jr.



Foram poucos os espaços para os senegaleses, que se enervaram ao não conseguirem jogar e também por não terem sido capazes de parar Estêvão. O ponta canhoto abriu o placar com bonita finalização aos 27 minutos. Casemiro fez o segundo aos 36, em um lance de camisa 9, dentro da área.



Com o veterano e Bruno Guimarães, o meio de campo funcionou e o jogo fluiu no estádio do Arsenal, o Emirates, completamente lotado. Mais de 58 mil assistiram à vitória da equipe pentacampeã, com apoio maciço de brasileiros nas arquibancadas.



A comissão técnica brasileira escolheu encarar seleções africanas para encerrar o ano. Depois de Senegal, o Brasil enfrenta a Tunísia, terça-feira, dia 18, desta vez em Lille, na França. Na próxima Data Fifa, em março, os adversários serão França e Croácia.



FICHA TÉCNICA

BRASIL 2 X 0 SENEGAL



BRASIL: Ederson; Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães (Wesley) e Alex Sandro (Caio Henrique); Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão (Luiz Henrique), Matheus Cunha (João Pedro), Vini Jr (Fabrício Bruno) e Rodrygo (Lucas Paquetá). Técnico: Carlo Ancelotti.



SENEGAL: Édouard Mendy; Alexandre Mendy, Koulibaly, Niakhate e Jakobs; Pape Sarr, Pape Gueye (Ciss), Gana Gueye e Ndiaye (Sabaly); Ismaila Sarr (Cherif Ndiaye) e Sadio Mané (Mbaye). Técnico: Pape Thiaw.



GOLS: Estêvão, aos 27, e Casemiro, aos 36 do 1º tempo.



ÁRBITRO: Jarred Gillett (Inglaterra).



CARTÕES AMARELOS: Antoine Mendy, Koulibaly, Pape Gueye, Casemiro, Gana Gueye.



PÚBLICO: 58.657 torcedores.



RENDA: não disponível.



LOCAL: Emirates Stadium, em Londres.

