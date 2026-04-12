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Brasil faz 5 a 1 na Coreia do Sul e estreia com vitória no Fifa Series

A seleção volta a campo na terça-feira, novamente na Arena Pantanal, para enfrentar a Zâmbia

Estadão Conteúdo

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12/04/2026 - 08h30
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O Brasil começou com vitória sua participação no Fifa Series. Na Arena Pantanal, em Cuiabá, a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul por 5 a 1, na noite deste sábado, com gols de Ary Borges, Ludmila, Dudinha Rodrigues, Kerolin e Tainá Maranhão. Park Soo-jeong descontou para as asiáticas.

A equipe brasileira teve mais a bola desde o início e passou a maior parte do primeiro tempo no campo de ataque. As melhores chances saíram em bolas levantadas na área e finalizações de média distância, mas o gol demorou a sair. Aos 42 minutos, Ary Borges tabelou dentro da área e finalizou; a bola desviou na marcação antes de entrar.

O segundo tempo começou com o Brasil ampliando. Com menos de um minuto, Kerolin fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Ludmila, que apareceu livre na segunda trave para fazer o segundo. A partir daí, o jogo ficou mais aberto.

Aos 12, Dudinha Rodrigues marcou o terceiro após jogada pela direita. Pouco depois, aos 15, Kerolin recebeu em profundidade, passou pela marcação e fez o quarto. O Brasil seguiu criando chances e chegou a acertar o travessão em uma das tentativas.

O quinto gol saiu aos 37, com Tainá Maranhão, que recebeu dentro da área e finalizou sem chances de defesa. Nos minutos finais, a Coreia do Sul aproveitou erro na saída de bola e diminuiu com Park Soo-jeong.

O Brasil volta a campo na terça-feira, novamente na Arena Pantanal, para enfrentar a Zâmbia. Já a Coreia do Sul encara o Canadá.

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Postura

Endrick é criticado por técnico do Lyon após 4º jogo seguido sem gols: 'Espero mais dele'

Treinador reforçou que o Lyon precisa de maior entrega do jovem brasileiro, especialmente pela dependência ofensiva da equipe

10/04/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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O técnico Paulo Fonseca fez duras cobranças ao desempenho de Endrick após o empate sem gols do Lyon diante do Angers, no último fim de semana. O brasileiro chegou ao quinto jogo consecutivo sem marcar e viu sua atuação ser questionada publicamente pelo treinador.

Mesmo com números razoáveis na temporada - seis gols e quatro assistências em 15 partidas -, Endrick não conseguiu se destacar na partida mais recente e só tem um gol marcado nos últimos dez jogos. Em entrevista coletiva antes do confronto contra o Lorient, pela 29ª rodada da Ligue 1, Fonseca deixou claro que esperava mais participação do atacante.

"Não fiquei satisfeito com o jogo dele. Disse-me que estava um pouco cansado da viagem (de volta à França após a Data Fifa), mas tem a responsabilidade de fazer mais. Não estou aqui para 'queimar' os jogadores, mas espero mais dele", disse Paulo Fonseca.

O treinador reforçou que o Lyon precisa de maior entrega do jovem brasileiro, especialmente pela dependência ofensiva da equipe. Para ilustrar o nível de comprometimento esperado, citou um companheiro de elenco como exemplo de atitude.

"Atualmente, estamos dependentes de um jogador que evoluiu na terceira divisão de Portugal (no Sporting B) há um ano, esse sim assume as suas responsabilidades. Se o Afonso tem essa coragem, os outros têm de fazer o mesmo", apontou.

Além da postura, Fonseca destacou questões táticas que precisam ser ajustadas no jogo do atacante. "Não tentou posicionar-se nas entrelinhas", avaliou, antes de completar que o jogador precisa "estar mais disponível" e "trabalhar mais".

A declaração aumenta a pressão sobre Endrick em um momento-chave da temporada, com o Lyon tentando se manter entre os primeiros colocados da Ligue 1, e o atacante buscando convencer Carlo Ancelotti de que merece disputar a Copa do Mundo no meio do ano.

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1x1

Operário amarga empate na estreia do técnico Diego Souza

Em jogo válido pela terceira rodada, o Galo da Capital empatou em 1x1 em casa com o Rio Branco-ES

10/04/2026 10h30

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Com gol de Alex Choco, Operário e Rio Branco-ES empatam pela Copa Centro-Oeste

Com gol de Alex Choco, Operário e Rio Branco-ES empatam pela Copa Centro-Oeste Foto: Reprodução/Daniel Baptista

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Na noite da última quinta-feira (9), jogando em Campo Grande diante de sua torcida no Estádio Jacques da Luz, o Operário empatou em 1 a 1 com a equipe do Rio Branco - ES pela terceira rodada da Copa Centro-Oeste. 

A partida marcou a estreia da dupla ex-Bataguassu, o técnico Diego Souza e o artilheiro Alex Choco, fizeram ontem sua primeira partida com a camisa do Galo e pode-se dizer que apesar do empate, a dupla deixou uma boa primeira impressão. 

O JOGO

A partida começou com o Operário propondo mais o jogo e sendo mais agressivo no ataque, que a equipe do Rio Branco, o gol do Operário saiu aos 30 minutos, da primeira etapa. Robinho chutou da entrada da grande área e no rebote do goleiro Gabriel Bernard, o artilheiro Alex Choco não perdoou e empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar no Jacques da Luz.

Porém a vantagem do Galo durou pouco tempo, menos de cinco minutos, depois de abrir o marcador, o atacante Braga do Rio Branco aproveitou o bate e rebate na entrada da área e bateu cruzado, sem chances de defesa para o goleiro Luiz Felipe, deixando a partida empatada em 1 a 1. 

A segunda etapa começou com o time do Rio Branco criando mais oportunidades e levando muito perigo à meta operariana, antes dos dois minutos do segundo tempo, a equipe visitante acertou uma bola na trave, assustando o goleiro Luiz Felipe. 

Após o susto, a equipe do Espírito Santo continuou pressionando, mas ou parava na defesa ou em Luiz Felipe, que estava em uma noite inspirada e salvou diversas vezes o time da casa. 

No final da partida ainda sobrou espaço para uma expulsão, o camisa 18 do time visitante, cometeu duas faltas na sequência, recebeu dois cartões amarelos e consequentemente acabou sendo expulso. 

E a partida terminou com cada equipe levando um ponto para casa. A classificação após o empate ficou da seguinte maneira, o Rio Branco continua líder isolado com 7 pontos, na sequência vêm, Vila Nova, Araguaína, Capital-DF e Operário, todos com 4 pontos, o que diferencia na classificação é o saldo de gols, que por conta da goleada sofrida, deixa o Galo, quinta posição do grupo, fechando a lista tem o Primavera-MT, com um ponto. 

PRÓXIMOS CONFRONTOS 

O Operário volta a campo no próximo domingo dia 12, em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão Série D, na ocasião o time irá enfrentar a equipe do CRAC de Goiás, o jogo acontece fora de casa na cidade de Catalão, à 263 quilômetros da capital Goiânia. 

Já pela Copa Centro-Oeste, o próximo adversário será o Primavera de Mato Grosso, o jogo acontece quinta-feira (16), em Campo Grande.  
 

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