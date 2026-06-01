McLaren revela pintura especial para celebrar milésimo GP na Fórmula 1 em Mônaco

Série D

A última rodada da fase grupos vai ser decisiva para decidir quem irá se classificar

Com gols de Alex Choco e Einstein, Operário bate o CRAC-GO e segue vivo na competição Foto: Facebook Oficial/OFC

A fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D vai se aproximando do fim, com nove partidas disputadas até o momento, quis o destino reservar para a última rodada, quais os times que irão fazer companhia ao Uberlândia na próxima fase.

No último domingo (31) as equipes de Mato Grosso do Sul, foram à campo para disputar mais uma rodada da Série D, na ocasião ambas as equipes jogaram em casa, porém com resultados diferentes.

O Operário venceu o time do CRAC, de Goiás, no Estádio Jacques da Luz, por 2 a 0, enquanto o Ivinhema, jogando no Saraivão, empatou em 1 a 1 com a equipe do Uberlândia.

OPERÁRIO 2 X 0 CRAC

Na partida do primeiro turno, quando as equipes se enfrentaram em Catalão, Goiás, terminou empatado em 0 a 0, na ocasião, o goleiro Luiz Felipe do Galo fez ótimas defesas para garantir o empate.

O jogo realizado no domingo, valia muito para as duas equipes, para o CRAC, valia a classificação, que conseguiria com um simples empate, para o Operário era jogo de vida ou morte, visto que o time se encontra em situação delicada na competição.

Antes do confronto, o Galo da Capital havia conquistado 6 pontos em oito jogos e qualquer resultado que não fosse a vitória, o time seria eliminado ainda na primeira fase.

Precisando do resultado, o primeiro tempo foi movimentado, porém sem efetividade por parte das duas equipes, dessa forma a primeira etapa terminou sem gols no placar.

O segundo tempo foi mais intenso, precisando do resultado o time operariano foi para cima em busca da vitória, Alex Choco saiu do banco para fazer a diferença.

O Galo abriu o placar com o artilheiro Alex Choco, aos 18 minutos da etapa complementar, que após boa trocas de passes, Danilinho recebe na esquerda e cruza para área, encontrando o centroavante que apareceu por trás da zaga e testou firme para abrir o placar no Jacques da Luz.

O segundo gol da partida saiu aos 39 minutos, após roubada de bola no campo de defesa, Luizinho recebeu no meio de campo e puxou o contra-ataque para o Operário.

Na entrada da grande área, ele tocou para Einstein que próximo a linha de fundo chutou sem ângulo, a bola desviou no marcador e tirou todas as chances de defesa do goleiro adversário que nada pôde fazer.

E a partida terminou com comemoração nas arquibancadas do Jacques da Luz, com a vitória o Operário ainda sonha com a classificação e depende apenas de si para avançar à próxima fase.

Ivinhema 1 x 1 Uberlândia

No outro confronto do grupo, Ivinhema e Uberlândia se enfrentaram no Estádio Saraivão e o Aulão do Vale, buscava repetir o feito do primeiro turno e vencer a equipe mineira, na ocasião o jogo terminou 2 a 1 para o time sul-mato-grossense.

As equipes foram a campo com objetivos distintos, o Uberlândia buscava garantir a primeira colocação, pois entrou em campo já classificado, enquanto o Ivinhema buscava garantir a vaga antecipada, o que não aconteceu devido aos outros resultados.

A primeira etapa da partida, não proporcionou grandes emoções, com um jogo muito truncado no meio e sem efetividade nas finalizações.

Ivinhema foi mais controlado, não possuindo muito a posse de bola durante o primeiro tempo e vendo o Uberlândia levar mais perigo perigo à meta defendida pelo goleiro Neto.

A segunda etapa começou com o Ivinhema levando mais perigo, mas foi a equipe do Uberlândia que abriu o placar, após cobrança de falta para área o meia Thomaz Bastos desviou a bola para o gol, fazendo o 1 a 0 aos 18 minutos.

O empate não demorou para vir, após bate e rebate na grande área da equipe mineira, a bola sobrou para Willian que chutou e igualou o placar em 1 a 1, aos 26 minutos da etapa final.

Sem muitas emoções a partida terminou com a igualdade no placar, fazendo com que cada equipe levasse um ponto para casa.

Classificação

Com os resultados do fim de semana, o grupo A11 ficou completamente aberto para a última e decisiva rodada, o Uberlândia já está classificado e assistirá de camarote a definição dos outros três classificados.

Para avançar de fase os times de MS depende apenas de si para se classificar, veja os cenários:

A equipe do Operário, vai a Minas Gerais para enfrentar o time do Betim, que é segundo colocado com 12 pontos, três a mais que o Galo e apenas a vitória interessa, se vencer por 2 ou mais gols, a equipe se classifica sem depender de outros resultados. Em caso de empate ou derrota, o time dá adeus a competição ainda na primeira fase.

Para o Ivinhema o conta é ainda mais simples, um simples empate com o CRAC em Goiás, já garante a classificação para ambas as equipes. Se vencer, também se classifica e em caso de derrota, terá que torcer contra o Operário para avançar.

Reprodução: Flashscore

Confira os confrontos da última rodada:

Uberlândia x ABECAT Ouvidorense;

CRAC x Ivinhema;

Betim x Operário.

Os times à esquerda jogam em casa, todas as partidas acontecem de forma simultânea. Os jogos serão no dia 14/06 e começarão às 15:00, horário de Mato Grosso do Sul.

