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ALTO RENDIMENTO

Brasil ganha ouro na Copa do Mundo de paratriatlo e no parabadminton

A "amarelinha" ainda foi bronze no 1° dia do Mundial de Paraciclismo de Estrada

Da redação (com informações da Agência Brasil)

05/09/2026 - 23h00
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Neste sábado (5) o esporte paralímpico brasileiro celebrou duas medalhas de ouro, durante a etapa de Alhandra (Portugal) da Copa do Mundo de paratriatlo, em que Erica Rodrigues venceu a prova feminina da classe PTS5 (atletas com deficiências físico-motoras leves e que disputam em pé), bem como no Torneio Internacional da China de parabadminton, onde Vitor Tavares foi o campeão da classe SH6 (baixa estatura).

No triatlo paralímpico, as provas consistem em 750 metros (m) de natação, 20 quilômetros (km) de ciclismo – podem ser usadas bicicletas convencionais, tandens (pedalada em dupla, no caso de atletas com deficiência visual que necessitam de guia) ou handbikes (veículo adaptado com três rodas, guiado com as mãos, para cadeirantes) – e 5 km de corrida (a pé ou em cadeira de rodas).

Erica concluiu a prova deste sábado em 1h07min31s, com mais de três minutos de vantagem para a espanhola Maria Fuentes Artigot, segunda colocada. A portuguesa Ana Duarte completou o pódio.

O Brasil ainda foi ao pódio em duas outras provas. Na disputa masculina da PTS5, o goiano Ruiter Silva ficou com a prata, com tempo de 59min07s, a 31 segundos do português Filipe Marques, que ficou com o ouro.

O grego Panagiotis Alevizos foi bronze. Na classe PTWC (cadeirantes), o paulista Lucas Rodrigues garantiu a terceira posição, atrás do tunisiano Fathu Zwoukhi (primeiro) e do francês Julien Viot (segundo).

No parabadminton, Vitor decidiu o título de simples de sua classe contra o chinês Lin Naili. Mesmo no país do adversário, o brasileiro, que tem nanismo, mostrou o porquê de ter sido medalhista paralímpico de bronze nos Jogos de Paris (França), em 2024. Ele venceu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 19/21, 21/18 e 21/16.

Este foi o segundo pódio brasileiro no Torneio da China. Na última sexta-feira (4), Kauana Beckenkamp assegurou o bronze na disputa individual da classe SL3 (atletas com deficiência moderada e equilíbrio limitado nos membros inferiores, mas que competem de pé). Ela foi superada na semifinal pela chinesa Faifei Gu, por 2 sets a 0 (21/12 e 23/21).

Vale lembrar que o Brasil foi anunciado, em julho, como sede do Campeonato Mundial de parabadminton, em 2028. A competição será no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, entre 14 e 20 de fevereiro, cerca de seis meses antes da Paralimpíada de Los Angeles (Estados Unidos).

Outra medalha conquistada na sexta veio no Campeonato Mundial de Paraciclismo de Estrada, em Huntsville (Estados Unidos). A paulista Jéssica Messali foi bronze na prova de contrarrelógio entre as atletas da classe WH3 (handbikes), ao concluir o percurso de 14,6 km em 24min32s33. O topo do pódio foi ocupado pela australiana Lauren Parker (23min03s62), seguida da francesa Anais Vincent (23min36s99).

Fora da temporada

Neymar tem lesão na coxa apontada após exames e desfalca Santos na sequência da temporada

Após a realização de exames, foi constatada uma lesão muscular no reto anterior da coxa direita do tipo 2B, equivalente a uma ruptura parcial da região

04/09/2026 22h00

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Neymar se apresentou nessa sexta-feira (31)

Neymar se apresentou nessa sexta-feira (31) Foto: Reprodução/Instagram

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O Santos informou, nesta sexta-feira, 4, o grau da lesão sofrida por Neymar no clássico contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O atacante de 34 anos deixou o campo ainda o intervalo da partida.

Após a realização de exames, foi constatada uma lesão muscular no reto anterior da coxa direita do tipo 2B, equivalente a uma ruptura parcial da região.

Além disso, Álvaro Barreal e Lucas Veríssimo, que saíram do jogo lesionados, também tiveram contusões apontadas nos exames. O argentino sofreu uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda, enquanto o zagueiro teve uma entorse no tornozelo direito.

Segundo o clube alvinegro, os três atletas estão em tratamento e recuperação no CT Rei Pelé, sob supervisão da equipe médica do time do litoral paulista.

Depois do clássico, Neymar reclamou das condições do gramado da Vila Belmiro em publicação nas redes sociais. "Queria dar os parabéns ao nosso responsável do campo da Vila Belmiro... ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buraco porque fizeram descompactação 1 dia antes do jogo. INACREDITÁVEL!!!", escreveu o atacante.

Com estes três desfalques, o técnico Cuca precisará realizar algumas mudanças na equipe titular para o duelo contra o Internacional. O confronto direto na luta contra o rebaixamento no Brasileirão acontece no próximo domingo, 6, às 16h (de Brasília), no beira-rio.

Depois de levar 3 a 0 no Nubank Parque, o Santos acabou eliminado da Copa do Brasil com um empate em 0 a 0 dentro de casa. Os paulistas seguem vivos na Sul-Americana, onde encaram o Atlético-MG nas quartas. 

Oportunidade

Fifa abre inscrições para voluntários na Copa do Mundo Feminina 2027

Há 6 mil postos nas áreas de mídia, gestão de competições e cerimônias

03/09/2026 23h00

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Foto: Thaís Magalhães/ CBF

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A Fifa iniciou nesta quinta-feira (3) as inscrições para vagas de voluntários na Copa do Mundo de futebol feminino no Brasil, a primeira da América do Sul, que começa em 24 de junho de 2027. Há seis mil postos nas áreas de mídia, gestão de competições, cerimônias, tecnologia, transporte e operações de mão de obra. Não é exigida experiência prévia dos interessados.

Os selecionados serão distribuídos pelas cidades-sede do Mundial (Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo). Os voluntários desempenharão mais de 30 funções nos locais oficiais, entre eles, estádios, hotéis, centros de treinamento e aeroportos.

Os interessados devem efetuar a inscrição no site (https://www.fifa.com/pt/tournaments/womens/womensworldcup/brazil-2027/volunteers)

“Os voluntários desfrutam de uma experiência única e passam a fazer parte da equipe por trás de um dos maiores eventos esportivos do planeta. Durante todo o torneio, os voluntários da Fifa vão contar com o apoio de uma equipe experiente e receber um uniforme completo, presentes, tudo em reconhecimento a contribuição deles. É uma oportunidade, com certeza, de fazer contatos, conhecer pessoas de todo o mundo e aprender ou desenvolver novas habilidades. É uma experiência realmente valiosa e rende memórias para toda vida”, detalhou Aline Pellegrino, diretora executiva de Legado e Relações Institucionais da Copa Feminina no Brasil.

Para se candidatar é necessário:

Ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição;
Ser cidadão brasileiro ou estar legalmente autorizado a entrar no Brasil durante a competição;
Estar disponível para se comprometer com um número mínimo de turnos de voluntários durante o período operacional do torneio, em junho e julho de 2027;
Ter domínio de português ou inglês.
Segundo Aline Pelegrino, o domínio de outros idiomas pode ser um diferencial no processo de seleção.

O Mundial de futebol masculino no Brasil em 2014 contou com a participação de 13 mil voluntários.

Faltam 294 dias para a abertura do Mundial Feminino (de 24 de junho a 25 de julho de 2027). Além do Brasil - classificado por ser o país-sede -, a competição reunirá outras 31 nações. Comandada pelo técnico Arthur Elias, a seleção brasileira busca o título mundial inédito.

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