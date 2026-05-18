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Neymar está na Copa? Ancelotti anuncia os 26 convocados agora

A espera acabou. O técnico Carlo Ancelotti divulga nesta segunda-feira a lista oficial com os 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

Denis Felipe

Denis Felipe

18/05/2026 - 16h50
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A principal dúvida entre os torcedores gira em torno de Neymar. Recuperado de lesão e novamente em atividade, o camisa 10 vive expectativa sobre presença ou não na lista final de Ancelotti.

Além de Neymar, outros nomes disputam espaço na convocação, incluindo jogadores que atuam na Europa e destaques recentes do futebol brasileiro. A lista marca o início oficial da preparação da Seleção para o principal torneio do futebol mundial.

Confira abaixo os 26 convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo:

Goleiros

  • Alisson (Liverpool)
  • Weverton (Grêmio)
  • Ederson (Fenerbahçe)

Laterais

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Danilo (Flamengo)
  • Wesley (Roma)
  • Douglas Santos (Zenit)

Zagueiros

  • Bremer (Juventus)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Ah-Ahli)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo (Botafogo)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vinicius Júnior (Real Madrid)

A convocação repercute entre torcedores e especialistas, principalmente pela definição dos últimos nomes e possíveis surpresas na lista. A estreia do Brasil na competição acontecerá nos próximos meses, em busca do hexacampeonato mundial.

Goleada

Pantanal goleia Peñarol-AM e abre vantagem no confronto

As pantaneiras venceu o time amazonense por 4 a 1 e fica próximo da classificação no Brasileirão Feminino A3

18/05/2026 12h15

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Em casa, Pantanal goleia e encaminha classificação para a próxima fase do Brasileirão Feminino A3

Em casa, Pantanal goleia e encaminha classificação para a próxima fase do Brasileirão Feminino A3 Reprodução Rede Social

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Em partida válida pela ida das oitavas de finais do Brasileirão A3, o Pantanal recebeu na tarde do último domingo (17), a equipe do Peñarol do Amazonas. O jogo realizado no Estádio Jacques da Luz, terminou em goleada, 4 a 1 para as donas da casa. 

A vitória veio na raça, após saírem atrás do placar e agora com três gols de vantagem para o confronto da volta, o Pantanal pode perder por até dois gols de diferença que ainda sim se classificaria. 

O jogo

A partida começou ligada no 220 e cheia de emoção, logo aos cinco minutos da primeira etapa, o time visitante teve a oportunidade de abrir o placar na bola parada. 

Na batida estava a camisa nove Cecília, que arriscou um chutaço na cobrança de falta, sem chances para a goleira do Pantanal. Abrindo o placar o Peñarol em pleno Jacques da Luz.

Os minutos se passavam e o Pantanal continuava atrás do empate, jogando em casa e controlando mais o jogo, o gol veio aos 29 minutos do primeiro tempo, também na bola parada. 

Após levantamento na área do time amazonense, Sorriso desviou a bola para empatar a partida, deixando a goleira sem chances de defesa.  

Ainda no primeiro tempo a equipe do Pantanal teve a chance de virar a partida, após cruzamento de Emanuelle na área a bola foi desviada e caprichosamente bateu no travessão e saiu. 

A segunda etapa começou com a equipe pantaneira indo para cima e buscando fazer o resultado já no jogo de ida. Os primeiros 10 minutos foram de domínio total das donas da casa, mas faltava efetividade. 

A virada saiu nos pés de Carolina, aos 14 minutos, que após bela jogada acertou um lindo chute de fora da área, sem chances para a goleira Grazia, que nada pôde fazer. 

Conforme o tempo passava, o Pantanal criava cada vez mais chances de gol, porém parava em Grazi, que apesar da derrota, fez uma ótima partida. 

A pressão pantaneira continuou e no final da segunda etapa conseguiu balançar as redes mais duas vezes, após cruzamento rasteiro na área Deise, desviou e fez o terceiro aos 43 minutos. 

E para fechar a conta mais um gol de fora da área, dessa vez quem experimentou arriscar de fora foi a camisa sete, Gabrielle, que acertou um belo chute sem chances de defesa para a goleira, sacramentando a goleada pantaneira em 4 a 1. 

Próximos passos

Com a goleada aplicada em cima do Peñarol-AM, a equipe sul-mato-grossense terá agora duas semanas de preparação até o próximo compromisso, que será a partida de volta.

O jogo acontecerá dia 31 de maio, no Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara no Amazonas. 
 

Roma Open

Sinner vence velho freguês na final do Roma Open e conquista o Career Golden Masters

Com o título na capital italiana, o líder do ranking mundial se juntou ao sérvio Novak Djokovic e é o segundo tenista a vencer todos os nove torneios Masters 1000 desde o início da série, em 1990.

17/05/2026 23h00

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Sinner vence velho freguês na final do Roma Open e conquista o Career Golden Masters

Sinner vence velho freguês na final do Roma Open e conquista o Career Golden Masters Divulgação

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Diante de sua torcida que lotou o Campo Centrale no Foro Itálico, e do presidente da Itália, Sergio Matarella, o tenista Jannik Sinner venceu com facilidade o norueguês Casper Ruud na final do Roma Open por 2 a 0 (duplo 6/4) neste domingo e, com o título, alcançou marcas históricas, algumas inéditas.

Com o título na capital italiana, o líder do ranking mundial se juntou ao sérvio Novak Djokovic e é o segundo tenista a vencer todos os nove torneios Masters 1000 desde o início da série, em 1990. Além do Career Golden Masters, o italiano de 24 anos também ampliou a sequência recorde para 34 vitórias consecutivas em Masters 1000. A melhor marca anterior pertencia a Djokovic, com 31.

Sinner foi imbatível nos Masters 1000 nos últimos seis meses, conquistando também os títulos em Paris, Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri, tornando-se o primeiro jogador na história a vencer cinco e agora seis torneios da série consecutivos.

Com sua décimo troféu de Masters 1000 neste domingo, Sinner se tornou o primeiro campeão italiano em Roma desde Adriano Panatta em 1976. Em todas as decisões de Masters 1000, Sinner não cedeu um set sequer aos adversários.

Ruud disputava uma final em Roma pela primeira vez e buscava sua primeira vitória contra o italiano em cinco confrontos. O domínio Sinner é tão grande e inclui uma vitória acachapante por 6/0 e 6/1 nas quartas de final no Roma Open no ano passado. O norueguês nunca venceu um set contra o italiano, e neste domingo a história se repetiu.

Ex-vice-líder do ranking e atualmente na 25ª posição até conseguiu equilibrar as ações com Sinner no início da final deste domingo. O confronto começou sem quebras até o nono game, quando o italiano confirmou o break point pela primeira vez e abriu 5 a 4. Na sequência, sacou e fechou o primeiro set.

O italiano aproveitou o momento de instabilidade do adversário e logo abriu 2 a 0 no segundo set. Com vantagem no placar, Sinner administrou o jogo e chegou a ter o saque ameaçado no oitavo game, mas manteve o serviço. O italiano confirmou o título sem ceder pontos no 10º game.

Com o título na Itália, Sinner chega a 14.700 pontos no ranking, abrindo uma vantagem de quase 3.000 pontos para o vice-líder, o espanhol Carlos Alcaraz, que tem 11.960 e se recupera de uma lesão no punho direito que o tirou da defesa do título em Roma.

Campeão de Roland Garros em 2024 e 2025, Alcaraz também está fora do Grand Slam francês. Com seu principal rival, contra quem tem 7 vitórias em 17 jogos, afastado do circuito, Sinner amplia suas possibilidades de um novo feito em Paris.

Roland Garros é o único Grand Slam que falta em sua coleção de troféus. Se for campeão do torneio, que começa no dia 24 de maio, o italiano conquista o Career Grand Slam e se iguala a nove lendas, em simples masculino, apenas nove atletas, que atingiram a marca.

Na Era Aberta, a partir de 1968, cinco tenistas foram campeões dos quatro Grand Slams: Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic e Alcaraz.

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