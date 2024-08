Olimpíadas 2024: Brasil derrota Polônia e assegura a melhor campanha do vôlei na 1ª fase

PARIS-2024

Com uma apresentação sólida, a ginasta assegura a medalha de prata em Paris e iguala os recorde de maiores medalhistas olímpicos do Brasil; Americana Simone Biles ganhou o ouro

Rebeca Andrade elevou o nível da final do salto na Olimpíada de Paris-2024 ao conquistar a medalha de prata com uma nota final de 14,966, mesmo sem arriscar o inédito Yurchenko com tripla pirueta. No topo do pódio, assim como ocorreu no individual geral, esteve a estrela Simone Biles, que obteve 15,300 e levou o ouro. O bronze foi para a americana Jade Carey, com 14,466.

Com essa conquista, a ginasta de Guarulhos, de 25 anos, alcança o quinto pódio olímpico, igualando-se aos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael como os maiores medalhistas do Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Além disso, Rebeca também está nas finais de trave e solo, marcadas para segunda-feira, e pode se tornar a maior medalhista do Brasil se conquistar mais pódios.

Atualmente, o canoísta Isaquias Queiroz, com quatro medalhas, é o único atleta que pode ultrapassá-la ou igualá-la, uma vez que compete em duas provas. Isaquias, aliás, foi igualado por Rebeca como o maior medalhista do Brasil em uma única edição dos Jogos Olímpicos, com três pódios.

Apesar do favoritismo de Biles, havia grande expectativa de que Rebeca pudesse superá-la, principalmente por ser a atual campeã olímpica da prova. A americana não competiu na final dos Jogos de Tóquio em 2021 devido a problemas de saúde mental, que a levaram a uma pausa nas competições. Após retornar, em 2023, Biles foi superada por Rebeca na final do salto no Mundial de Ginástica da Antuérpia, com uma nota de 14,433 contra 15,000 da brasileira, que conquistou o ouro.

Na final deste sábado, cada ginasta fez dois saltos diferentes e a nota média foi calculada. Rebeca se apresentou como a sexta finalista, enquanto Simone Biles foi a quarta, permitindo que a brasileira soubesse a nota necessária para superar sua rival.

Quando chegou a vez de Biles, a maior nota até então era 14,216, da norte-coreana An Chang-Ok. Biles executou o salto "Biles 2", o mais difícil da atualidade, com precisão, recebendo 15,700 das juízas. Seu segundo salto, um Cheng quase perfeito, com um pequeno ajuste na aterrissagem, recebeu a nota 14,900, resultando em uma média final de 15,700 e a liderança.

Entre as duas estrelas, a canadense Elsabeth Black teve uma média final de 13,933. Então, foi a vez de Rebeca, que se apresentou com um collant branco adornado com cristais azuis. No primeiro salto, uma ótima execução do Cheng, com uma saída precisa, rendeu à brasileira a nota 15,100.

Apesar da expectativa de que Rebeca tentasse o Yurchenko com tripla pirueta — uma acrobacia inédita em competições oficiais que poderia levar seu nome caso fosse executada sem falhas graves — ela optou por uma abordagem mais segura. No segundo salto, ela fez duas piruetas e meia, executando o Amanar, um salto de alta dificuldade no qual tem mais segurança. Com a nota 14,833 no segundo salto, Rebeca terminou com uma média final de 14,966.



