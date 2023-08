Botafogo anuncia contratação do atacante Diego Costa

ESTADUAL SUB-20

Neste final de semana foi definido as equipes finalistas do Estadual sul-mato-grossense Sub-20

Decisão das semifinais do Campeonato sul-mato-grossense Sub-20 terminaram com a classificação a final da competição do União ABC de Campo Grande e do Ivinhema Futebol Clube.

Além de chegarem na final do Estadual, ambas as equipes conquistaram vagas para representarem Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024, a principal competição do futebol de base do Brasil.

A classificação do Ivinhema foi diante do Operário Futebol Clube, no primeiro jogo da decisão, o Azulão do Vale venceu o Galo por 3 a 0, em Ivinhema, e na partida de volta disputada neste sábado(12), no Estádio Jacques da Luz, a equipe do interior garantiu o empate em 1 a 1 nos minutos finais da partida.

Os gols da partida foram marcados pelo atacente André Fune do Operário, e pelo meia João Castello do Ivinhema.

Está foi a primeira vez que o Ivinhema disputou em sua história a competição na categoria sub-20, e consequentemente, o Azulão do Vale será um dos estreantes na Copinha do ano que vêm.

O União ABC que venceu o 1º jogo das semifinais em Campo Grande, por 3 a 1, garantiu a classificação a final na manhã deste domingo(13), eliminando o Operário Atlético Caarapoense, na cidade de Caarapó, em empate por 2 a 2.

Os gols do jogo foram marcados pelo Vitor do União ABC e pelo Antony do Operário Caarapoense, que marcaram os dois gols de suas equipes.

O tricolor campo-grandense é Petracampeão do Estadual Sub-20, e após o resultado diante do Tigre do Vale, estará disputando a Copinha em São Paulo pela quinta vez seguida.

