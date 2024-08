Olimpíadas 2024: Bia Souza faz judô alcançar o 2º lugar em ouro olímpico para o Brasil

Beatriz Souza conquistou nesta sexta-feira (2) a quinta medalha de ouro do judô brasileiro na história dos Jogos Olímpicos.

Bia se juntou a Rafaela Silva (2016), Sarah Menezes (2012), Rogério Sampaio (1992) e Aurélio Miguel (1988) como medalhistas de ouro. Os cinco são os únicos judocas brasileiros a subirem no lugar mais alto do pódio.

Apenas a vela tem mais medalhas de ouro, com oito. O judô igualou atletismo e vôlei. Ambas modalidades também obtiveram o melhor resultado possível para o Brasil cinco vezes.

O judô é o esporte que mais entregou medalhas olímpicas ao Brasil na história. Ao todo, os atletas da modalidade renderam 27 pódios ao país. Além dos cinco ouros, são quatro pratas e 18 bronzes.

OURO HISTÓRICO DE BIA SOUZA

Beatriz Souza dominou a segunda judoca do ranking mundial, a israelense Raz Hershko, durante praticamente a luta inteira. Ela acerou um waza-ari com apenas 44 segundos de luta. Depois, a brasileira evitou todas as pegadas perigosas da adversária e, quando foi ameaçada, evitou as quedas ficando de lado ou de costas. Por fim, administrou o final da luta com duas punições sofridas.

Ela superou a número 1 do mundo no caminho rumo ao ouro. Bia derrotou a francesa Romane Dick na semifinal, encaixando um golpe e derrubando-a, que se salvou com uma virada de corpo do ippon. Mas, no solo, a brasileira a imobilizou e garantiu a vitória para ir à final.

*Informações da Folhapress