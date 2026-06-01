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McLaren revela pintura especial para celebrar milésimo GP na Fórmula 1 em Mônaco

Equipe vai apresentar ao público uma pintura especial nas cores laranja papaya e preta apresentando ainda um grande número "1000"

Estadão Conteúdo

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01/06/2026 - 23h00
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A McLaren revelou nesta segunda-feira um design de pintura exclusiva para o seu carro (batizado de "A McLaren nunca desiste") em comemoração pela milésima corrida da equipe na categoria. A marca será alcançada no próximo fim de semana, em Mônaco, exatamente o mesmo palco de sua primeira largada, que aconteceu no ano de 1966.

Para celebrar este número de provas disputadas tão expressivo, a equipe vai apresentar ao público uma pintura especial nas cores laranja papaya e preta apresentando ainda um grande número "1000" nas laterais do MCL40.

"Em toda a pintura há referências à nossa rica história com detalhes ocultos que reconhecem marcos importantes desde a nossa primeira corrida, vitória e títulos de campeonato até a tríplice coroa e o nosso pit stop recorde mundial", divulgou a escuderia

A equipe disputou seu primeiro grande prêmio da história justamente em Mônaco, em 1966, sendo guiado pelo seu fundador, o neozelandês Bruce McLaren. A partir daí foi sendo construída uma trajetória de brilho na Fórmula 1. Neste período, vieram 203 vitórias, 561 pódios, dez títulos do mundial de construtores e 13 de pilotos.

Para marcar a ocasião, Lando Norris e Oscar Piastri vão estar na pista com macacões especiais para manter uma linguagem visual com o design que os carros vão apresentar pelas ruas de Monte Carlo na próxima etapa do calendário da mais nobre categoria da F-1.

Na quinta-feira, a escuderia vai exibir ainda o seu primeiro carro de F-1, o McLaren M2B, seu primeiro modelo, para ficar ao lado do monoposto atual. Após um começo hesitante, a escuderia vem reagindo na competição e ocupa o terceiro lugar no Mundial de Construtores.

A liderança da classificação do Mundial de Construtores deste ano está com a Mercedes, que figura com folga na primeira posição ao contabilizar 219 pontos. A Ferrari vem na segunda colocação com 147 e a McLaren fecha o Top-3 com 106 pontos até aqui.

Série D

Operário vence em casa, enquanto o Ivinhema empata pela Série D

A última rodada da fase grupos vai ser decisiva para decidir quem irá se classificar

01/06/2026 10h35

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Com gols de Alex Choco e Einstein, Operário bate o CRAC-GO e segue vivo na competição

Com gols de Alex Choco e Einstein, Operário bate o CRAC-GO e segue vivo na competição Foto: Facebook Oficial/OFC

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A fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D vai se aproximando do fim, com nove partidas disputadas até o momento, quis o destino reservar para a última rodada, quais os times que irão fazer companhia ao Uberlândia na próxima fase. 

No último domingo (31) as equipes de Mato Grosso do Sul, foram à campo para disputar mais uma rodada da Série D, na ocasião ambas as equipes jogaram em casa, porém com resultados diferentes. 

O Operário venceu o time do CRAC, de Goiás, no Estádio Jacques da Luz, por 2 a 0, enquanto o Ivinhema, jogando no Saraivão, empatou em 1 a 1 com a equipe do Uberlândia. 

OPERÁRIO 2 X 0 CRAC 

Na partida do primeiro turno, quando as equipes se enfrentaram em Catalão, Goiás, terminou empatado em 0 a 0, na ocasião, o goleiro Luiz Felipe do Galo fez ótimas defesas para garantir o empate. 

O jogo realizado no domingo, valia muito para as duas equipes, para o CRAC, valia a classificação, que conseguiria com um simples empate, para o Operário era jogo de vida ou morte, visto que o time se encontra em situação delicada na competição. 

Antes do confronto, o Galo da Capital havia conquistado 6 pontos em oito jogos e qualquer resultado que não fosse a vitória, o time seria eliminado ainda na primeira fase. 

Precisando do resultado, o primeiro tempo foi movimentado, porém sem efetividade por parte das duas equipes, dessa forma a primeira etapa terminou sem gols no placar. 

O segundo tempo foi mais intenso, precisando do resultado o time operariano foi para cima em busca da vitória, Alex Choco saiu do banco para fazer a diferença. 

O Galo abriu o placar com o artilheiro Alex Choco, aos 18 minutos da etapa complementar, que após boa trocas de passes, Danilinho recebe na esquerda e cruza para área, encontrando o centroavante que apareceu por trás da zaga e testou firme para abrir o placar no Jacques da Luz. 

O segundo gol da partida saiu aos 39 minutos, após roubada de bola no campo de defesa, Luizinho recebeu no meio de campo e puxou o contra-ataque para o Operário. 

Na entrada da grande área, ele tocou para Einstein que próximo a linha de fundo chutou sem ângulo, a bola desviou no marcador e tirou todas as chances de defesa do goleiro adversário que nada pôde fazer. 

E a partida terminou com comemoração nas arquibancadas do Jacques da Luz, com a vitória o Operário ainda sonha com a classificação e depende apenas de si para avançar à próxima fase. 

Ivinhema 1 x 1 Uberlândia

No outro confronto do grupo, Ivinhema e Uberlândia se enfrentaram no Estádio Saraivão e o Aulão do Vale, buscava repetir o feito do primeiro turno e vencer a equipe mineira, na ocasião o jogo terminou 2 a 1 para o time sul-mato-grossense. 

As equipes foram a campo com objetivos distintos, o Uberlândia buscava garantir a primeira colocação, pois entrou em campo já classificado, enquanto o Ivinhema buscava garantir a vaga antecipada, o que não aconteceu devido aos outros resultados. 

A primeira etapa da partida, não proporcionou grandes emoções, com um jogo muito truncado no meio e sem efetividade nas finalizações. 

Ivinhema foi mais controlado, não possuindo muito a posse de bola durante o primeiro tempo e vendo o Uberlândia levar mais perigo perigo à meta defendida pelo goleiro Neto. 

A segunda etapa começou com o Ivinhema levando mais perigo, mas foi a equipe do Uberlândia que abriu o placar, após cobrança de falta para área o meia Thomaz Bastos desviou a bola para o gol, fazendo o 1 a 0 aos 18 minutos. 

O empate não demorou para vir, após bate e rebate na grande área da equipe mineira, a bola sobrou para Willian que chutou e igualou o placar em 1 a 1, aos 26 minutos da etapa final. 

Sem muitas emoções a partida terminou com a igualdade no placar, fazendo com que cada equipe levasse um ponto para casa. 

Classificação 

Com os resultados do fim de semana, o grupo A11 ficou completamente aberto para a última e decisiva rodada, o Uberlândia já está classificado e assistirá de camarote a definição dos outros três classificados.

Para avançar de fase os times de MS depende apenas de si para se classificar, veja os cenários: 

A equipe do Operário, vai a Minas Gerais para enfrentar o time do Betim, que é segundo colocado com 12 pontos, três a mais que o Galo e apenas a vitória interessa, se vencer por 2 ou mais gols, a equipe se classifica sem depender de outros resultados.  Em caso de empate ou derrota, o time dá adeus a competição ainda na primeira fase. 

Para o Ivinhema o conta é ainda mais simples, um simples empate com o CRAC em Goiás, já garante a classificação para ambas as equipes. Se vencer, também se classifica e em caso de derrota, terá que torcer contra o Operário para avançar. 

Com gols de Alex Choco e Einstein, Operário bate o CRAC-GO e segue vivo na competiçãoReprodução: Flashscore

Confira os confrontos da última rodada: 

Uberlândia x ABECAT Ouvidorense;
CRAC x Ivinhema; 
Betim x Operário. 

Os times à esquerda jogam em casa, todas as partidas acontecem de forma simultânea. Os jogos serão no dia 14/06 e começarão às 15:00, horário de Mato Grosso do Sul. 
 

GIGANTES

Marquinhos e Gabriel Magalhães são eleitos na seleção da Champions League

Os defensores foram os únicos brasileiros da lista

31/05/2026 21h00

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Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, foram eleitos os melhores zagueiros da temporada na Champions League

Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, foram eleitos os melhores zagueiros da temporada na Champions League Foto: Vitor Silva/CBF

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A UEFA anunciou neste domingo (31) a seleção da Champions League, com a presença dos zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães. Os defensores foram os únicos brasileiros da lista.

Bicampeão diante do Arsenal, o Paris Saint-Germain emplacou cinco jogadores na seleção e foi o clube com mais representantes Além do capitão brasileiro, a equipe tem Nuno Mendes, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé.

Responsável pela erro decisivo na decisão por pênaltis, o zagueiro Gabriel Magalhães terminou a temporada por clubes com alto rendimento. Campeão da Premier League, ele foi escolhido entre os melhores da Champions ao lado dos companheiros Declan Rice e David Raya.

O Bayern de Munique, eliminado nas semifinais pelo PSG, está representado por Harry Kane e Michael Olise. Inclusive o camisa 9 foi o vice-artilheiro do torneio com 14 gols, um atrás do francês Kylian Mbappé, eliminado nas quartas de final.

O outro atleta foi o polivalente Marcos Llorente, do Atlético de Madrid. A equipe da capital espanhola foi eliminada pelo Arsenal nas semifinais e teve um único representante na seleção.

O time ficou assim: David Raya; Marcos Llorente, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Nuno Mendes; Declan Rice, Vitinha, Michael Olise e Khvicha Kvaratskhelia; Ousmane Dembélé e Harry Kane.

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